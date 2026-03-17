Fashion blogger mặc đồ basic mà "chanh xả" như tài phiệt, ngắm xong chẳng còn thiết sắm đồ cầu kỳ

Giữa muôn vàn blogger thời trang trên thế giới, Cvseev - cô nàng đến từ Hà Lan nhanh chóng gây ấn tượng với phong cách đơn giản nhưng rất thời thượng, sành điệu. Trên trang Instagram sở hữu hơn 200.000 người theo dõi, Cvseev thường xuyên chia sẻ những outfit xoay quanh các item kinh điển như quần ống rộng, áo sơ mi, áo thun hay áo khoác da, được mix match cực khéo và tinh tế. Vậy nên dù tủ đồ toàn những món đồ cơ bản, cách phối của cô vẫn mang đến cảm giác cuốn hút, càng ngắm càng thấy đẹp.

Khác với nhiều người yêu thích sự biến hóa đa dạng, Cvseev chọn trung thành với phong cách tối giản, thanh lịch, bền vững và khó lỗi mốt. Nếu chị em cũng yêu thích kiểu ăn mặc gọn gàng, dễ ứng dụng hoặc đang tìm cảm hứng mix match với những món đồ quen thuộc, tủ đồ của Cvseev chắc chắn sẽ mang đến không ít gợi ý đáng tham khảo.

Quần ống rộng + áo sơ mi

Khi diện quần ống rộng cùng áo sơ mi, Cvseev có nhiều cách biến tấu khác nhau. Cô thường chọn sơ vin gọn gàng để tôn dáng hoặc mặc áo sơ mi khoác ngoài, kết hợp cùng áo thun mỏng bên trong để tạo vẻ ngoài phóng khoáng. Chỉ cần nhấn nhá thêm một vài phụ kiện như túi xách, thắt lưng hay thay đổi kiểu giày dép như cao gót, sneaker hoặc giày bệt, mỗi outfit đã mang một màu sắc riêng, vừa đa dạng vừa thời trang, không hề đơn điệu.

Quần ống rộng + áo len

Theo đuổi phong cách đơn giản và tinh tế, Cvseev thường ưu tiên những item trơn màu trong tủ đồ. Tuy vậy, cách phối của cô lại rất khéo léo nên tổng thể luôn trông hài hòa và cuốn hút. Với áo len, Cvseev lựa chọn đa dạng màu sắc, từ các gam trung tính nhẹ nhàng đến những tông màu nổi bật. Cô thường kết hợp cùng quần jeans hoặc quần vải với màu sắc phù hợp để tạo nên outfit thanh lịch mà vẫn đầy sức hút.

Quần ống rộng + áo khoác da

Khi diện áo khoác da, Cvseev thường chọn cách sơ vin gọn gàng lớp áo bên trong để tổng thể trông chỉn chu hơn. Cô cũng ưu ái kết hợp cùng sneaker nhằm mang lại vẻ ngoài năng động, trẻ trung. Kiểu áo khoác này khá dễ phối, giúp Cvseev linh hoạt kết hợp với nhiều kiểu quần khác nhau như quần jeans, quần tây hay quần kẻ, nhờ đó diện mạo luôn trông mới mẻ và sành điệu.

Quần ống rộng + áo khoác dáng dài

Sở hữu vóc dáng cao ráo, áo khoác dáng dài là item không thể thiếu trong tủ đồ của Cvseev. Thiết kế này giúp tôn dáng hiệu quả, tạo hiệu ứng chân dài và mang đến vẻ ngoài thanh lịch, pha chút cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại. Cvseev thường ưu ái những gam màu trung tính như đen, xám hay be, thỉnh thoảng nhấn nhá thêm phụ kiện nổi bật như túi xách hoặc mũ để tổng thể thêm phần cuốn hút.



