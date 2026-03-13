Hội mặc đẹp toàn cầu đều "thủ" chiếc áo này trong tủ: Xinh đứ đừ, diện cùng chân váy hay quần jeans đều hợp vô đối

Có những món đồ không cần nhiều họa tiết cầu kỳ vẫn đủ tạo nên sức hút riêng, và áo lệch vai là một trong số đó. Với thiết kế nửa kín nửa hở đầy tinh tế, item này khéo léo tôn lên bờ vai và xương quai xanh, mang đến vẻ ngoài vừa nữ tính vừa gợi cảm. Nhờ vậy, áo lệch vai nhanh chóng trở thành item “must-have” được nhiều tín đồ thời trang cực kỳ ưa chuộng.

Áo lệch vai - thiết kế đơn giản nhưng cứ diện là đẹp

Điểm hấp dẫn lớn nhất của áo lệch vai nằm ở thiết kế độc đáo. Khác với áo hai dây hay áo trễ vai thông thường, kiểu dáng lệch một bên tạo cảm giác mới mẻ và nổi bật hơn. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đủ giúp tổng thể trang phục trở nên cuốn hút, thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu.

Bên cạnh đó, áo lệch vai còn có khả năng tôn dáng khá tốt. Phần cổ áo được cắt xéo giúp làm nổi bật bờ vai và vùng cổ, tạo cảm giác thanh thoát cho phần thân trên. Những ai sở hữu bờ vai đẹp hoặc xương quai xanh rõ nét sẽ càng dễ ghi điểm khi diện kiểu áo này. Ngay cả khi chọn thiết kế đơn giản, áo lệch vai vẫn mang lại vẻ ngoài vừa nữ tính vừa thời thượng.

Không chỉ đẹp, áo lệch vai còn rất phù hợp với thời tiết mùa hè. Phần vai hở giúp trang phục trở nên thoáng mát hơn, trong khi các chất liệu phổ biến như cotton, thun, linen hay voan đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu khi mặc. Nhờ vậy, item này có thể đồng hành trong nhiều dịp khác nhau, từ dạo phố, đi cà phê cho đến những buổi hẹn hò hay du lịch.

Áo lệch vai vừa đẹp vừa đa dạng kiểu dáng

Một lý do khiến áo lệch vai ngày càng được ưa chuộng là sự đa dạng trong thiết kế. Từ những chiếc áo dáng ôm đơn giản cho đến kiểu tay bồng, bèo nhún hay croptop cá tính, mỗi phiên bản đều mang một phong cách riêng.

Nếu thích phong cách thanh lịch, bạn có thể chọn áo lệch vai dáng ôm với chất liệu thun hoặc cotton. Ngược lại, những thiết kế có tay phồng, bèo nhẹ hoặc vải voan sẽ phù hợp với phong cách nữ tính, dịu dàng. Ngoài ra, áo lệch vai croptop cũng là lựa chọn được nhiều bạn trẻ yêu thích vì mang lại vẻ ngoài năng động và trẻ trung. Chính sự đa dạng này giúp áo lệch vai dễ dàng xuất hiện trong nhiều phong cách khác nhau, từ đơn giản, thanh lịch cho đến gợi cảm và cá tính.

Gợi ý một số cách mix áo lệch vai đẹp và dễ áp dụng

Không chỉ đẹp, áo lệch vai còn rất dễ phối đồ. Chỉ cần thay đổi một vài item đi kèm, bạn đã có thể tạo nên những set trang phục khác nhau.

Một trong những cách mix đơn giản và phổ biến nhất là kết hợp áo lệch vai với quần jeans. Sự đối lập giữa nét nữ tính của áo và vẻ năng động của quần jeans giúp tổng thể trở nên cân bằng, phù hợp để dạo phố hoặc đi chơi cùng bạn bè. Nếu muốn trông trẻ trung hơn, bạn có thể chọn quần short. Set đồ này đặc biệt phù hợp với những ngày hè nóng bức, vừa thoải mái vừa tôn dáng.

Với những ai yêu thích phong cách nữ tính, áo lệch vai khi mix cùng chân váy ngắn sẽ mang lại vẻ ngoài ngọt ngào và trẻ trung. Trong khi đó, kết hợp với chân váy lửng lại tạo cảm giác thanh lịch và nhẹ nhàng hơn, rất phù hợp cho những buổi hẹn hò hoặc đi dạo phố.





Gợi ý mua sắm



