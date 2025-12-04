Suốt vài tuần qua, Dear X tạo nên cơn sốt khắp mọi ngõ ngách phim ảnh, mọi tình tiết được dân tình mổ xẻ nhiệt tình. Tác phẩm dẫn đầu các bảng xếp hạng streaming, giúp dàn cast trở thành tâm điểm của dư luận. Tối 4/12, Dear X chính thức khép lại với plot twist đáng sợ hơn phim kinh dị, diễn biến bước vào giai đoạn đen tối và khó đoán nhất.

Nối tiếp tập 11 khi Ah Jin hoàn thành cảnh quay cuối cùng và nhận được lời tán thưởng từ ekip làm phim, tập 12 có cảnh mở màn không khỏi sốc hơn: Jae Oh bị người của Do Hyuk sát hại. Trước khi qua đời, Jun Seo đã bí mật lắp camera ghi lại toàn bộ vụ việc. Đoạn ghi hình trở thành bằng chứng giúp Ah Jin lật ngược thế cờ và đưa Do Hyuk vào tình thế vướng vào vòng lao lý. Khi được hỏi lý do, Ah Jin chỉ nói rằng Jae Oh là người đã giúp dồn Do Hyuk vào chân tường, và giờ anh sẽ không còn là vật cản với cô nữa.

Jae Oh bị người của Do Hyuk sát hại

Không lâu sau, Ah Jin được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại giải Rồng Xanh. Tuy nhiên, hàng loạt lời tố cáo nặc danh bất ngờ xuất hiện, phơi bày quá khứ và tính cách thật của cô. Đứng đằng sau kế hoạch này là anh trai In Gang, Jun Seo, bạn học cũ và nhiều người từng liên quan. Cô nàng vội vã bỏ chạy khỏi ánh hào quang lễ trao giải khi lên phát biểu.

Ah Jin giành chiến thắng giải Rồng Xanh

Trên đường rời sự kiện, Ah Jin gặp lại Jun Seo. Anh đưa cô lên xe và thổ lộ tình cảm. Nhưng biên kịch muốn reo rắc thêm chút thảm kịch - Jun Seo cố tình phóng xe lao xuống vực để cả 2 mãi bên nhau. Thời sự sau đó đưa tin cặp đôi đã tử nạn. Thế nhưng cú twist cuối cùng mới là điều khiến khán giả sững sờ: Ah Jin thực ra sống sót và cô đã chủ động rời bỏ Jun Seo, khép lại câu chuyện bằng một pha phản bội cuối cùng tới từ nàng điên nữ.

Phân cảnh Ah Jin trong bộ váy trắng, lấm lem máu từ đầu tới chân, khuôn mặt thì lạnh lùng và vô cảm khiến người xem “nổi da gà”. Chỉ trong 12 tập, 3 nam nhân đã rời cuộc chơi, phản diện cuối thì vẫn sống ung dung còn nữ chính biến mất bí ẩn. Rất có thể, mùa 2 sẽ được lên sóng trong thời gian tới để giải đáp nốt những câu hỏi dang dở như sự trả thù của Mi Ri đối với cái chết của In Gang, phản ứng của mẹ Jun Seo trước tai nạn xe và Do Hyuk.

Phân cảnh khiến Dear X trở thành phim kinh dị lúc nào không hay

Cái kết của Dear X bản truyền hình đã phát nát nguyên tác webtoon. Trong bản gốc, Ah Jin mang thai con của Jun Seo và sau đó kết hôn với Do Hyuk. Tuy nhiên Jun Seo đã phơi bày mọi tội lỗi của Ah Jin trước truyền thông, buộc cô phải rời khỏi ánh đèn sân khấu và sống cuộc đời lặng lẽ cùng con gái.

Không lâu sau đó, Ah Jin tiết lộ với Jun Seo rằng đứa bé là con anh. Lời thú nhận này kéo theo một cú twist còn tàn nhẫn hơn: Ah Jin thừa nhận việc che giấu tất cả mọi chuyển là để trả thù, cũng như việc Jun Seo chưa từng nói cho cô biết sự thật về cha ruột mình. Cô dùng đứa bé để khiến Jun Seo đau khổ như cách anh đã từng trừng phạt cô. Webtoon vì vậy mang màu sắc u ám hơn rất nhiều, tập trung khai thác vòng lặp của sự trả thù, quả báo và nỗi đau tinh thần.

Một số bình luận của netizen:

- Chuyển phim này thành phim kinh dị luôn còn được. - Người chết thì toàn đẹp zai, cái ông xấu nhất thì sống. - Có thể là tôi không đủ can đảm để xem hết phim. - Hoá điên với cái kết này, xem để xả stress mà sao càng xem càng nhức nhức cái đầu là sao - Người tàn ác thường sống thảnh thơi.

Đáng chú ý, ở phần credit cuối phim, khán giả tinh ý phát hiện ekip sản xuất có rất nhiều Việt tham gia góp sức để tạo nên một dự án chất lượng như Dear X. Tính tổng cộng có 44 cái tên Việt Nam, một con số ấn tượng và đáng ghi nhận. Bù cho cái kết “cẩu huyết”, người hâm mộ có dịp phổng mũi tự hào về nỗ lực và sự cố gắng của cả một ekip người Việt.