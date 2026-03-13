Trời Tây có mỹ nhân chỉ cao 1m57 nhưng mặc đẹp không trượt phát nào, xuất hiện ở đâu thì nơi đó là Milano

Emma Roberts (sinh năm 1991) là nữ diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất người Mỹ, đồng thời cũng là một trong những gương mặt quen thuộc của Hollywood. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo cùng nét cuốn hút rất riêng, khó lẫn giữa dàn mỹ nhân đình đám.
Nhắc đến Emma Roberts, nhiều người sẽ nhớ ngay đến vóc dáng nhỏ nhắn với chiều cao vỏn vẹn 1m57. Tuy nhiên, đây chưa bao giờ là điểm hạn chế của Emma Roberts. Nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối cùng gu thời trang sành điệu, mỹ nhân 9x luôn biết cách mix match khéo léo để tổng thể trông cao ráo và thanh thoát hơn. Từ thảm đỏ, trên màn ảnh cho đến trong phong cách đời thường, cô đều giữ được hình ảnh chỉn chu, đơn giản nhưng rất có gu. Có thể nói, mỗi lần Emma Roberts xuất hiện, nơi đó lại giống như một sàn runway thu nhỏ.
Style sang xịn mịn của mỹ nhân cao 1m57
Nhờ cách mix match thông minh, chiều cao khiêm tốn của Emma Roberts dường như luôn bị lu mờ, thay vào đó là hình ảnh một cô nàng sành điệu đúng chuẩn fashionista, khí chất cuốn hút cùng gu ăn mặc khiến ai nhìn cũng phải chú ý.
Ngắm một lượt những set đồ Emma Roberts thường mặc, chị em chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều bí kíp phối đồ đơn giản mà hiệu quả, vừa mang lại cảm giác thanh lịch vừa giúp tôn dáng đáng kể.