Baeksang Arts Awards lần thứ 62 được xét chọn trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến hết tháng 3/2026. Vừa công bố, danh sách đề cử của giải thưởng này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng.

Ở hạng mục quan trọng nhất - Nam/Nữ diễn viên xuất sắc mảng truyền hình, năm nay chứng kiến sự góp mặt của nhiều cái tên đình đám. Phía nam có Ryu Seung Ryong, Park Jinyoung, Lee Junho, Ji Sung và Hyun Bin. Trong khi đó, hạng mục nữ quy tụ dàn gương mặt quen thuộc như Kim Go Eun, Park Bo Young, Park Ji Hyun, Shin Hae Sun và Lim Yoona.

Điều khiến khán giả bất ngờ không phải là những cái tên xuất hiện mà là một cái tên không hề có mặt: Kim Yoo Jung. Sự vắng bóng của nữ diễn viên nhanh chóng gây tranh cãi, đặc biệt khi cô vừa có một màn trình diễn được đánh giá là xuất sắc bậc nhất sự nghiệp trong Dear X.

Trong Dear X, Kim Yoo Jung vào vai Baek Ah Jin - một ngôi sao hàng đầu với quá khứ bị bạo hành và những tổn thương tâm lý phức tạp. Nhân vật mang hai lớp mặt đối lập: bên ngoài hoàn hảo, dịu dàng nhưng bên trong lại đầy toan tính, kiểm soát và thậm chí tàn nhẫn. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kim Yoo Jung khi cô hoàn toàn rũ bỏ hình tượng trong sáng từng gắn bó suốt nhiều năm. Thay vào đó là một nhân vật u ám, đa tầng, đòi hỏi khả năng xử lý tâm lý tinh tế và chiều sâu diễn xuất.

Nhập tâm vào Baek Ah Jin, Kim Yoo Jung đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bằng diễn xuất nội tâm chặt chẽ. Ánh mắt sắc lạnh, nụ cười ám ảnh, nhịp thoại được tính toán kỹ lưỡng cùng những biểu cảm giàu nội lực giúp cô khắc họa rõ nét một Baek Ah Jin vừa mong manh vừa nguy hiểm. Sự chuyển đổi giữa ngọt ngào và tàn nhẫn diễn ra tự nhiên đến mức khiến người xem liên tục cảm thấy bất an khi theo dõi nhân vật.

Với bộ phim này, nói Kim Yoo Jung nhập tâm vào nhân vật đến độ hóa thần cũng chẳng sai, trong đó khoảnh khắc chạm đỉnh, thăng hoa diễn xuất phải kể đến phân đoạn "iconic" ở tập 10. Cảnh ở hồ bơi này sau khi phát sóng cũng đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Khi nhân vật Baek Ah Jin bị dồn đến giới hạn, khoảnh khắc cô cầm dao, vừa cười vừa rơi nước mắt đã khiến người xem “lạnh sống lưng”. Điều đặc biệt nằm ở cách Kim Yoo Jung xử lý cảm xúc bằng nụ cười rạng rỡ nhưng đáng sợ, ánh mắt run lên vì nén chặt tổn thương, rồi giọt nước mắt rơi xuống như một sự vỡ vụn không thể kìm giữ. Nữ diễn viên đã truyền tải trọn vẹn bi kịch, sự phẫn nộ và tâm lý méo mó của nhân vật chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhiều khán giả nhận định đây là một trong những phân đoạn xứng đáng được dùng làm trích đoạn tranh giải cho nàng "điên nữ".

Cảnh khóc xứng đáng được phong thần của Kim Yoo Jung

Diễn xuất thăng hoa chứng minh thực lực của nữ diễn viên

Không chỉ gây tiếng vang về mặt diễn xuất, Dear X còn đạt nhiều thành tích nổi bật. Bộ phim nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 về lượt đăng ký trả phí trên TVING chỉ sau vài ngày phát hành. Đồng thời, tác phẩm cũng đứng đầu bảng xếp hạng HBO Max tại nhiều quốc gia châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Indonesia và Philippines. Bên cạnh đó, phim còn giữ thứ hạng cao trên Disney+ Nhật Bản và nền tảng Viki tại Mỹ, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Những đoạn trích từ phim liên tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo nên lượng tương tác lớn.

Song song với thành công của bộ phim, Kim Yoo Jung cũng dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên truyền hình - OTT được yêu thích nhất do Good Data Corporation công bố, vượt qua nhiều gương mặt nổi bật khác. Điều này cho thấy sức hút đặc biệt cũng như thực lực xứng đáng của của người đẹp với khán giả.

Diễn xuất đầy ám ảnh nhưng lại trượt Baeksang

Với một vai diễn vừa có chiều sâu nghệ thuật, vừa đạt hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, việc Kim Yoo Jung không xuất hiện trong danh sách đề cử Baeksang năm nay khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi. Trên các diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng đây là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của mùa giải, thậm chí nhiều người còn không tin đây là tin chuẩn, cứ ngỡ như "lời nói dối" của ngày Cá tháng 4.

Một số bình luận của netizen: - Theo tôi thì Kim Yoo Jung xứng đáng được đề cử. Cảm thấy cô ấy diễn như lên đồng thật sự. Như cái lần đi dự sự kiện mới đây, dưới bài post có nhiều người bình luận nói nhìn mặt cô ấy mà cứ tượng tượng Baek Ah Jin hiện ra là đủ hiểu. Baek Ah Jin đúng nghĩa 1 cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Yoo Jung luôn á. - Kim Yoo Jung diễn Dear X đúng đỉnh, xem mà bị cuốn theo tâm lý của nhân vật luôn, thấy chị làm gì cũng đúng. Có thể xem là một cột mốc trong sự nghiệp luôn mà trượt đề cử, tiếc thật sự - Thật sự á? Tưởng đâu đang đọc tin Cá tháng 4 không đó - The Judge From Hell với Dear X peak thật sự, thôi kệ Baeksang trong lòng khán giả là được - Ý là bé Yoo Jung trong Dear X xứng đáng lọt vào danh sách đề cữ dữ dằn luôn đó. Mặc dù tôi không thích thiết lập nhân vật không có giới hạn, không có ranh giới như nữ chính, nhưng diễn xuất của Yoo Jung quá xuất sắc luôn. Uổng cho cô ấy quá trời - Tiếc Kim Yoo Jung với Lee Je Hoon, đúng là đóng phim muốn nhận giải thưởng cũng phải có duyên mới được, đóng lăn xả cỡ nào Baeksang cũng bỏ qua hết - Nghĩ sao Kim Yoo Jung không được đề cử vậy, thật không tin nổi

Dù vậy, trong lòng khán giả, Dear X đã giúp Kim Yoo Jung khẳng định vị thế của một diễn viên thực lực, sẵn sàng thử thách bản thân với những vai diễn phức tạp và gai góc hơn. Sự chuyển mình này không chỉ mở rộng giới hạn diễn xuất của cô mà còn đặt ra kỳ vọng lớn cho những dự án tiếp theo.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, là một trong những sao nhí thành công và nổi bật bậc nhất màn ảnh Hàn Quốc. Cô bắt đầu diễn xuất từ khi mới 4 tuổi, nhanh chóng gây chú ý nhờ gương mặt sáng và khả năng biểu cảm tự nhiên. Trong suốt tuổi thơ, Kim Yoo Jung liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặc Trời, Dong Yi hay May Queen, được khán giả ưu ái gọi là "em gái quốc dân". Khi trưởng thành, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các vai chính trong Mây Họa Ánh Trăng, Backstreet Rookie hay My Demon... Không chỉ diễn xuất ngày càng chín muồi, Kim Yoo Jung còn được đánh giá là một trong số ít nữ diễn viên hội tụ cả tài năng lẫn nhan sắc, giữ vững sức hút suốt hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí.

Việc không có mặt tại Baeksang Arts Awards chắc chắn là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Kim Yoo Jung trong lòng khán giả vẫn là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Hàn trong năm qua, bất chấp việc tên cô không xuất hiện trong bất kỳ hạng mục nào.