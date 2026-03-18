Cõi mạng hừng hực vì Tóc Tiên diện bikini, chị em gấp gáp "hỏi thăm" 1 thứ

Trong showbiz Việt, Tóc Tiên luôn được nhắc đến với hình ảnh một nữ nghệ sĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cá tính cùng phong cách quyến rũ gợi cảm. Ở tuổi 37, Tóc Tiên vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng chú ý, làn da khỏe khoắn và body đẹp nhức nhối - gần như không có dấu hiệu thay đổi theo thời gian. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện với trang phục "mát mẻ" cô đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến đi biển, diện bikini đơn giản nhưng tôn trọn đường cong cơ thể. Những khoảnh khắc này nhanh chóng viral khắp cõi mạng, khiến người xem cảm thấy nóng 100 độ C ngay cả khi mùa hè còn chưa chính thức bắt đầu.

Đáng nói, bên dưới phần bình luận, các chị em đồng loạt rần rần hỏi thăm thông tin về set bikini mà Tóc Tiên diện. Có thể nói, thiết kế hai mảnh với phom dáng gọn gàng, màu sắc đỏ đen nổi bật, ôm sát cơ thể giúp tôn lên vòng eo thon và làn da khỏe khoắn của nữ ca sĩ, trở thành chi tiết được quan tâm không kém gì chính chủ.

Rất nhanh chóng, hội chị em cũng đã “truy lùng” ra thông tin về set bikini mà Tóc Tiên diện. Được biết, thiết kế này đến từ thương hiệu DUNE SWIMWEAR LABEL với kiểu dáng hai mảnh phối bèo nhẹ, mang tông đỏ nổi bật khá bắt mắt.

Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người chú ý là Tóc Tiên không diện nguyên bản set đồ mà đã khéo léo biến tấu bằng cách thay phần quần đi kèm bằng một chiếc quần bơi màu đen. Sự thay đổi này quả thực là quá "cháy", khiến ai nhìn cũng phải bỏng mắt.

Ngoài bộ bikini đang gây chú ý, tủ đồ đi biển của Tóc Tiên cũng là nguồn tham khảo được nhiều chị em quan tâm mỗi dịp hè. Nữ ca sĩ thường ưu tiên những thiết kế đơn giản nhưng tôn dáng, dễ mix&match và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau khi đi biển.

Thiết kế áo tắm trắng với đường cắt cúp táo bạo và chi tiết số 74 mang lại cảm giác thể thao nhưng vẫn gợi cảm. Tóc Tiên khéo léo phối thêm tay áo bèo nhún để tạo sự mềm mại, trong khi phần dưới chỉ chọn quần bikini đen tối giản, giúp tổng thể trông cá tính mà vẫn đậm chất thời trang.

Ở set này, Tóc Tiên theo đuổi phong cách Y2K với bikini hoa nhí kết hợp quần len móc nổi bật, tạo tổng thể rực rỡ và bắt trend. Phụ kiện như khăn bandana và kính đen nhỏ giúp outfit thêm đậm chất retro nhưng vẫn rất thời thượng, tôn dáng hiệu quả.

Không cần những đường cắt xẻ cầu kỳ, Tóc Tiên vẫn ghi điểm với mẫu monokini caro đỏ trắng đơn giản nhưng nổi bật. Thiết kế liền thân cùng cách diện tối giản, không phụ kiện rườm rà, vẫn đủ tôn dáng và thu hút ánh nhìn.

Một lần nữa, Tóc Tiên khiến dân tình chú ý khi diện bộ bikini họa tiết chanh vàng nổi bật trên nền xanh lá mát mắt. Thiết kế tuy đơn giản nhưng ôm dáng gọn gàng, tôn trọn vóc dáng săn chắc và vòng eo thon. Kết hợp cùng kiểu tóc rối tự nhiên và phụ kiện mang hơi hướng boho, tổng thể mang đến cảm giác vừa phóng khoáng, vừa quyến rũ rất đặc trưng của nữ ca sĩ.



