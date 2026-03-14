Nữ chính phim Hàn gây sốt Việt Nam: Nhan sắc mỏng manh nhìn muốn che chở, gu thời trang "nghệ" như cảnh phim

Bộ phim Không Còn Chúng Ta (Once We Were Us) đang là tác phẩm điện ảnh thu hút nhiều sự chú ý tại các rạp Việt. Phim thuộc thể loại melodrama lãng mạn, gây ấn tượng với màu phim đẹp cùng nhiều cảnh quay được thực hiện tại Việt Nam.

Trong phim, Koo Kyo Hwan và Moon Ga Young vào vai cặp đôi chính, mang đến câu chuyện tình vừa ngọt ngào vừa chất chứa nhiều tiếc nuối. Bên cạnh diễn xuất, nhan sắc trong trẻo của Moon Ga Young đã khiến hàng triệu khán giả xao xuyến khi theo dõi bộ phim trên màn ảnh rộng. Vốn quen thuộc với những vai diễn sang chảnh và sắc sảo, lần này nữ diễn viên gần như rũ bỏ hình ảnh quen thuộc để hóa thân thành một cô gái trẻ vất vả mưu sinh giữa Seoul chật chội, ăn mặc giản dị, gương mặt mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mong manh tựa nàng thơ.

Nữ chính phim Hàn gây thương nhớ nhất hiện tại: Trong phim giản dị mộc mạc, ngoài đời yêu kiều cuốn hút

Moon Ga Young dù trên màn ảnh hay ngoài đời đều gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp và cuốn hút. Nếu trong Once We Were Us cô xuất hiện với hình ảnh giản dị, mộc mạc thì ngoài đời lại ghi điểm nhờ vẻ sắc sảo và quyến rũ. Phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng được đánh giá cao, được xem như "sách mẫu" mặc đẹp cho những ai yêu thích style thanh lịch, hiện đại. Nhờ sở hữu sắc vóc như tranh vẽ, chiều cao lý tưởng cùng thân hình mảnh mai, Moon Ga Young dễ dàng chinh phục nhiều phong cách khác nhau, diện kiểu nào cũng đẹp quên lối về.

Loạt outfit của Moon Ga Young hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng mặc đẹp bất tận cho nhiều chị em. Dạo một vòng tủ đồ của mỹ nhân sinh năm 1996, chị em có thể bỏ túi được không ít công thức phối đồ vừa thanh lịch vừa thời thượng.

Moon Ga Young cứ diện váy cúp ngực là xinh điên đảo khi khoe được bờ vai móc áo cuốn hút. Cô thường chọn những thiết kế trơn màu, có độ ôm vừa đủ để tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế

Diện áo tay phồng kết hợp cùng quần suông, Moon Ga Young mang đến set đồ công sở vừa thanh lịch vừa sành điệu. Phần vai phồng tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp tổng thể trông thời thượng hơn, trong khi quần suông cạp cao giúp tôn dáng và tạo hiệu ứng chân dài miên man

Công thức phối đồ đơn giản với áo tweed kết hợp chân váy dài giúp Moon Ga Young dễ dàng có được set đồ trang nhã, cuốn hút. Thiết kế tông đen mang lại cảm giác thanh lịch, trong khi phom dáng gọn gàng tôn lên vóc dáng cao ráo cho nữ diễn viên

Diện áo blouse xuyên thấu , Moon Ga Young mang đến vẻ gợi cảm nhưng vẫn rất tinh tế, thời thượng. Khi kết hợp cùng quần skinny, tổng thể trở nên gọn gàng và tôn dáng hơn. Điểm nhấn thú vị của set đồ nằm ở đôi giày chấm bi phối cùng tất đỏ nổi bật, tưởng lạc quẻ nhưng lại tạo hiệu ứng thị giác thú vị

Quần jeans là món đồ quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của Moon Ga Young. Cô khéo léo kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau để tạo nên phong cách đa dạng. Chẳng hạn khi phối cùng cardigan dáng lửng, tổng thể vừa trẻ trung vừa tôn dáng, mang đến vẻ ngoài đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút

Áo kẻ ngang + quần short + giày sneaker là những lựa chọn hoàn hảo cho một set đồ năng động, phóng khoáng. Moon Ga Young ở tuổi U30 trông vẫn trẻ như đôi mươi, phần nhiều chính là nhờ kết thân với phong cách ăn vận trẻ trung, tươi mới này

Moon Ga Young thả dáng cực sành điệu với set denim gồm áo khoác và quần jeans. Cô layer bên trong bằng áo thun mỏng, đồng thời chọn túi xách màu nổi để tạo điểm nhấn, giúp outfit vốn đẹp nay càng thêm phần bắt mắt

