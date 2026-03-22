Từng gây tranh cãi vì đảm nhận vai nữ khi còn quá nhỏ, diễn viên nhí Seo Woo Jin giờ đây đã có màn "lột xác" ấn tượng sau 6 năm, cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp khiến nhiều người phải nhìn lại.

Năm 2020, Seo Woo Jin gây chú ý khi vào vai con gái của Kim Tae Hee trong bộ phim truyền hình đình đám Hi Bye, Mama!. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán không phải diễn xuất mà là việc nhân vật này thực chất là… con trai ngoài đời.

Thời điểm đó, không ít ý kiến lo ngại việc hóa thân thành bé gái có thể ảnh hưởng đến nhận thức giới tính của Seo Woo Jin. Trước làn sóng tranh cãi, mẹ của cậu đã lên tiếng trấn an, cho biết con trai mình hoàn toàn hiểu rõ vai diễn và không hề bị tác động tiêu cực. Theo chia sẻ, Seo Woo Jin luôn ý thức rõ bản thân là con trai và thậm chí còn thích được khen “đẹp trai” hơn là “xinh xắn”.

Sau 6 năm, những lo ngại ngày nào dường như đã hoàn toàn tan biến. Seo Woo Jin hiện đã bước vào độ tuổi thiếu niên, sở hữu ngoại hình sáng sủa, khỏe khoắn và ngày càng ra dáng "tiểu mỹ nam". Không còn hình ảnh cô bé dễ thương trên màn ảnh năm nào, cậu bé giờ đây ghi điểm với vẻ ngoài nam tính, đúng chuẩn sao nhí đang lớn của làng giải trí Hàn Quốc.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, sự nghiệp của Seo Woo Jin cũng có bước tiến đáng kể. Sau Hi Bye, Mama!, cậu tiếp tục hoạt động năng nổ, góp mặt trong hàng loạt dự án phim truyền hình. Tính đến nay, Seo Woo Jin đã tham gia khoảng hơn chục bộ phim, trong đó có vai diễn nổi bật giúp cậu giành giải thưởng diễn xuất ở Young Lady and Gentleman.

Bên cạnh diễn xuất, Seo Woo Jin còn hoạt động với vai trò người mẫu nhí, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch thời trang và sự kiện giải trí. Dù lịch trình bận rộn, cuộc sống của cậu bé vẫn cân bằng giữa việc học và làm nghề, đúng với hình mẫu "sao nhí phát triển lành mạnh" mà nhiều phụ huynh kỳ vọng.

Seo Woo Jin vẫn miệt mài tham gia đóng phim

Đáng chú ý, sau vai diễn gây tranh cãi năm xưa, Seo Woo Jin không còn đảm nhận các vai nữ trên màn ảnh. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ sự thoải mái với hình ảnh của mình, thỉnh thoảng xuất hiện trong những concept tạo hình đa dạng theo yêu cầu stylist, cho thấy sự tự tin và linh hoạt của một diễn viên trẻ.

Từ một cậu bé từng gây tranh cãi vì vai diễn "giả gái", Seo Woo Jin giờ đây đã chứng minh được sự trưởng thành rõ rệt. Không chỉ dậy thì thành công về ngoại hình, hành trình sự nghiệp của cậu cũng đang đi đúng hướng, hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai.

