5 loài cây "tiên thảo": Vừa làm cảnh vừa là vị thuốc Đông Y, trồng càng lâu càng quý như vàng ròng

Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, con người cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe một cách tự nhiên và bền vững. Không chỉ dừng lại ở chế độ ăn uống hay sinh hoạt, việc đưa cây xanh vào không gian sống cũng đang trở thành một xu hướng được nhiều người lựa chọn. Trong tự nhiên, cây cối không chỉ đóng vai trò làm đẹp môi trường mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực như thanh lọc không khí, điều hòa độ ẩm, thậm chí còn có giá trị dược liệu. Chính vì vậy, có không ít loại cây được xem như “cây dưỡng sinh”, càng trồng lâu càng có lợi cho sức khỏe.

Dưới đây là 5 loại cây được nhiều người, đặc biệt là những người theo đuổi lối sống dưỡng sinh ưa chuộng, không chỉ dễ trồng mà còn mang lại nhiều giá trị cho cơ thể.

1. Cây kỷ tử

Nhắc đến kỷ tử, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến loại quả quen thuộc thường xuất hiện trong các món ăn bồi bổ sức khỏe. Thực tế, cây kỷ tử là một loại cây bụi nhỏ, có cành mềm, lá hình bầu dục và cho hoa màu tím nhạt vào mùa hè. Quả kỷ tử có màu đỏ tươi, vị ngọt nhẹ và chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Đây là một trong những loại quả được đánh giá cao trong các phương pháp dưỡng sinh nhờ giàu vitamin C, carotene và nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể.

Cách chăm sóc

Cây kỷ tử rất thích hợp trồng chậu và ưa môi trường có nhiều ánh nắng. Đất trồng cần tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Nên bón phân định kỳ vào mùa xuân và mùa thu để cây phát triển ổn định và cho quả đều.

Lợi ích sức khỏe

Kỷ tử có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc và bồi bổ gan thận. Việc sử dụng thường xuyên có thể giúp tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa và đặc biệt tốt cho mắt.

2. Cây phật thủ

Phật thủ là một loại cây thuộc họ cam quýt, gây ấn tượng mạnh nhờ hình dáng quả độc đáo giống như bàn tay đang xòe ra, vừa lạ mắt vừa mang ý nghĩa may mắn trong quan niệm Á Đông. Không chỉ có giá trị thẩm mỹ cao, loại cây này còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ nhưng rất đặc trưng, giúp không gian xung quanh trở nên dễ chịu và thư thái hơn. Cây thường có kích thước nhỏ đến trung bình, tán lá xanh tốt quanh năm, khi vào mùa quả sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ, nổi bật như một điểm nhấn trước nhà hoặc trong sân vườn. Đặc biệt, quả phật thủ có thể giữ trên cây khá lâu mà không rụng, nên thời gian thưởng thức vẻ đẹp cũng kéo dài hơn so với nhiều loại cây khác.

Cách chăm sóc

Phật thủ thích hợp với đất hơi chua và môi trường ẩm. Cần duy trì độ ẩm cho đất nhưng tránh để đọng nước gây úng rễ. Nên bón phân vào mùa xuân và mùa thu để cây ra quả tốt hơn.

Lợi ích sức khỏe

Quả phật thủ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm cảm giác đầy bụng và khó chịu. Ngoài ra, tinh dầu tự nhiên trong quả còn có khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ phòng các bệnh về đường hô hấp.

3. Cây mộc hương

Screenshot 2026-03-18 144716

Mộc hương là loài cây nổi tiếng nhờ hương thơm dịu nhẹ nhưng lan tỏa rất xa. Mỗi khi vào mùa hoa, mùi hương của mộc hương có thể bao phủ cả một khoảng không gian, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu. Cây có dáng đẹp, lá xanh quanh năm, hoa nhỏ với nhiều màu như vàng hoặc trắng, thường nở vào mùa thu.

Cách chăm sóc

Mộc hương là loại cây ưa môi trường ấm áp và độ ẩm ổn định, đồng thời có khả năng thích nghi khá tốt với điều kiện bán râm. Khi trồng, nên đặt cây ở nơi có ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt trực tiếp trong thời gian dài. Vào mùa lạnh, cần chú ý giữ ấm cho cây để tránh bị sốc nhiệt, đồng thời duy trì độ ẩm vừa phải cho đất, không để quá khô nhưng cũng tránh tình trạng úng nước gây ảnh hưởng đến rễ.

Lợi ích sức khỏe

Không chỉ có giá trị làm cảnh, hoa mộc hương còn được sử dụng trong nhiều phương pháp dưỡng sinh. Hoa có thể dùng để pha trà, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giảm ho và làm dịu cổ họng một cách tự nhiên. Đặc biệt, hương thơm dịu nhẹ của mộc hương còn mang lại cảm giác thư giãn, giúp giảm căng thẳng sau một ngày dài và hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ.

4. Cây lựu

Cây lựu là loại cây ăn quả quen thuộc, thường được trồng trước nhà không chỉ để làm cảnh mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Khi vào mùa, những quả lựu chín đỏ rực nổi bật giữa tán lá xanh, tạo nên điểm nhấn rất bắt mắt và mang lại cảm giác ấm áp, sinh động cho không gian sống. Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, bên trong mỗi quả lựu là hàng trăm hạt nhỏ mọng nước, tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy và sinh sôi. Chính vì vậy, loại cây này thường được nhiều gia đình lựa chọn trồng trước cửa với mong muốn mang lại may mắn và sự thịnh vượng lâu dài.

Cách chăm sóc

Lựu là cây ưa nắng, cần được trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ. Đất trồng cần thoát nước tốt, có thể sử dụng phân hữu cơ để giúp cây phát triển và ra quả đều.

Lợi ích sức khỏe

Quả lựu là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C cùng các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ bảo vệ tim mạch một cách tự nhiên. Không chỉ vậy, việc sử dụng lựu thường xuyên còn có thể góp phần kiểm soát huyết áp, cải thiện tuần hoàn máu và giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh, ổn định hơn theo thời gian.

5. Cây bạch quả

Bạch quả là một trong những loài cây cổ xưa nhất, thường được gọi là "hóa thạch sống" nhờ khả năng thích nghi bền bỉ với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Cây có thân cao, tán rộng, lá hình quạt đặc trưng và đặc biệt sẽ chuyển sang màu vàng rực vào mùa thu, tạo nên khung cảnh rất ấn tượng và giàu tính thẩm mỹ.

Cách chăm sóc

Không chỉ đẹp, bạch quả còn là loại cây khá dễ tính trong việc chăm sóc. Cây ưa ánh sáng, có thể phát triển tốt ở nhiều loại đất miễn là đảm bảo thoát nước, đồng thời cũng chịu hạn khá ổn nên không đòi hỏi tưới tắm quá thường xuyên. Chỉ cần duy trì lượng nước và dinh dưỡng ở mức vừa phải, cây vẫn có thể sinh trưởng ổn định trong thời gian dài.

Lợi ích sức khỏe

Về mặt sức khỏe, lá bạch quả chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi, giúp cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ trí nhớ. Bên cạnh đó, cây còn góp phần hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí, từ đó giúp không gian sống trở nên trong lành và dễ chịu hơn.