"Vợ quốc dân" chỉ cao 1m55 nhưng mặc gì cũng "cháy phố", ngắm 1000 lần chả biết chán là gì

Trong nhiều năm, Phương Ly thường xuất hiện với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Các layout makeup trong trẻo cùng những bộ trang phục mềm mại giúp cô giữ được hình ảnh dịu dàng quen thuộc. Chính vẻ ngoài ngọt ngào ấy giúp nữ ca sĩ được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "vợ quốc dân". Dù chỉ sở hữu chiều cao khoảng 1m55, Phương Ly vẫn luôn ghi điểm nhờ gu thời trang khéo léo, biết chọn những thiết kế tôn dáng như váy ngắn, croptop hay quần cạp cao để tạo cảm giác cao ráo và cân đối hơn.

Nhưng gần đây, Phương Ly bắt đầu làm mới hình ảnh với làn da nâu rám nắng. Sắc da khỏe khoắn này ngay lập tức tạo nên sự khác biệt, giúp cô trông cá tính và quyến rũ hơn. Khi kết hợp với những outfit street style, tổng thể diện mạo của nữ ca sĩ mang đậm vibe cool-girl, gợi liên tưởng đến phong cách của các cô nàng Âu Mỹ phóng khoáng.

Trên sân khấu, Phương Ly thường lựa chọn những outfit siêu ngắn mang phong cách Y2K, vừa trẻ trung vừa tinh nghịch. Những thiết kế này giúp nữ ca sĩ khoe đôi chân thon gọn và tạo nên năng lượng năng động đúng chất pop girl, đồng thời cũng là “chiêu” hack chiều cao quen thuộc giúp cô nàng 1m55 trông cao ráo hơn.

Khi xuất hiện trên phố, phong cách của Phương Ly lại mang hơi hướng ngẫu hứng và trendy hơn. Cô thường ưu tiên những set đồ đơn giản nhưng có điểm nhấn như mini dress phối áo khoác rộng hay set thể thao chân váy xếp ly vừa ngọt ngào vừa năng động. Nhờ cách phối đồ gọn gàng, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ nữ tính nhưng không kém phần cá tính, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng thanh thoát dù không sở hữu chiều cao nổi bật.

Denim là chất liệu được "vợ quốc dân" ưu ái nhất trong street style bởi vẻ cứng cáp, cá tính nhưng vẫn dễ phối đồ của chất liệu này khá match với tinh thần và phong cách mà nữ ca sĩ đang theo đuổi. Phương Ly biến tấu quần jeans cùng đa dạng phong cách như thanh lịch khi phối cùng áo dạ tweed, cá tính khi phối cùng áo khoác bóng chày hay tinh nghịch khi mặc áo thun, tanktop,...

Với các item cơ bản của cơ bản như sơ mi, Phương Ly cũng biết cách biến tấu khi kết hợp đa dạng phụ kiện hay layer cùng mini dress. Chính sự khéo léo trong phối đồ khiến phong cách thời trang của nữ ca sĩ được nhiều người yêu thích và theo đuổi.

Phương Ly cứ đi biển là khiến netizen được 1 phen "nghẹt thở", không chỉ bởi body quyến rũ mà còn vì các set đồ cô diện, đặc biệt là bikini. Dáng 2 mảnh là lựa chọn yêu thích của Phương Ly nhằm phô trọn lợi thế hình thể. Bên cạnh đó, chị em cũng có thể tham khảo các cách phối bikini với áo babytee hoặc quần thụng của nữ ca sĩ để set đồ thêm ấn tượng.

Một điểm dễ nhận biết trong phong cách của Phương Ly là tràn ngập những gam màu sặc sỡ nhưng không bị lòe loẹt do cách phối tone-sur-tone hoặc công thức màu trung tính + màu nổi. Sự kết hợp giữa những gam màu ấn tượng này và cách lên đồ phóng khoáng chính là yếu tố tạo nên vibe "gái phố" đặc trưng của Phương Ly.

Sự thay đổi về làn da và phong cách thời trang cho thấy Phương Ly đang dần mở rộng hình ảnh của mình. Từ nàng thơ nhẹ nhàng quen thuộc, nữ ca sĩ giờ đây mang đến diện mạo trưởng thành, tự tin và hiện đại hơn. Dù chỉ cao 1m55, gu thời trang thông minh cùng thần thái cuốn hút vẫn giúp Phương Ly trở thành một trong những gương mặt street style được nhiều người chú ý.

Nếu cũng là tín đồ của phong cách thời trang như Phương Ly, nàng có thể tham khảo một số gợi ý mua sắm dưới đây:

