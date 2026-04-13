Ở thời điểm hiện tại, Tam Triều Dâng đang là cái tên phủ sóng nhiều nhất cả trên màn ảnh lẫn các trang mạng xã hội. Cô gây ấn tượng với bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đóng cùng Võ Điền Gia Huy. Câu chuyện phim xoay quanh cặp đôi chính Triệu Phú và Thanh Tâm. Nam chính Triệu Phú vì muốn trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt mà phải giả vờ bị liệt. Sau đó, anh liên tục chạm mặt với cô nàng oan gia Thanh Tâm, thế rồi giữa hai người đã dần nảy sinh tình cảm.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy gây sốt nhờ bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Cả hai vô cùng đẹp đôi, được đông đảo khán giả đẩy thuyền.

Thực tế, đây không phải là kịch bản mới mẻ gì. Tuy nhiên, việc các tình tiết trong phim được xây dựng một cách rất "đời", cũng như việc chemistry giữa Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy là cực đỉnh đã giúp bộ phim thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Thậm chí khi dạo quanh các trang mạng xã hội, chúng ta có thể thấy rất nhiều fan đang đẩy thuyền cho cặp đôi trai tài gái sắc. Bên cạnh đó, phải nói thêm rằng nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1998 thực sự rất hợp để đóng ngôn tình. Cô sở hữu làn da trắng, vóc dáng lý tưởng cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Tam Triều Dâng trong phim điện ảnh Bẫy Tiền.

Ngoài bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Tam Triều Dâng còn gây chú ý với việc góp mặt trong tác phẩm điện ảnh Bẫy Tiền đóng cặp cùng tài tử Liên Bỉnh Phát, một dự án khai thác chủ đề về nạn lừa đảo trực tuyến. Dù doanh thu của phim không quá ấn tượng, tuy nhiên cá nhân Tam Triều Dâng vẫn ghi điểm nhờ diễn xuất ổn cùng nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Mới đây khi cùng đoàn phim Bẫy Tiền tham gia cinetour, những khung hình tuyệt đẹp của cô đã lại một lần nữa đốn tim người hâm mộ.

Mỹ nhân sinh năm 1998 khoe sắc tại cinetour phim Bẫy Tiền bên cạnh nam thần thế hệ mới Lê Hải.

Bình luận của netizen về nhan sắc của Tam Triều Dâng:

- Tam Triều Dâng xinh xắn quá nè.

- Bả đứng với ai cũng xứng đôi.

- Tam Triều Dâng diễn hay mà siêu dễ thương luôn.

- Dễ thương.

- Tam Triều Dâng công nhận đẹp ghê luôn ấy.

Với những khán giả trót mê mẩn nhan sắc của Tam Triều Dâng, sắp tới họ sẽ tiếp tục được gặp cô trong dự án phim Trùm Sò. Đây là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại hài hước của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho công chúng khi ra mắt vào cuối tháng 4 này.

Cua do Tam Triều Dâng hoá thân là một cô nàng thích phiêu lưu khám phá, nhí nhảnh và lầy lội. Ở bộ phim này, Tam Triều Dâng sẽ tái ngộ Ngọc Trai - nam diễn viên đóng vai anh trai của Thanh Tâm trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Trong Trùm Sò, Ngọc Trai vào vai Ốc - một chàng trai lại hiền lành, chất phác và hết lòng thương yêu Cua. Qua diễn xuất tự nhiên, dễ thương của bộ đôi Tam Triều Dâng - Ngọc Trai, Cua và Ốc hứa hẹn sẽ mang đến màu sắc mới mẻ, đại diện cho tinh thần giới trẻ hiện đại được lồng ghép khéo léo vào bối cảnh làng quê.

Tạo hình cổ trang của Tam Triều Dâng ở phim Trùm Sò sắp chiếu.

Trong phim, Tam Triêu Dâng tiếp tục được dịp khoe ngoại hình cực phẩm với tạo hình cổ trang. Với những gì được hé lộ ở đoạn trailer và hậu trường phim, nhân vật do Tam Triều Dâng thủ vai cũng góp phần tạo ra những miếng hài duyên dáng cho Trùm Sò.

Lê Tam Triều Dâng là một trong những gương mặt trẻ quen thuộc của màn ảnh Việt, được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu và MC. Cô sinh ngày 10/7/1998 tại Tây Ninh và bắt đầu bước chân vào nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Ngay từ những năm thiếu niên, Tam Triều Dâng đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt sáng, giúp cô nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả truyền hình.

Cô được nhiều khán giả biết đến khi tham gia các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Chuyện Làng Bè, Ông Tơ – Bà Nguyệt hay phim điện ảnh Thần Tượng. Vai diễn Cà Ri trong Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp tên tuổi của Tam Triều Dâng trở nên quen thuộc với khán giả trẻ. Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh và từng đạt giải 4 cuộc thi Gương mặt tuổi hồng, cho thấy sự đa năng trong hoạt động nghệ thuật.

Trong quá trình theo đuổi nghệ thuật, Tam Triều Dâng từng trải qua giai đoạn tạm ngưng hoạt động để tập trung cho việc học sau biến cố gia đình. Sau khi hoàn thành việc học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Greenwich Việt Nam, cô quay trở lại màn ảnh với hình ảnh trưởng thành hơn, đảm nhận nhiều vai diễn có chiều sâu tâm lý. Những năm gần đây, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong các dự án phim truyền hình giờ vàng và dần khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí Việt.

Với hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lê Tam Triều Dâng được đánh giá là gương mặt diễn viên trẻ đầy tiềm năng. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng và phong thái tự tin, cô còn được ghi nhận bởi sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần cầu tiến và khả năng biến hóa đa dạng qua từng vai diễn. Trong tương lai, Tam Triều Dâng được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá và khẳng định tên tuổi ở cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh.