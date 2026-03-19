"1 mét vuông 10 Cha Mu Hee": Gái xinh châu Á rủ nhau copy paste công thức mặc đẹp

Nữ chính Cha Mu Hee (do Go Youn Jung thủ vai) trong phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? không chỉ gây thương nhớ bởi nhan sắc trong trẻo mà còn ghi điểm tuyệt đối nhờ gu thời trang tinh tế, dễ ứng dụng. Xuyên suốt bộ phim, loạt outfit cô diện đều nhanh chóng lọt tầm ngắm của hội chị em, nổi bật hơn cả phải kể đến set váy chấm bi phối cùng áo khoác nâu - combo tưởng đơn giản mà lại cuốn hút khó rời mắt.

Dù bộ phim đã khép lại, hiệu ứng "set đồ Cha Mu Hee" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi ngày càng nhiều chị em mê mẩn và áp dụng theo công thức mặc đẹp này. Chỉ cần chăm dạo phố hay lướt MXH một chút, không khó để bắt gặp cảnh "1 mét vuông có 10 Cha Mu Hee" khi ai cũng ưu ái combo váy chấm bi và áo khoác nâu vừa thanh lịch vừa dễ mặc.

Set váy chấm bi phối áo khoác nâu cực hot của nữ chính Cha Mu Hee trong phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?

Hội chị em châu Á cực mê mẩn set đồ Cha Mu Hee

Lý do được yêu thích là vì outfit mang lại cảm giác đơn giản, thoải mái nhưng vô cùng điệu xinh, nịnh mắt

Trên MXH, các chị em còn liên tục ra những clip để hướng dẫn phối đồ giống outfit hot hit của Cha Mu Hee

Gợi ý cách phối set đồ Cha Mu Hee

Để tái hiện đúng tinh thần outfit của Cha Mu Hee, bạn không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần xoay quanh vài món chủ đạo là đã có ngay tổng thể vừa thanh lịch vừa cuốn hút: váy chấm bi dáng ngắn, áo khoác nâu, boots đen và một chiếc túi đeo chéo gọn gàng.

Áo khoác nâu

Nên ưu tiên áo khoác chất liệu da lộn hoặc giả da lộn để tạo cảm giác mềm mại, sang nhẹ. Tông nâu trơn, không họa tiết sẽ giúp tổng thể trông "xịn" hơn. Thiết kế cổ bẻ, phần gấu bo chun nhẹ chính là điểm đặc trưng giúp set đồ giống với phiên bản trong phim.

Váy chấm bi

Chọn váy nền đen chấm bi trắng là chuẩn bài nhất. Bạn có thể linh hoạt giữa dáng hai dây hoặc tay ngắn vì bên ngoài đã có áo khoác. Phom váy ôm nhẹ phần thân trên và xòe nhẹ ở chân váy sẽ giúp tổng thể vừa tôn dáng vừa giữ được nét nữ tính. Độ dài trên gối là yếu tố quan trọng để tạo cảm giác trẻ trung, đúng vibe.

Boots + túi đeo chéo

Hoàn thiện set đồ với một đôi boots đen dáng lửng và túi đeo chéo là bạn đã có ngay outfit chuẩn Cha Mu Hee: xinh xắn, gọn gàng nhưng vẫn đủ sành điệu để tự tin dạo phố.

