Triệu Lộ Tư như “thiên thần hộ mệnh” của Taobao Trung Quốc: Diện gì cũng thành trend, cháy hàng phút mốt

Triệu Lộ Tư (sinh năm 1998) không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào và diễn xuất cuốn hút mà còn sở hữu gu thời trang được nhiều người yêu thích. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều khiến những item mình diện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không ít món đồ thậm chí rơi vào tình trạng "sold out phút mốt", được tìm kiếm chóng mặt trên Taobao - nền tảng mua sắm trực tuyến hàng đầu Trung Quốc, đủ để thấy sức hút đáng nể của nàng tiểu hoa 9x.

Sức ảnh hưởng này càng được thể hiện rõ khi Triệu Lộ Tư được vinh danh Top 1 Nghệ sĩ có sức mang hàng của năm 2025 trên Taobao. Đáng chú ý, cô đã 3 năm liên tiếp giữ vững vị trí dẫn đầu, một thành tích không dễ để đạt được. Với hàng loạt màn sold out ấn tượng, Triệu Lộ Tư được nhiều người ví như "thiên thần hộ mệnh" của Taobao.

Điểm lại những màn "sold out" bùng nổ của Triệu Lộ Tư trên Taobao

Diện váy liền thân với thiết kế không tay màu xanh dương đến từ thương hiệu KOKIA (giá khoảng 1,7 triệu đồng), Triệu Lộ Tư nhanh chóng khiến item này cháy hàng trên sàn Taobao. Điều này đủ cho thấy sức hút mạnh mẽ của mỹ nhân 9x khi mỗi món đồ cô diện đều dễ dàng trở thành item được săn đón

Bộ trang phục của thương hiệu Typha nhanh chóng được săn đón trên Taobao chỉ sau thời gian ngắn khi Triệu Lộ Tư diện. Không chỉ vậy, chiếc áo cardigan trắng khoác ngoài đến từ thương hiệu Moonmoi cũng lập tức bán hết size M trên sàn TMĐT này

Chiếc áo khoác của thương hiệu AIVEI (giá khoảng 7 triệu đồng) nhanh chóng "bay vèo vèo" 4 size trên Taobao. Sức hút của Triệu Lộ Tư quả thực không thể xem thường

Thêm một mẫu áo khoác được Triệu Lộ Tư diện nhanh chóng hết hàng size XS và XL trên Taobao. Thiết kế lần này đến từ thương hiệu Teenie Weenie, có giá hơn 3 triệu đồng

Chỉ cần xuất hiện cùng Triệu Lộ Tư, nhiều item lập tức được săn đón nhiệt tình. Chiếc áo hai dây của thương hiệu Courrèges (giá khoảng 10 triệu đồng) là một ví dụ khi nhanh chóng cháy hàng 4 size S, L, XL và XXL trên Taobao

Mẫu váy hai dây bản to của Alexander Wang (giá khoảng 10,3 triệu đồng) gây chú ý nhờ thiết kế xinh xắn, thời thượng, lại được Triệu Lộ Tư diện nên không khó hiểu khi phút mốt đã cháy hàng 3 size M, L và XL

Triệu Lộ Tư ghi điểm với vẻ ngoài xinh xắn khi diện đơn giản sơ mi trắng cùng quần short kaki. Mẫu áo của thương hiệu Teenie Weenie (giá hơn 1,5 triệu đồng) nhanh chóng cháy hàng 2 size XS và XL, trong khi chiếc quần cùng thương hiệu (giá hơn 1,7 triệu đồng) cũng hết sạch toàn bộ size trên Taobao

Gợi ý mua sắm tương tự: Sơ mi trắng , quần short kaki

Một trong những màn sold out nhanh của Triệu Lộ Tư phải kể đến chân váy ôm chấm bi của thương hiệu Fabulous Me. Chỉ trong vòng 1 giờ sau khi tạo hình nhân vật trong phim của cô được hé lộ, trên Taobao, sản phẩm này đã hết sạch 2 size M và L

Triệu Lộ Tư ghi điểm với diện mạo tựa nàng thơ khi diện chiếc váy trắng tinh khôi của thương hiệu Chando by Rosy (giá hơn 6,5 triệu đồng). Item này nhanh chóng cháy hàng toàn bộ 6 size trên Taobao, thậm chí các phiên bản màu đen và xanh thẫm cũng rơi vào tình trạng hết hàng

Không chỉ váy áo, Triệu Lộ Tư còn khiến nhiều mẫu giày dép cháy hàng nhanh chóng trên Taobao. Đơn cử như mẫu giày cao gót của thương hiệu Tony Bianco (giá hơn 3 triệu đồng) cũng ghi tên vào danh sách các sản phẩm hết hàng nhờ "hiệu ứng Triệu Lộ Tư"

Đôi dép đến từ thương hiệu Lost in Echo (giá hơn 1,3 triệu đồng) vốn đã xinh xắn, khi được Triệu Lộ Tư diện càng khiến độ hot tăng vọt và nhanh chóng hết hàng trên Taobao.

