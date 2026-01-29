Mới đây, hình ảnh Kim Seon Ho và Go Youn Jung quay lưng không thèm nhìn mặt nhau, thậm chí còn túm áo như sắp xảy ra xung đột bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Với những ai không biết, những khoảnh khắc này rất dễ gây hiểu lầm, tưởng rằng Kim Seon Ho và Go Youn Jung đang xảy ra mâu thuẫn. Thế nhưng tất nhiên, những khán giả đã theo chân cặp đôi từ phim đến hậu trường đều hiểu rõ mức độ thân thiết của cả hai.

Hình ảnh Kim Seon Ho và Go Youn Jung căng thẳng tột độ đang được chia sẻ trên mạng xã hội...

...thực ra là trong video cả hai cùng nhau quay cho kênh 빠더너스 BDNS.

Thực tế, đây chỉ là hình ảnh được ghi lại khi Kim Seon Ho và Go Youn Jung cùng tham gia quay video cho 빠더너스 BDNS, kênh YouTube hài - giải trí đình đám tại Hàn Quốc với hơn 2,2 triệu người theo dõi. Màn "đấu đá căng thẳng" nói trên đơn thuần chỉ là tình huống dàn dựng cho nội dung video, hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ rạn nứt nào ngoài đời. Với sức hút cực lớn của Kim Seon Ho và Go Youn Jung ở thời điểm hiện tại, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ phát sóng. Nhiều khán giả cũng cho rằng đây là một màn xuất hiện chung đầy duyên dáng, được xem như cách cả hai quảng bá cho bộ phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?, hiện đang chiếu trên Netflix từ ngày 16/1.

Dĩ nhiên, không có chuyện mối quan hệ giữa Kim Seon Ho và Go Youn Jung rạn nứt. Trái lại, vì quá đẹp đôi trên màn ảnh lẫn ngoài đời, cặp đôi còn được cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền", mong cả hai sẽ phim giả tình thật. Gần đây, Go Youn Jung đã chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường vui nhộn trên story cá nhân, trong đó Kim Seon Ho xuất hiện ngay phía sau. Chi tiết cả hai chung lều nghỉ trên phim trường hay việc họ cùng quay clip nhảy nhót khiến người hâm mộ phát sốt, khiến nhiều người dù đã cày hết 12 tập phim xong từ lâu nhưng vẫn chưa thể hết lụy.

Kim Seon Ho và Go Youn Jung cực kỳ đẹp đôi, khiến khán giả xem Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? chỉ mong họ phim giả tình thật.

Bình luận của netizen khi thấy Kim Seon Ho và Go Youn Jung lại đi quay cùng nhau: - Tôi nghĩ họ sẽ kết hôn trong vòng ba năm nữa. - Vừa nhìn thấy ảnh thumbnails là Kim Seon Ho và Go Yoon Jung là tui như bị thôi miên vậy. - Trông họ giống như cặp vợ chồng mới cưới dễ thương đang nuôi một chú gấu. - Nếu Kim Seon Ho và Go Yoon Jung có ngày thực sự kết hôn với nhau, tui sẵn lòng gửi phong bao lì xì cho họ. Ship cặp đôi này bằng cả tấm lòng. - Cả thế giới đều mong 2 bạn cưới nhau.

Nói thêm về Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?, bộ phim hiện vẫn đang tạo cơn sốt trên phạm vi toàn cầu và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tác phẩm gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật cùng phản ứng hóa học tràn màn hình của Kim Seon Ho và Go Youn Jung. Phim xoay quanh câu chuyện giữa một nam phiên dịch viên và một nữ minh tinh hàng đầu, nơi mối quan hệ công việc dần trở nên phức tạp khi cảm xúc cá nhân len lỏi vào từng lời nói được dịch ra.