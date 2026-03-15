7 loại cây mang lại may mắn, nên trồng ngay trong vườn nhà

Trong nhiều nền văn hóa, cây cối không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang những ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Theo các chuyên gia làm vườn, một số loại cây được xem là tượng trưng cho tài lộc, hạnh phúc, sự thịnh vượng và nguồn năng lượng tích cực. Dưới đây là 7 loại cây tiêu biểu.

1. Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự phú quý và tình yêu trong nhiều nền văn hóa. Những bông hoa lớn, cánh dày và màu sắc rực rỡ khiến mẫu đơn trở thành loài hoa được ưa chuộng trong các khu vườn.

Chuyên gia hoa Nicholas James, Giám đốc điều hành dịch vụ hoa Fabulous Flowers (Nam Phi), cho biết: "Với những bông hoa nở rộ và đầy đặn, mẫu đơn tượng trưng cho tình yêu và sự giàu có".

Mẫu đơn thường nở vào cuối mùa xuân đến đầu mùa hè và khá dễ trồng nếu có đủ ánh nắng. Loài cây này phát triển tốt trong đất thoát nước tốt và cần độ ẩm ổn định để ra hoa đều.

2. Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ là một trong những loài hoa phổ biến nhất trong vườn nhà nhờ màu sắc rực rỡ và khả năng xua đuổi côn trùng tự nhiên.

Ngoài giá trị trang trí, loài hoa này còn gắn với ý nghĩa tâm linh ở nhiều nơi trên thế giới. Trong một số truyền thống văn hóa và tôn giáo, cúc vạn thọ được xem là biểu tượng của sự bảo vệ, giúp xua đuổi điều xấu và mang lại năng lượng tích cực.

Chuyên gia làm vườn Ren Elizabeth (Mỹ) cho biết cúc vạn thọ khá dễ trồng và thậm chí có thể tự gieo hạt để mọc lại vào năm sau nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

3. Hoa hướng dương

Nhắc đến những loài hoa mang lại cảm giác tích cực, hướng dương luôn nằm trong danh sách đầu tiên. Với đặc điểm luôn hướng về phía mặt trời, loài hoa này được xem là biểu tượng của niềm vui, sự lạc quan và tuổi thọ.

Theo chuyên gia Nicholas James, những bông hướng dương rực rỡ mang thông điệp về hạnh phúc và sự bền bỉ. Đây cũng là một trong những loài hoa dễ trồng nhất, phù hợp cả với người mới bắt đầu làm vườn.

Hướng dương phát triển tốt ở nơi có nhiều ánh nắng và cần được tưới nước khi đất bắt đầu khô. Ngoài ra, hạt hướng dương còn có thể thu hoạch để sử dụng trong ẩm thực hoặc làm giống cho mùa sau.

4. Hoa hồng vàng

Hoa hồng từ lâu đã là biểu tượng của tình cảm, nhưng riêng hoa hồng vàng lại mang ý nghĩa đặc biệt về may mắn và sự vui vẻ.

Tyler Francis, chuyên gia hoa hồng và đồng sáng lập dịch vụ hoa April & Ashely (Mỹ), cho biết: "Trong nhiều thế kỷ, hoa hồng vàng thường được tặng như một lời chúc may mắn. Vì vậy, trồng một bụi hồng vàng trong vườn cũng mang ý nghĩa tương tự".

Để cây phát triển tốt, cần trồng ở nơi nhiều ánh nắng, tránh gió mạnh và chăm sóc đúng cách.

5. Hoa sen

Đối với những khu vườn có hồ nước hoặc tiểu cảnh, hoa sen là lựa chọn mang ý nghĩa sâu sắc. Theo chuyên gia Nicholas James, hình ảnh hoa sen nở từ bùn tượng trưng cho trí tuệ và sự kiên cường. Trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, hoa sen còn đại diện cho sự thuần khiết và khả năng vượt qua khó khăn.

Sen có thể trồng từ hạt trong các chậu nước hoặc ao nhỏ. Cây phát triển tốt trong môi trường nước ấm và nhiều ánh sáng.

6. Cây sung

Cây sung từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự sinh sôi và sung túc trong nhiều nền văn hóa. Không chỉ mang ý nghĩa tốt lành, đây còn là loại cây ăn quả phát triển nhanh, cho trái ngọt và giàu dinh dưỡng.

7. Hoa anh đào

Hoa anh đào, hay còn gọi là sakura trong văn hóa Nhật Bản, từ lâu đã gắn liền với ý nghĩa về sự khởi đầu mới, vẻ đẹp và vận may.

Những bông hoa nở rộ vào mùa xuân rồi nhanh chóng tàn đi, nhắc nhở con người trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chính vì vậy, trồng một cây anh đào trong vườn không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn tạo nên cảnh quan ấn tượng mỗi mùa xuân.

Nhìn chung, việc trồng cây trong vườn không chỉ giúp không gian sống trở nên xanh mát mà còn mang lại cảm giác thư giãn và tích cực. Theo các chuyên gia làm vườn, những loài cây mang ý nghĩa tốt đẹp như trên có thể góp phần tạo nên môi trường sống hài hòa, giúp con người cảm thấy lạc quan và gắn bó hơn với thiên nhiên.

Nguồn: Homes and Gardens, Plant Me Green





