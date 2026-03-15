3 loại cây trồng trong vườn nhà, rắn sợ tránh xa, gia chủ có thêm tài lộc

Đáng chú ý, trong quan niệm phong thủy Á Đông, nhiều loài cây không chỉ giúp đuổi rắn mà còn được cho là mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Dưới đây là 3 loại cây được nhiều người trồng quanh nhà vừa vì yếu tố sinh học, vừa vì ý nghĩa phong thủy.

Cây sả

Cây sả là loại cây gia vị quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Ngoài giá trị ẩm thực, sả còn chứa tinh dầu citronella – hợp chất có mùi mạnh thường được dùng trong các sản phẩm xua đuổi côn trùng.

Theo nhiều kinh nghiệm dân gian, mùi hương đặc trưng của sả có thể khiến rắn khó chịu và ít xuất hiện ở khu vực trồng loại cây này. Vì vậy, nhiều gia đình thường trồng sả dọc hàng rào, quanh vườn hoặc gần lối đi.

Không chỉ vậy, trong phong thủy, sả còn được xem là loài cây mang năng lượng dương, giúp xua đi tà khí và thu hút sinh khí tốt. Một khóm sả xanh tốt trước nhà được cho là tượng trưng cho sự sinh sôi, thuận lợi trong làm ăn và cuộc sống.

Ưu điểm của sả là rất dễ trồng, ít sâu bệnh, chỉ cần đất tơi xốp và có ánh nắng là cây có thể phát triển mạnh.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hỗ giúp đuổi rắn.

Cây lưỡi hổ là cây cảnh quen thuộc được trồng trong nhà hoặc quanh sân vườn. Lá cây cứng, mọc thẳng và có viền sắc, tạo cảm giác mạnh mẽ.

Theo quan niệm phong thủy, lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh và khả năng bảo vệ gia chủ khỏi những điều không may. Nhiều người tin rằng hình dáng sắc nhọn của lá giống như "thanh kiếm" giúp xua đuổi tà khí và các sinh vật không mong muốn.

Một số kinh nghiệm dân gian cũng cho rằng rắn ít khi bò qua những khu vực có nhiều bụi cây lưỡi hổ do cấu trúc lá cứng và dày khiến chúng khó di chuyển.

Ngoài ra, lưỡi hổ còn nổi tiếng với khả năng lọc không khí, hấp thụ một số chất độc hại trong môi trường, giúp không gian sống trong lành hơn.

Cây tỏi

Cây tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn được xem là một trong những loại cây có mùi mạnh khiến nhiều loài động vật, trong đó có rắn, tránh xa.

Tỏi chứa hợp chất allicin tạo nên mùi đặc trưng khá nồng. Trong tự nhiên, mùi này có thể khiến nhiều loài sinh vật cảm thấy khó chịu, vì vậy tỏi thường được trồng xen trong vườn hoặc gần các khu vực dễ xuất hiện rắn.

Trong phong thủy, tỏi cũng được xem là biểu tượng của sự bảo vệ. Từ xa xưa, nhiều nền văn hóa đã sử dụng tỏi như một "bùa hộ mệnh" chống lại tà khí và những điều xui rủi.

Việc trồng tỏi quanh vườn vì thế vừa có giá trị thực tế trong nấu ăn, vừa mang ý nghĩa cầu bình an và may mắn cho gia đình.

Trồng cây đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng

Các chuyên gia cho rằng việc trồng cây chỉ là một trong nhiều biện pháp giúp hạn chế rắn xuất hiện. Quan trọng hơn là giữ khu vực quanh nhà sạch sẽ, phát quang bụi rậm, hạn chế nơi trú ẩn của chuột – nguồn thức ăn chính của rắn.

Ngoài ra, nên thường xuyên dọn dẹp lá mục, gỗ mục hoặc đống vật liệu xây dựng trong vườn vì đây là nơi rắn dễ ẩn nấp.

Việc kết hợp giữa chăm sóc cảnh quan, giữ môi trường thông thoáng và trồng các loại cây có mùi đặc trưng sẽ giúp không gian sống an toàn hơn. Đồng thời, những loại cây mang ý nghĩa phong thủy tốt cũng góp phần tạo cảm giác yên tâm và mang lại sinh khí cho ngôi nhà.