Mỹ nhân Vbiz diện bikini, flex nhan sắc và body tuổi 36: Khối gái trẻ phải xin thua

Vũ Ngọc Anh (sinh năm 1990) là một trong những chị đẹp có hành trình đầy ấn tượng tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Mỹ nhân 9x được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu, từng gây chú ý khi lọt Top 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 và Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012.

Bên cạnh sự nghiệp ổn định và cuộc hôn nhân viên mãn bên ca sĩ Cường Seven, Vũ Ngọc Anh còn ghi dấu trong lòng công chúng với hình ảnh quyến rũ, cá tính. Sở hữu nhan sắc trẻ trung, cô theo đuổi phong cách thời trang năng động, sành điệu, thường xuyên tự tin khoe vóc dáng khỏe khoắn. Mới đây, Vũ Ngọc Anh tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng chồng. Diện bikini cut-out nóng bỏng, mỹ nhân 9x không ngại "flex" body săn chắc, đôi chân thon dài và bờ vai thanh mảnh. Từ nhan sắc đến vóc dáng đều không điểm nào chê, ngay cả hội gái trẻ cũng phải xuýt xoa khen ngợi.

Vũ Ngọc Anh vừa có chuyến nghỉ dưỡng cùng chồng, cô gây sốt khi tung bộ ảnh bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà ở tuổi 36

Vi vu ngoài biển, ũ Ngọc Anh chọn thiết kế cut-out màu đen tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sexy, gợi cảm. Kiểu dáng ôm sát cùng những khoảng hở tinh tế giúp khoe trọn đường cong và thần thái cuốn hút của cô

Mỹ nhân 36 tuổi diện bikini lần nào là "chặt chém" lần đó

Ngắm loạt ảnh chiến đét khi diện bikini của Vũ Ngọc Anh, netizen khó lòng rời mắt. Sở hữu chiều cao 1m69 cùng vóc dáng thanh mảnh, tỉ lệ cân đối, mỹ nhân 9x dễ dàng "cân đẹp" nhiều kiểu bikini tôn dáng, từ thiết kế tối giản đến những mẫu gợi cảm. Nhờ lợi thế hình thể cùng gu chọn đồ tinh tế, cô diện item nào cũng nổi bật.

Chị em nếu lướt qua loạt ảnh này chắc chắn cũng sẽ bỏ túi được không ít kiểu dáng để tham khảo cho những chuyến du lịch biển sắp tới.

Vũ Ngọc Anh diện thiết kế bikini 2 mảnh trẻ trung với họa tiết nổi bật, khéo tôn lên vóc dáng thon gọn và đường cong quyến rũ. Outfit đơn giản nhưng vẫn giúp mỹ nhân 9x khoe trọn body săn chắc khi vi vu đi biển

Diện bikini hai mảnh màu bạc ánh kim, Vũ Ngọc Anh càng thêm cuốn hút và nổi bật. Gam màu sáng không hề dìm da, ngược lại còn giúp tôn da mịn màng, khiến tổng thể trông càng rạng rỡ

Thỉnh thoảng, Vũ Ngọc Anh đổi gió với thiết kế phối hai gam màu nổi bật, tạo cảm giác trẻ trung và năng động. Sự kết hợp màu sắc bắt mắt giúp tổng thể trông tươi tắn, trẻ trung hẳn ra

Vũ Ngọc Anh đẹp xuất sắc khi diện mẫu bikini liền thân màu xanh nổi bật, thiết kế cut-out táo bạo tạo điểm nhấn ở vòng eo. Kiểu dáng ôm sát giúp mỹ nhân 9x khoe khéo đường cong mềm mại cùng vóc dáng săn chắc, quyến rũ

Diện bikini liền thân màu nude, Vũ Ngọc Anh tự tin khoe dáng giữa làn sóng biển. Tông màu tối giản kết hợp khung cảnh biển xanh cát vàng tạo nên khung hình đúng chuẩn vibe mùa hè

Diện bikini cúp ngực, Vũ Ngọc Anh tiếp tục ưu ái thiết kế cut-out với những đường xẻ táo bạo nhưng tinh tế để khoe vóc dáng mà không hớ hênh, phô trương.

