Giữa loạt phim Hàn liên tục chạy theo drama và twist căng thẳng, In Your Radiant Season (Mùa Em Rực Rỡ) lại chọn hướng đi khác nhẹ nhàng và chậm rãi rãi hơn. Không cần kịch bản kịch tính, bộ phim vẫn khiến khán giả mắc kẹt nhờ câu chuyện về hai con người mang trong mình những tổn thương, vô tình bước vào cuộc đời nhau và trở thành điểm tựa. Và từ đó, một hành trình chữa lành đầy cảm xúc dần được mở ra.

Câu chuyện xoay quanh Song Ha Ran (Lee Sung Kyung) - một nhà thiết kế tài năng nhưng sống khép kín sau cú sốc mất người yêu trong tai nạn. Nỗi đau khiến cô thu mình lại, gần như tách biệt với thế giới xung quanh. Trong khi đó, Seon U Chan (Chae Jong Hyeop) là một họa sĩ hoạt hình mang năng lượng tích cực như ánh nắng giữa mùa hè nhưng chính anh cũng đang mang trong mình những ký ức rời rạc và chấn thương sau một biến cố lớn.

Sau 7 năm xa cách, cả hai bất ngờ gặp lại giữa Seoul nhưng trớ trêu ở chỗ là một người vẫn nhớ, một người lại hoàn toàn quên. Từ những hiểu lầm ban đầu, họ dần bị kéo lại gần nhau thông qua công việc và những lần chạm mặt "tình cờ". Và cũng từ đây, hành trình chữa lành bắt đầu.

Điểm khiến bộ phim khác biệt nằm ở cách kể chuyện chậm rãi, đan xen giữa hiện tại và những mảnh ký ức chưa trọn vẹn. Tình yêu trong In Your Radiant Season không chỉ là cảm xúc lãng mạn mà còn là sự cứu rỗi, vì cả Song Ha Ran và Seon U Chan đều đang học cách đối diện với quá khứ và cố gắng chữa lành cho nhau theo cách vụng về nhất. Một người như mùa đông mắc kẹt trong cảm xúc, một người như mùa hè luôn cố gắng tỏa sáng, sự đối lập đó lại kéo họ lại gần nhau.

Đặc biệt, ở những tập gần đây, mạch phim bắt đầu đánh thẳng vào tim khán giả bằng loạt phân đoạn tình cảm nhẹ nhàng mà cực kỳ rung động. Khoảnh khắc Song Ha Ran ngủ quên trong quán ăn, còn Chan chỉ lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng cũng đủ khiến nhiều người "lụi tim" vì sự quan tâm rất đỗi giản đơn.

Hay cảnh hai người gặp lại dưới cơn tuyết đầu mùa - thứ từng gắn với ký ức buồn của Ha Ran. Nhưng lần này, Chan xuất hiện, biến ký ức cũ thành một kỷ niệm mới. Và khi Ha Ran chạy theo, nói rằng không muốn hối hận thêm lần nữa, rồi chủ động thừa nhận tình cảm. Cái ôm "chữa lành" giữa hai người thực sự trở thành một trong những phân đoạn khiến khán giả phải tua đi tua lại, xem xong cũng muốn được tham gia vào tình yêu này.

Không chỉ ghi điểm ở nội dung, In Your Radiant Season còn gây ấn tượng bởi hình ảnh mang tính thẩm mỹ cao, màu sắc phim chuyển đổi tinh tế giữa ấm và lạnh, phản chiếu rõ nội tâm nhân vật. Mỗi khung hình đều mang cảm giác rất "thơ", từ ánh sáng, bối cảnh cho đến cách nhân vật im lặng bên nhau.

Bên cạnh đó, visual xinh như mộng của Lee Sung Kyung cũng khiến khán giả khó rời mắt. Không cần layout makeup cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn luôn nổi bật với làn da trong veo, đôi mắt buồn đặc trưng và thần thái mong manh. Vẻ đẹp nhẹ nhàng có phần lạnh lùng này lại càng khiến nhân vật của Lee Sung Kyung trở nên thuyết phục hơn để lột tả một cô gái mang nhiều tổn thương nhưng vẫn dịu dàng để khiến người khác muốn ở lại bên cạnh.

Sau khi lên sóng, bộ phim nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả cho rằng đây là một trong những tác phẩm hiếm hoi gần đây giữ được chất "chữa lành" đúng nghĩa, không cố gồng drama, không lạm dụng bi kịch mà chạm vào cảm xúc bằng sự tinh tế. Với những ai đang tìm kiếm một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng khiến mình chậm lại giữa cuộc sống bận rộn, In Your Radiant Season chắc chắn là lựa chọn đáng thử. Bởi đôi khi, điều ta cần không phải là một cú twist bất ngờ mà chỉ là một câu chuyện chân thật và đáng yêu để khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng, bình yêm hơn.