Hậu cơn sốt Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?, hội mọt phim đang kháo nhau chuyển hướng sang cày một bộ phim ngôn tình khác - Baby Đến Rồi (Positively Yours). Bên cạnh kịch bản rom-com quen thuộc, tác phẩm còn khai thác một vấn đề nóng nhận được sự quan tâm lớn: tình 1 đêm và đời sống tình cảm phóng khoáng. Dưới lăng kính màn ảnh Hàn, Baby Đến Rồi! đề cập đến mối quan hệ 18+ này một cách khéo léo, hài hước nhưng không kém phần nóng bỏng.

Theo nền tảng OTT toàn cầu Rakuten Viki, Baby Đến Rồi hiện đứng top 1 về lượt xem trong tuần đầu phát sóng ở 116 quốc gia, trải dài nhiều khu vực gồm châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và Đông Nam Á. Bộ phim cũng lọt Top 5 tại Trung Đông và Ấn Độ, chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

Được chuyển thể từ một webtoon nổi tiếng, Positively Yours thuộc thể loại hài lãng mạn, xoay quanh những hệ quả bất ngờ từ một mối quan hệ qua đêm giữa 2 con người đều đã thề sẽ không kết hôn. Jang Hui Won (Oh Yeon Seo), một nữ nhân việc công sở đam mê công việc, chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào, trong khi Kang Du Jun (Choi Jin Hyuk) lại CEO của chính công ty nơi cô làm việc.

Sở hữu ngoại hình hoàn hảo và xuất thân chaebol, thế nhưng phía sau vẻ ngoài tưởng như trọn vẹn ấy là những vết nứt cảm xúc sau biến cố mất đi người anh trai. Từ đó, Kang Du Jun lựa chọn dồn toàn bộ tâm sức cho gia đình và sự nghiệp, chủ động gạt bỏ hôn nhân ra khỏi cuộc đời mình. Mọi ranh giới anh đặt ra bỗng chốc sụp đổ chỉ sau một đêm bốc đồng ngoài dự tính.

Về phía nữ chính, Jang Hui Won là người phụ nữ mang nhiều ám ảnh từ cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ, lớn lên trong sự kiểm soát khắc nghiệt của một người mẹ lạnh lùng. Những tổn thương ấy khiến cô khép chặt mình trong vỏ bọc độc thân, quyết liệt nói không với hôn nhân. Thế nhưng, một cuộc gặp gỡ mặn nồng không nằm trong kế hoạch đã vô tình phá vỡ quỹ đạo sống vốn ngăn nắp của cô, đẩy cuộc đời Jang Hui Won sang một hướng hoàn toàn khác.

Được chuyển thể từ webtoon, Baby Đến Rồi khiến khán giả gật gù ngay từ khâu chọn diễn viên, bởi visual của hai nhân vật chính gần như "xé truyện bước ra". Oh Yeon Seo sở hữu gương mặt nhỏ gọn, đường nét mềm mại nhưng sắc sảo giúp cô toát lên khí chất của một nữ nhân viên công sở độc lập, lý trí. Đặc biệt, đôi mắt to tròn , sống mũi cao thanh thoát và đôi môi đầy đặn của Oh Yeon Seo từ lâu được chị em Hàn Quốc xem như "combo hình mẫu" trong phẫu thuật thẩm mỹ. Chính chiếc visual này khiến nhân vật Hui Won vừa mong manh, vừa đủ sức hấp dẫn để trở thành "biến số" làm đảo lộn cuộc đời nam chính.

Trong khi đó, Choi Jin Hyuk gây ấn tượng ngoại hình đúng chuẩn nam chính webtoon: vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt trầm tĩnh- khá ăn khớp với hình tượng Kang Du Jun lạnh lùng nhưng chất chứa nhiều tổn thương bên trong. Trên thực tế, đây không phải lần đầu Choi Jin Hyuk đảm nhận kiểu vai này. Trước đó, anh từng ghi dấu ấn với hình tượng tài phiệt trong Những Người Thừa Kế hay Ký Ức Lọ Lem.



