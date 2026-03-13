Trời Tây có mỹ nhân chỉ cao 1m57 nhưng mặc đẹp không trượt phát nào, xuất hiện ở đâu thì nơi đó là Milano

Emma Roberts (sinh năm 1991) là nữ diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất người Mỹ, đồng thời cũng là một trong những gương mặt quen thuộc của Hollywood. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo cùng nét cuốn hút rất riêng, khó lẫn giữa dàn mỹ nhân đình đám.

Nhắc đến Emma Roberts, nhiều người sẽ nhớ ngay đến vóc dáng nhỏ nhắn với chiều cao vỏn vẹn 1m57. Tuy nhiên, đây chưa bao giờ là điểm hạn chế của Emma Roberts. Nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối cùng gu thời trang sành điệu, mỹ nhân 9x luôn biết cách mix match khéo léo để tổng thể trông cao ráo và thanh thoát hơn. Từ thảm đỏ, trên màn ảnh cho đến trong phong cách đời thường, cô đều giữ được hình ảnh chỉn chu, đơn giản nhưng rất có gu. Có thể nói, mỗi lần Emma Roberts xuất hiện, nơi đó lại giống như một sàn runway thu nhỏ.

Style sang xịn mịn của mỹ nhân cao 1m57

Nhờ cách mix match thông minh, chiều cao khiêm tốn của Emma Roberts dường như luôn bị lu mờ, thay vào đó là hình ảnh một cô nàng sành điệu đúng chuẩn fashionista, khí chất cuốn hút cùng gu ăn mặc khiến ai nhìn cũng phải chú ý.

Ngắm một lượt những set đồ Emma Roberts thường mặc, chị em chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều bí kíp phối đồ đơn giản mà hiệu quả, vừa mang lại cảm giác thanh lịch vừa giúp tôn dáng đáng kể.

Vi vu dạo phố, Emma Roberts chọn diện quần short jeans cùng áo cardigan dáng lửng, giúp chia tỷ lệ cơ thể cân đối, hài hòa. Cô hoàn thiện bằng đôi boots cao gót cùng tông với áo khoác để tổng thể thêm nổi bật

Street style đẹp khó chê của Emma Roberts toàn là những món đồ cơ bản: áo thun, quần ống rộng và áo jacket. Với chiều cao khiêm tốn, cô thường ưu ái diện giày đế cao để "ăn gian" vài cen ti mét chiều cao

Emma Roberts diện 1 chiếc váy trắng dài, không thêm thắt họa tiết cầu kỳ, phối cùng boots lửng mang đến vẻ ngoài vừa điệu đà vừa cá tính. Với chiều cao khiêm tốn, việc chọn những mẫu váy trơn, thiết kế đơn giản là lựa chọn lý tưởng để tổng thể trông gọn gàng và thanh thoát

Emma Roberts rất chuộng diện quần jeans trong phong cách đời thường. Trong một set đồ, cô chọn sơ vin cùng chiếc áo blouse hoa nhí màu vàng, mix với giày cao gót để tổng thể trông nổi bật và nữ tính. Việc sơ vin cũng giúp chia lại tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác phần chân thon dài và vóc dáng cao ráo hơn

Emma Roberts diện yếm quần jeans mang đến vẻ ngoài trẻ trung và năng động. Thiết kế đơn giản, thoải mái nhưng vẫn sành điệu ngút ngàn. Cô khéo léo mix cùng giày búp bê họa tiết và kính râm, tạo điểm nhấn thú vị cho set đồ

Diện áo khoác tua rua cá tính, Emma Roberts ưu ái phối cùng quần jeans xắn gấu và giày cao gót đế vuông. Cô thường chuộng những mẫu giày có họa tiết nổi bật thay vì thiết kế trơn đơn giản, giúp set đồ đời thường thêm nổi bật và xinh sang hơn

Váy hoa nhí là lựa chọn được nhiều chị em yêu thích và Emma Roberts cũng không ngoại lệ. Cô diện mẫu váy hai dây dáng dài nhẹ nhàng, họa tiết nhỏ xinh giúp diện mạo ghi điểm nữ tính và yêu kiều

Cao 1m57, Emma Roberts khéo léo chọn diện váy dáng ngắn để tôn dáng. Thiết kế tay phồng giúp tổng thể thêm nữ tính, trong khi đôi giày bệt màu đỏ nổi bật tạo điểm nhấn bắt mắt, khiến outfit trông sành điệu và thu hút hơn

