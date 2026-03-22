Bộ phim Không giới hạn phát sóng trên VTV1 đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi khai thác đề tài người lính thời bình với nhiều tình huống gần gũi, đời thường. Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc như Tô Dũng, Steven Nguyễn hay Minh Trang, cái tên gây bất ngờ nhất lại là Anh Đào trong vai Khánh Linh.

Trong phim, Khánh Linh là cô gái làng chài hồn nhiên, thẳng tính, giàu năng lượng và không ngại bày tỏ cảm xúc. Nhân vật này nhanh chóng chiếm cảm tình khán giả nhờ sự hài hước, “khắc khẩu” đáng yêu với người yêu Minh Lợi (Tô Dũng), tạo nên nhiều tình huống vừa đời vừa duyên.

Đặc biệt, ở tập 29, Khánh Linh có màn đối chất gay gắt với Hà Lê (Thùy Anh) – tình cũ của Minh Kiên (Steven Nguyễn). Màn “đấu khẩu” nhanh chóng leo thang, trở thành phân đoạn gây sốt mạng xã hội với hàng loạt bình luận hài hước như: “Mặt xinh mà chửi như hát hay”, “Xem như bắn rap”, “Xem đi xem lại vẫn cười”.

Các clip cắt từ phân cảnh này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, riêng đoạn đối đầu trong tập 29 đạt lượng tương tác rất lớn. Trước đó, cảnh “hôn hụt” của cặp Linh – Lợi cũng từng cán mốc hơn 3 triệu view, cho thấy sức hút không nhỏ của nhân vật này.

Chia sẻ về vai diễn, Anh Đào cho biết ban đầu cô chỉ nghĩ Khánh Linh là tuyến nhân vật phụ giúp “làm mềm” câu chuyện. Tuy nhiên, sự yêu mến của khán giả là điều vượt ngoài mong đợi. Theo nữ diễn viên, chính tính cách “thẳng như ruột ngựa”, sống bản năng và luôn bảo vệ người thân đã tạo nên sức hút riêng cho nhân vật này.

Để hóa thân thành cô gái làng chài chân chất Khánh Linh, Anh Đào đã “lột xác” hoàn toàn. Từ việc làm da sạm đi, đến trang phục đều do cô tự ra chợ đồ cũ chọn lựa. Nữ diễn viên tiết lộ, chỉ cần quần áo mới một chút là sẽ “lộ diễn”, vì vậy cô phải tìm những món đồ cũ kỹ nhất, với tổng chi phí chỉ khoảng vài triệu đồng. Thậm chí, đôi giày hồng gây chú ý trên phim cũng là đồ mượn của mẹ chồng.

Anh Đào cũng cho biết quá trình quay phim cũng không hề dễ dàng khi nhiều cảnh kéo dài tới 24 giờ, cộng thêm điều kiện quay ở vùng biển khiến làn da của nữ diễn viên đen sạm tự nhiên. Đổi lại, sự hy sinh này giúp cô mang đến một Khánh Linh chân thật và gần gũi, hồn nhiên và đáng yêu.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mộc mạc trên phim, ngoài đời Anh Đào sở hữu nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng mịn và phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh với nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng đến cá tính, thu hút lượng tương tác lớn.

Anh Đào sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại sân khấu Lệ Ngọc. Cô là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng với loạt vai chính trong Lối về miền hoa, Gặp em ngày nắng, Vui lên nào anh em ơi… Đồng thời, cô cũng từng đảm nhận vai Đoàn Thị Điểm trong phim điện ảnh Hồng Hà nữ sĩ.

Anh Đào có chuyện tình yêu ngọt ngào với diễn viên Anh Tuấn. Cả hai đã có 4 năm bên nhau trước khi về chung một nhà. Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào trên mạng xã hội. Không giới hạn cũng là bộ phim thứ 2 Anh Đào đóng cùng chồng - diễn viên Anh Tuấn sau Cầu vồng ở phía chân trời.

Có thể nói, Khánh Linh là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của Anh Đào từ trước đến nay. Không chỉ mang lại tiếng cười, nhân vật này còn góp phần tạo nên sức hút riêng cho Không giới hạn, khiến bộ phim ngày càng được khán giả quan tâm trên sóng giờ vàng.