Sau giai đoạn phòng vé có phần hạ nhiệt, điện ảnh Hàn Quốc năm 2026 bất ngờ lấy lại phong độ với cú bứt tốc ấn tượng mang tên The King's Warden. Dù là một tác phẩm cổ trang - thể loại vốn không dễ hút khán giả đại chúng - bộ phim vẫn nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, liên tục được nhắc tên trên truyền thông và mạng xã hội. Chỉ sau hơn một tháng ra rạp, phim đã cán mốc 10 triệu lượt xem, trước khi tiếp tục tăng tốc và vượt qua con số 14 triệu khán giả tính đến ngày 20.3.

Đáng nói, thành tích này còn giúp The King's Warden vượt qua nhiều bom tấn toàn cầu như Avengers: Endgame, Frozen II hay Avatar tại phòng vé Hàn Quốc, đủ để khẳng định sức hút hiếm có của bộ phim. Hơn nữa, đây cũng là bộ phim cổ trang đầu tiên đạt được mốc 10 triệu vé sau 12 năm kể từ The Admiral: Roaring Currents (năm 2014). So đó, sự bùng nổ của The King's Warden còn đánh dấu màn tái xuất của dòng phim lịch sử tại phòng vé Hàn.

Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, The King's Warden còn nhanh chóng mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra quốc tế khi được phát hành tại nhiều khu vực như Bắc Mỹ, Úc hay Đài Loan. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt tới 96% điểm khán giả, một con số phản ánh rõ sự đồng thuận hiếm có từ người xem toàn cầu. Nhiều ý kiến gọi đây là "một tác phẩm được trau chuốt", "câu chuyện chân thành vượt qua rào cản địa vị và thế hệ", thậm chí còn nhận xét là xem phim mà "cuốn hút đến mức quên luôn việc đang đọc phụ đề".

Lấy bối cảnh năm 1457, phim kể về vua Danjong (Park Ji Hoon) - vị vua thứ 6 của triều Joseon - bị chính chú ruột phản bội và phế truất, sau đó bị lưu đày tới ngôi làng Cheongnyeongpo. Tại đây, ông gặp gỡ vị trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hae Jin). Bộ phim giúp người xem đồng cảm sâu sắc với nỗi đau khổ của vị vua trẻ bị giảm lỏng ở nơi hẻo lánh và những người dân hết lòng ủng hộ ông. Không đi theo lối kể kịch tính hóa quen thuộc, phim chọn nhịp điệu chậm rãi, tập trung vào chiều sâu tâm lý và tình người, giúp tác phẩm chạm tới khán giả ở nhiều thế hệ.

Sức ảnh hưởng của bộ phim thậm chí còn lan tới cả giới chính trị. Đích thân Tổng thống Lee Jae Myung đã trực tiếp chia sẻ lên trang cá nhân rằng ông ấn tượng với thành tích phòng vé của phim, đồng thời nhấn mạnh chính sự chân thành trong câu chuyện đã tạo nên sự đồng cảm sâu sắc nơi khán giả - một giá trị hiếm có trong điện ảnh hiện đại.

"Tôi vừa nhận được tin vui khi bộ phim The King's Warden đã vượt mốc 10 triệu lượt xem. Thành tích này càng đáng trân trọng khi là bộ phim đầu tiên đạt được sau 2 năm kể từ 2024. Việc nhiều khán giả tìm đến bộ phim cho thấy câu chuyện mà tác phẩm mang lại đã chạm đến cảm xúc người xem, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc và đầy ý nghĩa" - Nguyên văn lời khen của Tổng thống Lee Jae Myung trên Twitter sau khi bộ phim cán mốc 10 triệu lượt xem.

Góp phần không nhỏ vào thành công đó là màn thể hiện của Park Ji Hoon trong vai vua Danjong. Không còn là hình ảnh "nam thần idol" quen thuộc, Park Ji Hoon mang đến một nhân vật đầy nội tâm với ánh mắt, biểu cảm và cách tiết chế cảm xúc ngày càng chín muồi. Đây cũng là vai diễn giúp anh bứt phá mạnh mẽ, trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên mọi nền tảng từ truyền thông chính thống đến mạng xã hội.

Giữa một thị trường phim ảnh ngày càng cạnh tranh và chuộng yếu tố giải trí nhanh, The King's Warden lại chọn cách chạm đến khán giả bằng sự tử tế và chiều sâu. Và có lẽ chính điều đó đã khiến bộ phim trở thành hiện tượng đặc biệt, một tác phẩm cổ trang hay nức nở đủ sức khiến người xem không chỉ xúc động, mà còn ấn tượng rất lâu sau khi rời rạp.

Bộ phim sẽ chính thức đổ bộ rạp Việt từ ngày 10/4.

Nguồn: Allkpop