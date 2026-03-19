Mỹ nữ mặt xinh như búp bê, mặc đẹp không cần cố, chuẩn "sách mẫu" cho chị em tham khảo

Go Youn Jung (sinh năm 1996) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn, gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào cùng với đó là tỷ lệ gương mặt hoàn hảo đáng mơ ước. Xuất hiện ở đâu cô cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ thần thái nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng đủ lôi cuốn, nổi bật.

Bên cạnh diễn xuất, Go Youn Jung còn được chú ý bởi gu thời trang ngày càng thăng hạng. Mỹ nhân 9x ăn vận đẹp từ trong phim đến ngoài đời, từ sự kiện, thảm đỏ cho tới street style thường ngày đều khó tìm điểm chê, lúc nào cũng giữ được sự tinh tế và cuốn hút rất riêng.

Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào xinh xắn, style ăn vận đẹp miễn chê

Khám phá một số công thức mix match tuyệt xinh của Go Youn Jung

Go Youn Jung thường ưu ái những item kinh điển, dễ mặc nên chẳng khác gì “sách mẫu” để chị em tham khảo. Chỉ cần ngắm loạt outfit của cô nàng là đã có thể bỏ túi kha khá công thức phối đồ đơn giản mà hiệu quả, cứ diện là được khen có gu.

Go Youn Jung chọn combo cardigan dáng ôm và quần jeans cơ bản, mang đến tổng thể tuyệt đối xinh xắn. Công thức phối đồ tối giản, dễ áp dụng nhưng vẫn ẵm 10 điểm mặc đẹp, hợp diện trong nhiều hoàn cảnh

Gợi ý mua sắm: Cardigan , quần jeans

Những ngày bí ý tưởng, cứ áp dụng công thức của Go Youn Jung đó là diện nguyên set áo khoác + váy là có ngay outfit xinh xắn, gọn gàng. Bên trong layer thêm áo thun mỏng là đủ, đơn giản mà vẫn mặc đẹp chuẩn style Hàn

Gợi ý mua sắm: Set áo khoác + váy

Go Youn Jung cực mê váy hoa, tủ đồ lúc nào cũng bạt ngàn những thiết kế nữ tính. Mùa hè tới, chị em cứ mạnh dạn sắm vài em tương tự, nhất là váy tay phồng, dáng xòe nhẹ - công thức mặc đẹp bất bại lại còn tôn dáng thấy rõ

Gợi ý mua sắm: Váy hoa

Chỉ cần diện váy lụa tông xanh mướt mắt, Go Youn Jung đã đủ nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ. Gam màu này không hề kén da, chị em cứ mạnh dạn thử là thấy hợp ngay, mặc lên nhìn vừa dịu mắt vừa sang

Gợi ý mua sắm: Váy xanh

Cardigan mix cùng quần jeans tiếp tục giúp Go Youn Jung ghi điểm với vẻ ngoài xinh xắn, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu, cuốn hút. Cô nàng khéo mix thêm một chiếc túi đeo chéo nhỏ xinh cho set đồ có điểm nhấn nổi bật

Gợi ý mua sắm: Cardigan , quần jeans

Street style của Go Youn Jung mang vibe phóng khoáng, năng động. Chỉ cần áo thun mix quần suông rộng, khoác ngoài một chiếc jacket đơn giản là đủ tạo cảm giác cool ngầu mà vẫn rất dễ ứng dụng

Gợi ý mua sắm: Jacket

Áo hoa cổ vuông mix cùng quần suông là combo lý tưởng cho ngày hè: mặc đơn giản nhưng vẫn có gu, nhìn nịnh mắt dù không cần phối cầu kỳ

Gợi ý mua sắm: Áo cổ vuông

Thời trang sân bay của Go Youn Jung đẹp không có điểm trừ. Cô chỉ cần diện áo tweed phối cùng quần suông là đã đủ tạo tổng thể thanh lịch, tinh giản mà vẫn rất cuốn hút

Gợi ý mua sắm: Áo tweed , quần suông



