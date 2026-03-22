Phim Việt giờ vàng đừng viện cớ 18+ để "làm càn"!

Bộ phim Việt giờ vàng Đồng Hồ Đếm Ngược đang bước vào giai đoạn cao trào khi các tuyến nhân vật liên tục bị đẩy tới giới hạn. Tập 14 đặc biệt gây chú ý với chuỗi tình tiết dồn dập xoay quanh âm mưu của Kiều Thơ, từ việc “bán” Chiến, ép Minh Anh đi tiếp khách cho tới những màn tra tấn tinh thần mang tính cực đoan. Tuy nhiên, thay vì tạo hiệu ứng kịch tính như kỳ vọng, loạt cảnh mang màu sắc 18+ lại trở thành tâm điểm tranh cãi, khi nhiều khán giả cho rằng chúng bị đẩy quá tay, thiếu tinh tế và gây cảm giác phản cảm. Điều đáng nói là, tranh cãi này không đơn thuần đến từ việc phim có yếu tố nhạy cảm, mà nằm ở cách bộ phim lựa chọn thể hiện chúng.

Ý đồ không hề sai, thậm chí còn đáng khích lệ

Ở góc độ kịch bản, tuyến nhân vật Kiều Thơ được xây dựng theo hướng khá rõ ràng, là một phản diện không chỉ tàn nhẫn mà còn lệch lạc về tâm lý, có phần biến thái, bị ám ảnh bởi quyền lực và cảm giác kiểm soát người khác. Những gì cô ta làm với Chiến và Minh Anh trong tập 14 thực chất không phải là những chi tiết vô cớ, mà đều phục vụ cho việc khắc họa bản chất này.

Việc Kiều Thơ coi Chiến và Minh Anh như “hàng tuyển”, đem họ ra trao đổi trong một bữa tiệc mang tính chất bệnh hoạn là cách đẩy xung đột lên cao nhất, khi hai con người này bị tước bỏ nhân phẩm và trở thành công cụ. Phim cũng không chỉ dừng lại ở bạo lực thể xác mà còn tập trung vào tra tấn tinh thần. Kiều Thơ ép Minh Anh phải chứng kiến cảnh Chiến bị hành hạ, rồi ngược lại, bắt Chiến nhìn người mình yêu rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Chính những chi tiết này đã góp phần tạo động lực cho tuyến hành động của Thành và Linh Chi. Việc đột nhập phòng điều khiển, theo dõi hệ thống camera và tìm cách giải cứu từng người được xây dựng cặn kẽ, hấp dẫn đến từng phút. Ở khía cạnh này, bộ phim vẫn rất đáng khích lệ khi khai thác những kiểu nhân vật mới, câu chuyện mới. Rõ ràng tập 14 của Đồng Hồ Đếm Ngược không hề đi sai hướng. Những yếu tố 18+ hay bạo lực tâm lý đều có lý do tồn tại, thậm chí còn là chìa khóa để đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm.

Nhưng cách thể hiện quá thô, trực diện và thiếu tiết chế

Điểm khiến khán giả phản ứng không nằm ở việc phim dám đưa những tình tiết 18+ lên sóng giờ vàng mà ở chỗ cách làm chưa đủ tinh tế để thể hiện những gì phim muốn kể. Chỉ trong 1 tập ngắn nhưng có quá nhiều chi tiết được triển khai theo hướng quá trực diện. Những lời thoại mang tính sỉ nhục, cách gọi nhân vật là “hàng”, hay các tình huống ép buộc mang màu sắc nhạy cảm được đưa lên màn hình đúng chất phô bày, khiến người xem có cảm giác bị ép phải chứng kiến.

Thay vì tạo ra cảm giác lạnh gáy trước một nhân vật phản diện nguy hiểm, biến thái song song với đó là cài cắm sự hài hước đúng màu sắc phim thông qua trang phục (rất nhạy cảm) của nhân vật, loạt cảnh này lại khiến không ít khán giả thấy khó chịu. Nếu chỉ nhằm mục đích gây sốc thì chúc mừng ekip vì cảnh phim này thực sự quá sốc. Nhưng sốc ở đây không phải vì tình tiết, diễn biến tâm lý nhân vật mà hình ảnh, lời thoại thực sự không nên và không cần thiết xuất hiện trên khung giờ vàng, ở một bộ phim không giới hạn độ tuổi người xem. "Lỡ xem tập này này chung với bố mẹ mà ngượng chín mặt, không dám tắt TV cũng không dám nhúc nhích"; "Con tui thích phim này lắm, mê con chó Cody nên hôm nào hai mẹ con cũng cùng xem. Mà tới tập này tui phản cấm luôn. Ít ra phim cũng phải có cảnh báo ở đầu tập chứ"; "Từ bao giờ phim của đài quốc gia lại chiếu những cảnh tục tĩu như vậy thế"; "Ôi cảnh Bình An với bà chị kia, rồi khúc mà bịt miệng bà chị tui xem ngượng chín mặt, không thấy hài ở đâu",... - đây là một vài bình luận của khán giả dưới những trích đoạn do nhà đài đăng tải.

Sự thiếu tiết chế trong cách dàn dựng khiến những chi tiết vốn nên nặng về tâm lý lại bị trượt sang hướng gây sốc đơn thuần. Những cảnh mang tính nhạy cảm chiếu trên đài công cộng, không giới hạn độ tuổi đáng lẽ có thể được xử lý bằng góc máy, ánh sáng hoặc nhịp dựng để gợi nhiều hơn tả hoặc thậm chí là xây dựng theo hướng gây cười, thì ở đây lại đi theo hướng trực diện.

Những tranh cãi xoay quanh các cảnh 18+ đang vô tình lấn át những điểm sáng khác của tập phim. Tuyến giải cứu của Thành và Linh Chi với yếu tố công nghệ, hành động và nhịp phim nhanh đáng lẽ có thể trở thành điểm nhấn, nhưng lại bị lu mờ trước những phản ứng tiêu cực từ khán giả. Khi yếu tố gây sốc được đặt lên quá cao, phim thay vì được nhớ đến như một bước tiến táo bạo lại trở thành điểm trừ đáng tiếc.

