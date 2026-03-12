"Búp bê Đông Nam Á" chỉ cao 1m54 nhưng mặc đẹp phát hờn, xuất hiện ở đâu thì nơi đó là sàn diễn thời trang

Pimtha (sinh năm 1996) là một trong những hot girl, fashion influencer nổi tiếng của Thái Lan, sở hữu gần 5 triệu lượt theo dõi trên Instagram cá nhân. Cô được người hâm mộ ưu ái gọi là "búp bê Barbie Đông Nam Á" nhờ gương mặt xinh xắn, đường nét ngọt ngào cùng đôi mắt to tròn long lanh. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc nhìn một lần là vương vấn, Pimtha còn ghi điểm với gu thời trang sành điệu: đơn giản nhưng tinh tế, dễ mặc mà vẫn nổi bật. Dù chỉ cao 1m54, Pimtha vẫn cân đẹp nhiều style khác nhau, trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho chị em tham khảo.

Mỹ nhân 30 tuổi là "sách mẫu" mặc đẹp cho chị em tham khảo, style 4 mùa xuân hạ thu đông đều đẹp hết nước chấm

Style của Pimtha thiên về sự năng động, nữ tính và sành điệu. Cô thường chọn những item cơ bản, quen thuộc nhưng lại có cách phối siêu bắt mắt. Chẳng hạn như trong outfit này, Pimtha chọn diện cardigan dáng rộng kết hợp cùng quần ống rộng kẻ sọc, bên trong layer thêm áo mỏng đơn giản, tạo tổng thể vừa thoải mái vừa thời thượng.

Pimtha phối đồ cực có gu khi kết hợp áo mỏng dài tay cùng quần short, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn năng động. Bộ đôi mũ len và sandal boots trở thành điểm nhấn thú vị, giúp tổng thể outfit trông cá tính và bắt mắt hơn.





Pimtha 30 tuổi vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung như gái đôi mươi, phần nhiều nhờ gu ăn mặc. Trong một outfit dạo phố, cô chọn diện áo len cổ V phối cùng chân váy dáng bí điệu đà, kết hợp với giày loafer để hoàn thiện tổng thể vừa ngọt ngào vừa năng động.

Vẫn là công thức cardigan mix cùng áo thun mỏng quen thuộc, lần này Pimtha phối với quần jeans lửng, tạo tổng thể thoải mái lại trẻ trung, thời thượng. Cách kết hợp đơn giản với toàn những item dễ mặc, dễ mua nhưng Pimtha vẫn có thể mang đến set đồ siêu nịnh mắt, nhìn là muốn copy theo.

Chân váy chấm bi hot trend cũng là một trong những món thời trang được Pimtha yêu thích. Cô nàng chọn phối cùng áo blouse cách điệu dáng lửng , khéo léo khoe vòng eo thon cùng vóc dáng mảnh mai. Cô hoàn thiện outfit bằng một đôi giày bệt đơn giản, mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng và nữ tính.

Diện áo hai dây kẻ, Pimtha chọn phối cùng chân váy ngắn và giày lưới - item đang được nhiều chị em yêu thích nhờ vẻ ngoài xinh xắn, dễ phối đồ. Tổng thể outfit trẻ trung, thời thượng, rất hợp để diện đi dạo phố hay vi vu cuối tuần.

Pimtha xinh tràn màn hình khi diện áo blouse trắng bèo nhún điệu đà phối cùng quần jeans ống rộng. Cô hoàn thiện outfit bằng chiếc mũ cói rộng vành cùng túi tote cỡ lớn, mang đến tổng thể vừa xinh yêu vừa sành điệu.

Vi vu trời Tây, Pimtha diện set đồ đơn giản với chân váy dài phối cùng áo thun trắng và áo khoác nâu. Giày sneakers là lựa chọn lý tưởng cho outfit này, vừa dễ di chuyển vừa tạo cảm giác năng động, tươi trẻ.



