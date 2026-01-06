Ngôn tình từng là mỏ vàng của màn ảnh châu Á. Chỉ cần một chuyện tình đủ đẹp, một cặp đôi đủ lung linh, diễn viên có thể bước thẳng lên hàng sao hạng A, giữ vị thế suốt nhiều năm. Nhưng cũng chính dòng phim từng nâng đỡ cả một thế hệ ấy, giờ đây lại trở thành cú ngã ngựa với những diễn viên đã U40, thậm chí tiệm cận 50. Không ít ngôi sao lớn vẫn cố níu kéo ngôn tình như vùng an toàn cuối cùng, để rồi nhận về những cú trượt dài cay đắng, từ rating thấp, phản ứng tiêu cực đến khủng hoảng hình ảnh. Khi khán giả thay đổi, ngôn tình cũng đổi luật chơi và rõ ràng, luật mới không còn ưu ái hào quang cũ.

Khi hào quang quá khứ không cứu nổi ngôn tình hiện tại

Song Hye Kyo là ví dụ điển hình cho việc một biểu tượng ngôn tình cũng có ngày bị chính dòng phim này phản đòn. Now, We Are Breaking Up từng được kỳ vọng lớn nhờ danh tiếng nữ chính, nhưng khi phim lên sóng, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ. Câu chuyện tình yêu nhạt nhòa, nhịp phim lê thê, còn Song Hye Kyo thì bị chê diễn một màu, gương mặt đẹp nhưng cảm xúc đóng băng. Đặc biệt, sự chênh lệch tuổi tác với bạn diễn kém tuổi khiến chemistry gần như bằng không, biến mối quan hệ trên phim trở nên gượng gạo, thiếu sức sống. Thất bại của bộ phim không chỉ nằm ở rating mà còn ở việc hình tượng “nữ thần ngôn tình” của Song Hye Kyo lần đầu bị đặt dấu hỏi nghiêm túc.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với Song Joong Ki trong My Youth mới lên sóng hồi cuối 2025. Sau khi đã trải qua nhiều biến động đời tư và sự nghiệp, nam diễn viên lựa chọn quay về với câu chuyện tình cảm như một cách làm mềm hình ảnh. Thế nhưng, bộ phim lại không tạo được sự đồng cảm. Khán giả không còn thấy một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, cũng không đủ tin vào một mối tình mang màu sắc lãng mạn khi nhân vật và diễn viên đều đã bước qua giai đoạn "tình yêu là tất cả của cuộc đời". My Youth trôi qua lặng lẽ, để lại cảm giác rằng Song Joong Ki đang lạc nhịp với chính thể loại từng giúp anh tỏa sáng.

Ngay cả Park Seo Joon - nam thần từng được xem là bảo chứng rating - cũng không tránh khỏi cú vấp khi thử sức với Surely Tomorrow. Bộ phim có rating lẹt đẹt chỉ khoảng 2 - 3%, phản ánh sự thờ ơ rõ rệt của khán giả. Vấn đề không nằm ở ngoại hình hay danh tiếng, mà ở việc một câu chuyện tình yêu được kể theo công thức cũ kỹ không còn đủ sức hấp dẫn, nhất là khi nhân vật đã không còn trẻ để khiến người xem rung động vô điều kiện.

Lee Dong Wook là trường hợp thú vị, bởi anh luôn được khen trẻ hơn tuổi thật. Thế nhưng, vẻ ngoài hack tuổi không đồng nghĩa với việc ngôn tình sẽ tự động thành công. Chạm Đến Trái Tim từng gây chú ý ban đầu nhờ dàn diễn viên đẹp, nhất là khi anh tái hợp với Yoo In Na, nhưng càng về sau càng lộ rõ sự thiếu cao trào, cảm xúc tình yêu bị nhận xét là an toàn đến mức nhàm chán. Sau cú hụt này, Lee Dong Wook lựa chọn rẽ hướng rõ rệt. Khi bước vào các dự án hành động, huyền ảo hoặc pha màu hài hước như Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly hay Cửa Hàng Sát Thủ, nam diễn viên lập tức lấy lại phong độ. Không cần những cảnh yêu đương sến súa, chính khí chất lạnh lùng, sắc bén và trải nghiệm sống của tuổi trung niên lại trở thành lợi thế.

Song Hye Kyo cũng chứng minh điều tương tự khi dứt khoát rời bỏ ngôn tình để đến với The Glory. Bộ phim báo thù nặng đô này không chỉ giúp cô lấy lại danh tiếng mà còn tái định nghĩa hình ảnh của một nữ diễn viên từng bị đóng khung quá lâu. Ở đây, tuổi tác không còn là rào cản mà trở thành chiều sâu cho nhân vật, điều mà ngôn tình khó lòng làm được.

Trái ngược với những cú rẽ thành công ấy là Lee Min Ho. Ngược về quá khứ, Quân Vương Bất Diệt từng được kỳ vọng là bom tấn với câu chuyện tình yêu vượt không gian - thời gian, nhưng cuối cùng lại thất bại ê chề. Kịch bản bị chê rối rắm, tình yêu thiếu thuyết phục, còn Lee Min Ho thì bị nhận xét vẫn trung thành với một kiểu vai quen thuộc, an toàn đến mức nhàm chán. Tưởng rằng Hỏi Một Vì Sao lên sóng đầu 2025 sẽ là cú làm mới, nhưng bộ phim tiếp tục gây thất vọng và thậm chí bị xem là “thảm họa của năm”, cho thấy việc tiếp tục khai thác yếu tố tình yêu trung tâm khi không còn phù hợp chỉ khiến sự nghiệp thêm chững lại.

Phim Hỏi Các Vì Sao

Ở Trung Quốc, câu chuyện này cũng lặp lại. Đàm Tùng Vận bị chỉ trích vì Tiêu Dao, khi cô vẫn trung thành với hình tượng ngôn tình quen thuộc dù tuổi tác và trải nghiệm diễn xuất đã thay đổi. Ngôn Thừa Húc với Hoa Mùa Hạ thì bị chê quá tuổi cho một tác phẩm sến sẩm, thoại cũ kỹ. Chung Hán Lương cũng từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng khi gần 50 vẫn nhận loạt phim thần tượng, yêu đương mộng mơ như Cẩm Tâm Tựa Ngọc hay Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan, khiến khán giả khó tin và khó đồng cảm.

Đàm Tùng Vận phim Tiêu Dao

Ngôn tình phải chăng đang thuộc về người trẻ?

Trong khi các sao hạng A loay hoay với ngôn tình, một thế hệ diễn viên trẻ hơn, ít tiếng tăm hơn lại bất ngờ “đổi đời” nhờ chính dòng phim này. Lovely Runner không sở hữu kịch bản quá xuất sắc, nhưng sự kết hợp giữa Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon tạo nên chemistry bùng nổ, đủ sức kéo khán giả ở lại từ tập đầu đến tập cuối. Cảm giác tươi mới, tự nhiên và đúng độ tuổi khiến câu chuyện tình yêu trở nên đáng tin hơn rất nhiều.

Tương tự, Jang Ki Yong và Ahn Eun Ji trong Dynamite Kiss hay Kang Tae Oh và Kim Se Jeong trong Sông Trăng Hoán Mệnh đều không phải là những cái tên “bảo chứng rating” trước đó. Thế nhưng, họ chiến thắng nhờ sự phù hợp: ngoại hình trẻ trung, cảm xúc vừa vặn và khả năng tạo tương tác trên màn ảnh. Ở đây, khán giả không cần một câu chuyện tình quá phức tạp, chỉ cần cảm giác rung động thật sự.

Dynamite Kiss thành công vang dội bất chấp kịch bản yếu kém

Điều này cho thấy một thực tế rõ ràng: ngôn tình không còn là sân chơi của hào quang cũ, mà là cuộc chơi của sự phù hợp. Khi khán giả đã trưởng thành hơn, họ không còn dễ dàng chấp nhận một mối tình được kể lại bằng công thức cũ, càng không còn sẵn sàng bỏ qua sự gượng gạo chỉ vì tên tuổi lớn. Với các diễn viên U40 - U50, việc cố níu kéo ngôn tình không khác gì tự đặt mình vào thế khó. Lựa chọn khôn ngoan nhất không phải là chống lại quy luật, mà là tìm một con đường khác để “già đi” một cách thuyết phục - nơi tuổi tác trở thành lợi thế chứ không phải gánh nặng.

Nguồn ảnh: Mydramalist