Mới đây, hình ảnh hậu trường phim Bách Hoa Sát có sự góp mặt của Hà Nhuận Đông và Mạnh Tử Nghĩa đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Trong phim, Hà Nhuận Đông vào vai Tây Bắc vương, còn Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận nhân vật quận chúa Thẩm Tịch Hòa. Hai nhân vật có mối quan hệ cha con, tuy nhiên không ít khán giả đã bày tỏ sự bối rối về việc này.

Hà Nhuận Đông phong độ, Mạnh Tử Nghĩa xinh đẹp, nhưng nếu bảo nhân vật của cặp đôi này trong phim là cha con thì lại không thuyết phục khán giả chút nào.

Nhiều cư dân mạng nói rằng dù đã nhìn kỹ 7749 lần, họ vẫn khó cảm nhận được vibe cha - con giữa hai nhân vật. Mạnh Tử Nghĩa được thừa nhận là rất xinh đẹp, sở hữu đường nét sắc sảo và thần thái nổi bật. Tuy nhiên, vấn đề là Mạnh Tử Nghĩa đã hơn 30 tuổi, lại còn có khí chất trưởng thành và vẻ ngoài trông cứng tuổi hơn tuổi thật, trong khi nhân vật Thẩm Tịch Hòa theo nguyên tác lại là một thiếu nữ. Điều đó khiến việc nói Tây Bắc vương của Hà Nhuận Đông và Thẩm Tịch Hòa của Mạnh Tử Nghĩa là cha con trở nên khó thuyết phục.

Khán giả nói rằng họ giống như cặp đôi vương gia và tiểu kiều thê.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng tranh cãi lần này không thể chỉ quy về phía nữ chính. Ở tuổi 50, Hà Nhuận Đông vẫn giữ phong độ ấn tượng, toát lên khí chất mạnh mẽ, oai vệ và đầy bá khí.

Chính sự phong độ vượt thời gian này đã vô tình làm mờ đi khoảng cách thế hệ cần có giữa hai nhân vật cha - con khi đứng chung khung hình. Thậm chí, một số cư dân mạng còn nhận định rằng, ngay cả khi vai Thẩm Tịch Hòa được giao cho những sao nữ khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngu Thư Hân hay Triệu Lộ Tư, khi đứng cạnh Hà Nhuận Đông vẫn rất dễ tạo cảm giác cặp đôi thay vì phụ thân - ái nữ.

Không thể phủ nhận Mạnh Tử Nghĩa trông rất xinh đẹp, nhưng vấn đề là gương mặt của cô trông già dặn hơn tuổi thật.

Trong dàn tiểu hoa 95, có lẽ Mạnh Tử Nghĩa là người mang khí chất trưởng thành nhất.

Nói thêm về Bách Hoa Sát, đây là phim ngôn tình cổ đại được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát của tác giả Cẩm Hoàng, do Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ đóng chính. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu nhiều sóng gió giữa Thẩm Tịch Hòa và Tiêu Hoa Ung. Thẩm Tịch Hòa là quận chúa trưởng thành tại vùng Tây Bắc, mang trong mình trách nhiệm lớn với dân chúng và lãnh thổ, luôn đặt đại cục lên trên hết. Trong khi đó, Tiêu Hoa Ung là thái tử thân phận cao quý, thông minh và mưu lược, nhưng lại mang trong mình độc dược từ thuở nhỏ do bị hãm hại.

Bách Hoa Sát do Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ đóng chính.

Cuộc hôn nhân giữa hai người ban đầu chỉ là một cuộc hòa thân mang tính chính trị, song giữa những âm mưu tranh quyền đoạt lợi và biến cố chồng chất, họ dần nảy sinh tình cảm chân thành và cùng nhau vượt qua sóng gió triều đình.