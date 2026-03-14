BTV làm đẹp khuyên chị em dùng “bảo bối” này: Giúp lớp makeup đẹp trong veo như tráng gương, nhan sắc thăng hạng vù vù

Trong trang điểm, che khuyết điểm là bước gần như không thể thiếu, đặc biệt với những ai có quầng thâm mắt, vết thâm mụn hoặc vùng da không đều màu. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng đã dùng che khuyết điểm khá dày nhưng khuyết điểm vẫn lộ rõ, thậm chí khiến lớp nền bị xám hoặc nặng mặt. Lúc này, triệt sắc chính là bước nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn cho lớp makeup.

Tìm hiểu về triệt sắc - món đồ nhỏ nhưng giúp nâng tầm makeup

Triệt sắc, hay còn gọi là color corrector, là sản phẩm có màu sắc đặc biệt được dùng để trung hòa các vùng da bị đổi màu trước khi phủ kem che khuyết điểm hoặc kem nền. Nguyên lý của bước này dựa trên bảng màu đối lập: khi hai màu đối diện nhau được kết hợp, chúng sẽ triệt tiêu sắc độ của nhau. Nhờ vậy, vùng da có khuyết điểm sẽ trở nên trung tính hơn và dễ che phủ hơn.

Ví dụ phổ biến nhất là quầng thâm mắt. Nhiều người có quầng thâm xanh hoặc tím dưới mắt, nếu chỉ dùng che khuyết điểm màu sáng phủ lên thì vùng da này rất dễ bị xám hoặc vẫn lộ màu thâm bên dưới. Trong khi đó, nếu sử dụng triệt sắc màu cam hoặc màu đào trước, sắc xanh tím sẽ được trung hòa. Và sau bước dùng triệt sắc, chỉ cần phủ một lớp che khuyết điểm mỏng là vùng da dưới mắt đã trông sáng và tự nhiên hơn rất nhiều. Tương tự, với những vùng da bị đỏ như mụn viêm hoặc kích ứng nhẹ, triệt sắc màu xanh lá sẽ giúp giảm bớt sắc đỏ, nhờ đó lớp nền phía sau dễ tán hơn và che phủ hiệu quả hơn.

Ảnh: TikTok @touchbeautyvn

Lợi ích của việc dùng triệt sắc trước khi che khuyết điểm

Một trong những ưu điểm lớn nhất của việc dùng triệt sắc là giúp lớp nền trông mịn và tự nhiên hơn. Khi màu sắc đã được cân bằng từ đầu, kem che khuyết điểm chỉ đóng vai trò làm đều màu da chứ không phải che phủ hoàn toàn khuyết điểm. Nhờ vậy, lớp makeup sẽ nhẹ mặt hơn, tránh tình trạng dày cộm hoặc vỡ nền.

Ngoài ra, bước triệt sắc còn đặc biệt hữu ích với những khuyết điểm đậm màu như quầng thâm rõ, vết thâm mụn lâu ngày hoặc vùng da đỏ. Trong những trường hợp này, kem che khuyết điểm đôi khi không đủ khả năng che phủ nếu dùng một mình. Khi triệt sắc đã trung hòa sắc da trước, kem che khuyết điểm phía trên sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn.

Ảnh: TikTok @vickyngo14

Một số loại triệt sắc "hot trend"

Trên thị trường hiện nay, triệt sắc thường được thiết kế dưới dạng bảng nhiều ô màu, mỗi màu tương ứng với một công dụng khác nhau để xử lý từng loại khuyết điểm trên da.

Chẳng hạn, màu xanh lá giúp trung hòa các vùng da đỏ như mụn viêm hoặc kích ứng nhẹ. Màu cam/cam đào thường dùng để che quầng thâm mắt sâu hoặc thâm mụn. Màu vàng có thể hỗ trợ che quầng thâm, vết bầm hoặc những vùng da có sắc tím xanh. Trong khi đó, màu tím (lavender) giúp làm đều màu da, cải thiện tình trạng da vàng hoặc xỉn màu. Màu hồng hỗ trợ làm sáng nhẹ vùng da tối màu, còn màu trắng hoặc highlight thường được dùng để tạo điểm bắt sáng.

Tùy vào nhu cầu và tình trạng khuyết điểm, bạn có thể chọn các bảng triệt sắc 3 ô, 5 ô, 6 ô hoặc 8 ô. Ngoài dạng bảng, hiện nay cũng có những sản phẩm triệt sắc dạng tuýp riêng từng màu, phù hợp với những ai chỉ cần xử lý một loại khuyết điểm nhất định.



