Trương Lăng Hách bẽ mặt vì Tiêu Chiến

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước một bài đăng ẩn danh trên Douyin xoay quanh bốn nghệ sĩ được gọi bằng ký hiệu A - B - C - D. Nội dung cho biết “đỉnh lưu A” có fandom thường xuyên gây tranh cãi, nhiều lần bị phê bình, khiến phía tư bản đứng sau muốn chuyển hướng nâng đỡ một gương mặt mới là D. Dù không nhắc đích danh, netizen nhanh chóng “giải mã” bốn cái tên này lần lượt là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Thành Nghị và Trương Lăng Hách. Đáng chú ý, bài viết vừa lan truyền đã bị report và xóa khỏi Douban, càng khiến câu chuyện thêm phần nhạy cảm.

Không dừng lại ở đó, nhiều người còn chỉ ra rằng thời gian gần đây, một số thương vụ và tài nguyên vốn gắn với Tiêu Chiến được cho là đang dần chuyển sang tay Trương Lăng Hách. Chưa kể, biên kịch Uông Hải Lâm cũng liên tục khen ngợi Trương Lăng Hách và ám chỉ người hâm mộ của Tiêu Chiến có thái độ tiêu cực với nam diễn viên họ Trương. Điều này càng khiến tin đồn “thay thế đỉnh lưu” lan rộng, kéo theo loạt tranh luận gay gắt trên các diễn đàn.

Tuy nhiên, thay vì tạo ra một cuộc so kè ngang sức, chủ đề này lại trở thành cú đẩy khiến Trương Lăng Hách một lần nữa bị soi. Nhiều ý kiến cho rằng việc đặt Trương Lăng Hách cạnh Tiêu Chiến ở thời điểm hiện tại là quá khập khiễng. Thậm chí, không ít người thẳng thắn nhận xét càng đem ra so sánh, khoảng cách càng lộ rõ, và người “chịu thiệt” lại chính là cái tên đang được nhắc đến như phương án thay thế.

Và chính ở đây, khoảng cách bắt đầu lộ rõ.

Các video so sánh diễn xuất giữa hai diễn viên nhanh chóng xuất hiện dày đặc. Tiêu Chiến chưa phải là một diễn viên xuất thần từng khung hình, song anh vẫn sở hữu nhiều phân cảnh giàu cảm xúc, ánh mắt có chiều sâu và khả năng giữ nhịp tâm lý nhân vật ổn định. Trong khi đó, Trương Lăng Hách lại bị nhận xét là còn khá mỏng, biểu cảm chưa đủ lực, đặc biệt khi đặt cạnh những phân đoạn cao trào.

Ngay cả về ngoại hình - yếu tố vốn được xem là lợi thế của Trương Lăng Hách - cũng không giúp anh “gỡ điểm” trong cuộc so kè này. Netizen cho rằng Tiêu Chiến có thần thái linh hoạt, vừa có thể thư sinh, vừa có thể sắc lạnh, trong khi Trương Lăng Hách vẫn bị đóng khung ở hình ảnh đẹp mã nhưng nhạt nhòa.

Phản ứng của cộng đồng mạng vì thế khá thẳng thắn, thậm chí có phần gay gắt: “Tuổi gì so với Tiêu Chiến”, “Muốn thay thế đỉnh lưu mà không nhìn lại mình à?”, “Đừng dùng đầu gối suy nghĩ nữa được không”, hay “Đây là đang cọ nhiệt để luyện fan chứ thay thế gì nổi” . Không ít ý kiến còn cho rằng việc đặt hai cái tên này cạnh nhau ở thời điểm hiện tại chỉ khiến một bên bẽ mặt.

Trương Lăng Hách cũng từng vướng tranh cãi khi fandom bất ngờ nhắm vào Triệu Lệ Dĩnh để so kè từ xuất thân, học vấn đến chiều cao sau khi Trục Ngọc lên sóng. Khi bộ phim có dấu hiệu bạo nhiệt, một số fan bắt đầu chê bai Triệu Lệ Dĩnh từ phong cách đến sự nghiệp, thậm chí kéo cả số liệu ra để “đọ”.

Động thái này nhanh chóng gây phản ứng ngược. Nhiều người cho rằng việc đặt một diễn viên đang lên cạnh một ngôi sao hạng S là quá khập khiễng, giống chiêu “cọ nhiệt” hơn là so sánh thực lực. Kết quả, không những không nâng được vị thế, mà còn khiến hình ảnh Trương Lăng Hách bị đánh giá là… hơi “ảo tưởng”.

Chưa dừng ở đó, người hâm mộ còn đặt Trương Lăng Hách với Cổ Thiên Lạc lên bàn cân xem ai mới là “nam thần cổ trang”. Tạo hình của Trương Lăng Hách được đưa ra so sánh với Dương Quá do Cổ Thiên Lạc thể hiện - một hình tượng kinh điển đã ăn sâu vào ký ức nhiều thế hệ. Sự so sánh này lập tức khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi chấm, cho rằng quá khập khiễng khi đặt một hình mẫu đã trở thành biểu tượng bên cạnh một gương mặt vẫn đang trong quá trình xây dựng dấu ấn.

Phát ngôn liên quan đến Leonardo DiCaprio cũng khiến nam diễn viên vướng tranh luận không nhỏ. Khi chia sẻ về hành trình diễn xuất, Trương Lăng Hách lấy ví dụ rằng tài tử Hollywood chỉ thực sự được công nhận khi “từ bỏ lợi thế ngoại hình”, đồng thời ngụ ý bản thân cũng gặp tình huống tương tự. Tuy nhiên, ý kiến này nhanh chóng bị phản ứng ngược. Nhiều khán giả cho rằng việc đặt mình vào hoàn cảnh của Leonardo DiCaprio là thiếu thuyết phục, bởi tài tử này đã khẳng định năng lực qua hàng loạt tác phẩm lớn trước khi chạm tay đến Oscar. Trong khi đó, Trương Lăng Hách vẫn chưa có vai diễn đủ sức nặng để chứng minh thực lực, nên lập luận “bị ngoại hình cản trở” ở thời điểm hiện tại bị xem là hơi sớm.

Tổng thể, những tranh cãi này cho thấy một vấn đề quen thuộc của Cbiz: khi một gương mặt mới bắt đầu được đẩy mạnh, việc “so kè” với những tên tuổi lớn gần như là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu khoảng cách thực lực còn quá xa, hiệu ứng ngược là điều dễ xảy ra. Ở thời điểm hiện tại, Trương Lăng Hách rõ ràng vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, còn Tiêu Chiến đã có chỗ đứng vững chắc sau nhiều năm hoạt động. Việc nói đến chuyện “thay thế” vì thế không chỉ vội vàng, mà còn khiến chính người trong cuộc rơi vào thế khó.