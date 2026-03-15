Mỹ nữ cao 1m50 nổi khắp cõi mạng vì mặc đẹp, style nào cũng cân ngon lành

Nguyễn Mẫn Thủy Tiên hay còn được biết đến với cái tên Mẫn Tiên - thành viên nhóm hot girl "bộ 3 sát thủ" cùng Quỳnh Anh Shyn và An Japan là cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ sở hữu visual khả ái, nụ cười sáng bừng và phong cách thời trang sành điệu. Trên trang Instagram, cô nàng có đến gần 1 triệu lượt follow - trong đó có hàng trăm nghìn follow trung thành từ lúc cô vẫn là 1 cô gái đôi mươi.
Hiện tại, Mẫn Tiên đã lập gia đình với Key - thành viên nhóm Monstar và có 1 bé trai vô cùng đáng yêu. Và dù cuộc sống đã bước sang một giai đoạn mới, cô nàng vẫn giữ được sức hút trên mạng xã hội. Đặc biệt, phong cách thời trang của hot girl Hà thành cao khoảng 1m50 luôn khiến nhiều người chú ý, bởi cách mix đồ khéo léo giúp cô “ăn gian” chiều cao và chinh phục nhiều style khác nhau. Ngắm tủ đồ của Mẫn Tiên, chắc chắn hội "thấp bé nhẹ cân" sẽ có thêm rất nhiều ý tưởng mặc đẹp!