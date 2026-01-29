Nếu để chọn phim Việt giờ vàng nào nhiều bi kịch nhất 2025 - đầu 2026, số đông khán giả chắc chắn sẽ gọi tên Gia Đình Trái Dấu. Khởi đầu như mọi phim tình thân - hài hước quen thuộc của VFC, Gia Đình Trái Dấu ngày càng xuất hiện nhiều cú twist, nhiều đến mức vấn đề cũ chưa giải quyết xong thì drama khác đã ập tới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hút của bộ phim trên sóng mạng, và nhân tố viral nhất Gia Đình Trái Dấu chính là NSƯT Kiều Anh.

Đoạn clip trích từ tập 26 mới đây đang thu hút hàng triệu view nhờ sắc vóc tuyệt đỉnh của Kiều Anh ở tuổi 45. Theo đó, Bà Ánh (Kiều Anh) cùng lớp múa rủ nhau ra bar ăn mừng, bầu không khí sôi động khiến đồng nghiệp không khỏi bất ngờ khi lần hiếm hoi thấy bà Ánh quẩy hết mình dưới ánh đèn chớp nháy. Trái ngược hoàn toàn, ở nhà, ông Phi vẫn nán lại bên gia đình vợ, lặng lẽ chuẩn bị nước ngâm chân cho vợ như thường lệ.

Gần nửa đêm, bà Ánh mới trở về trong hơi men còn phảng phất, lại được một học viên nam hộ tống tới tận cổng. Khoảnh khắc ấy lọt trọn vào mắt ông Phi, khiến anh không giấu được cảm giác bực bội, chạnh lòng, cuối cùng giận dỗi dắt xe bỏ về trong im lặng. Kiều Anh lả lướt, khoe visual trẻ như thiếu nữ đôi mươi khiến người xem không khỏi xao xuyến. Trong bóng tối, nữ nghệ sĩ đẹp phát sáng, ngũ quan sắc sảo in hằn trên khung hình TV.

Không chỉ visual, vóc dáng của Kiều Anh cũng làm dân tình xuýt xoa không ngớt lời. Cô không sở hữu body mỏng manh, thon thả, mà thay vào đó là có da có thịt, đường nào ra đường nấy. Thân hình khoẻ khoắn, tràn đầy năng lượng của Kiều Anh giúp cô trở nên nổi bật ngay cả khi đứng cạnh những mỹ nhân trẻ tuổi khác.

Netizen phải công nhận một điều, dù kịch bản Gia Đình Trái Dấu dần một đi xuống nhưng sắc vóc của Kiều Anh chính là thứ duy nhất thăng hạng theo thời gian. Ở thời điểm hiện tại, khán giả có thể gom lại 3 topic chính hút thảo luận nhất trong Gia Đình Trái Dấu: nhân sinh quan khó hiểu của các nhân vật, diễn xuất tự nhiên của bé Cherry An Nhiên và Kiều Anh.

Một số bình luận của netizen: - Ôi người đâu 45 tuổi mà trẻ như gái 20 vậy. - Chị này ở ngoài xinh hơn nhiều, đẹp kiểu vừa sắc sảo vừa phúc hậu. - Trẻ đẹp hơn con gái trong phim mới tài chứ. - Phim càng chiếu, TikTok tui chỉ càng thấy mỗi content về bà này. - Hút spotlight các nhân vật khác rồi. Sang đẹp đỉnh. - Chị nghĩ sao về người đàn ông kém chị 14 tuổi haha.

Nối tiếp diễn biến tập 26, netizen đang "nóng mắt" trước tình tiết của bộ phim. Đức (Thừa Tuấn Anh) bất ngờ về nhà, bắt gặp bố đang loay hoay dọn dẹp, tất bật chẳng khác nào "cô Tấm" trong chính ngôi nhà của mình. Sâu trong lòng, mỗi lần thấy mẹ lặng lẽ buồn bã hay rơi nước mắt, Đức vẫn không khỏi oán trách bố, người đã phản bội mẹ và khiến gia đình rơi vào rạn nứt.

Đối diện con trai, ông Phi một lần nữa nhận lỗi về mình, song cũng khẳng định tình cảm dành cho vợ và các con chưa từng là giả dối. Khi Đức lo lắng vì mẹ đã nộp đơn ra tòa, ông Phi lại chọn một thái độ khác: quyết tâm theo đuổi lại vợ từ đầu. Ở một diễn biến khác, người đồng nghiệp thân thiết của bà Ánh tinh ý nhận ra bà vẫn còn rất yêu chồng. Tối về nhà, trong lúc ngâm chân, bà Ánh không khỏi trăn trở, để những lời nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu.

Phát hiện chồng ngoại tình và có con riêng, bà Ánh đang gần như "move on" và chuẩn bị tiến tới ly hôn, một việc được cho là rất bình thường trong hoàn cảnh này, lại đang có dấu hiệu "quay xe" và bỏ qua lỗi lầm cho ông Phi. Nếu viễn cảnh này thực sự xảy ra, người hâm mộ chỉ biết thở dài trước tư tưởng và nhân sinh quan của các nhân vật và biên kịch Gia Đình Trái Dấu.