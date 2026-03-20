Sau 20 tập phát sóng, Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế? khép lại như một bản “tổng kết” của đời sống xã hội suốt một năm qua, khi những vấn đề nhức nhối được trải dài qua từng lát cắt ngắn gọn, dễ tiếp cận. Series vẫn giữ nguyên mô-típ quen thuộc: gọi tên những câu chuyện nóng, nhắc lại những vấn đề cũ nhưng chưa bao giờ cũ, đồng thời lồng ghép cách thể hiện mới với nhịp phim nhanh, ngôn ngữ đời thường và không thiếu những câu tiếng lóng trẻ trung trên mạng xã hội.

Ngay từ những tập đầu, vấn đề bụi mịn và ô nhiễm không khí đã được đẩy lên một cách châm biếm: bụi bay tận Thiên Đình khiến các Táo không thể lên chầu, buộc phải họp online. Tình huống tưởng như phi lý lại phản ánh đúng thực trạng đáng lo, đồng thời trở thành cái cớ để Nam Tào - Bắc Đẩu “trốn việc”, bắt đầu hành trình vi hành xuống hạ giới, du hí nhưng cũng là để tận mắt chứng kiến cuộc sống nhân dân.

Trong hành trình đó, những vấn đề nổi cộm của thời đại số liên tục được “điểm danh”. Câu chuyện lừa đảo deepfake, AI hiện lên qua việc Thổ Địa bị giả danh Nam Tào lừa mất tiền, hay chính Nam Tào và Thổ Địa lại tiếp tục “sập bẫy” khi bị Táo Kinh Công dùng AI giả dạng thành một cô gái xinh đẹp. Cách triển khai này không chỉ mang tính giải trí mà còn cho thấy một thực tế: công nghệ càng phát triển, ranh giới thật - giả càng trở nên mong manh.

Những câu chuyện quen thuộc như thực phẩm bẩn, thực phẩm giả cũng được đưa vào một cách gần gũi. Từ việc Nam Tào - Bắc Đẩu tin theo lời khuyên của KOL mạng rồi hoang mang vì món nào cũng có nguy cơ độc hại, đến cảnh cả ba nhân vật tận mắt chứng kiến môi trường mất vệ sinh trong bếp ăn tập thể. Đỉnh điểm là cú “lật mặt” khi Bắc Đẩu mua phải bò Kobe giả, khiến cả nhóm nhập viện, để rồi phát hiện đó chỉ là thịt trâu được tẩm hóa chất.

Song song đó là loạt bất cập về hạ tầng và giao thông. Một buổi tập thể dục theo hướng dẫn trên mạng lại biến thành chuỗi tai nạn liên hoàn: sụp hố ga, rơi xuống cống, vướng dây điện cao thế, thậm chí dẫn đến tình huống tráo đổi linh hồn giữa Nam Tào và Bắc Đẩu. Ở một tuyến khác, câu chuyện tắc đường lại được nhìn dưới góc độ châm biếm, khi trở thành cái cớ hoàn hảo để trốn tránh trách nhiệm cá nhân. Từ đó, phim mở rộng sang vấn đề ý thức người dân, với những hình ảnh quen thuộc như leo vỉa hè, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chống đối lực lượng chức năng…

Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế? vẫn dành chỗ cho một lát cắt nhẹ nhàng hơn về công việc thiện nguyện và tình người. Khi Nam Tào - Bắc Đẩu trực tiếp tham gia giúp đỡ một gia đình nghèo nhưng giàu lòng nhân ái, họ và cả khán giả có dịp nhìn lại những giá trị tích cực vẫn tồn tại song song với những vấn đề tiêu cực ngoài xã hội.

Điểm đáng nói là tất cả những câu chuyện trên không hề xa lạ. Bộ phim chủ động nhắc lại những vấn đề đã được nói đến nhiều lần, nhưng bằng cách tiếp cận quen thuộc hơn, sử dụng ngôn ngữ đời thường, xen lẫn các cách nói “bắt trend”, khiến thông điệp trở nên dễ tiếp nhận, đặc biệt với khán giả trẻ. Tuy nhiên, series vẫn còn bỏ ngỏ một số chủ đề khác cũng không kém phần nhức nhối như áp lực công việc, sức khỏe tinh thần hay môi trường toxic trên mạng xã hội. Đây là những hướng đi tiềm năng nếu câu chuyện tiếp tục được mở rộng.

Xuyên suốt hành trình vi hành, Nam Tào và Bắc Đẩu không còn là những người đứng ngoài quan sát mà trực tiếp va chạm, trải nghiệm, thậm chí trở thành một phần của chính những vấn đề họ gặp phải. Chính điều này khiến các câu chuyện không còn mang tính “báo cáo”, mà người xem dễ dàng nhìn thấy bản thân mình đâu đó trong những sự việc diễn ra thường ngày.

Bên cạnh những lát cắt đã được đề cập, có thể thấy hành trình vi hành của Nam Tào - Bắc Đẩu mới chỉ chạm tới một phần của bức tranh xã hội rộng lớn kéo dài từ năm 2025 sang những tháng đầu 2026. Thực tế, vẫn còn không ít vấn đề nổi cộm chưa được khai thác trọn vẹn: áp lực kinh tế, giá vàng leo thăng, cạnh tranh thương mại, biến đổi khí hậu, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, môi trường mạng xã hội toxic... Đây đều là những câu chuyện quen thuộc, hiện diện mỗi ngày nhưng lại khó kể một cách trọn vẹn trong khuôn khổ 20 tập ngắn.

Chính vì vậy, việc series khép lại ở thời điểm hiện tại có thể chưa hẳn là dấu chấm hết. Cư dân mạng hiện dấy lên câu hỏi: liệu hành trình Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế? đã thực sự kết thúc, hay sẽ còn một phần 2 tiếp tục đào sâu những vấn đề vẫn còn dang dở? Trong bối cảnh xã hội liên tục biến động, có lẽ chính những câu chuyện chưa kể ấy mới là chất liệu để Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế? tiếp tục giữ được sức hút nếu quay trở lại.

Với lựa chọn format ngắn gọn, dễ lan tỏa, Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế? rõ ràng đang đi đúng hướng trong bối cảnh nội dung số lên ngôi. Tuy nhiên, khi sự mới mẻ dần giảm đi, câu hỏi về sức hút lâu dài vẫn còn đó. Bởi suy cho cùng, điều giữ chân khán giả không nằm ở việc câu chuyện được kể ngắn hay dài, mà ở chỗ nó có đủ sâu để khiến người xem không chỉ cười, mà còn phải suy nghĩ sau khi xem xong.