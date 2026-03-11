3 thỏi son đầu kim loại bóng loáng sang chảnh đang được hội chị em yêu thích

Trong thế giới làm đẹp, không chỉ màu son mà thiết kế của thỏi son cũng ngày càng được các tín đồ mỹ phẩm quan tâm. Gần đây, một xu hướng đang được nhiều người yêu thích chính là son bóng có đầu kim loại. Thiết kế này không chỉ tạo cảm giác sang trọng, khác biệt mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng khá thú vị.

Đầu son bằng kim loại thường có bề mặt mịn và mát, giúp tán son đều hơn trên môi. Khi chạm vào môi, chất liệu kim loại mang lại cảm giác lạnh nhẹ, dễ chịu, đặc biệt phù hợp trong những ngày thời tiết nóng. Bên cạnh đó, kiểu thiết kế này cũng giúp hạn chế việc son tiếp xúc trực tiếp với tay, tạo cảm giác vệ sinh và tiện lợi hơn khi sử dụng.

Dưới đây là 3 thỏi son đầu kim loại đang được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích nhờ thiết kế đẹp mắt cùng chất son bóng trong trẻo.

1. d'Alba Plumping Lip Glow Volumizer

Một trong những cái tên nổi bật trong xu hướng son đầu kim loại là d'Alba Plumping Lip Glow Volumizer. Sản phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc d'Alba, vốn được biết đến với các dòng sản phẩm chăm sóc da và trang điểm mang phong cách sang trọng. Thỏi son gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ đầu kim loại sáng bóng cùng thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Phần đầu son được thiết kế cong nhẹ, giúp ôm sát bờ môi và tán son dễ dàng. Khi chạm lên môi, đầu kim loại mang lại cảm giác mát nhẹ, giúp việc thoa son trở nên thú vị hơn.

Về chất son, sản phẩm có kết cấu son bóng trong suốt, giàu độ ẩm, giúp môi trông căng mọng và đầy đặn hơn. Hiệu ứng bóng nhẹ khiến đôi môi trở nên tươi tắn, phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên đang được ưa chuộng. Nhờ khả năng tạo hiệu ứng môi căng mọng, thỏi son này được nhiều người lựa chọn khi muốn có một lớp son bóng nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.

2. JUDYDOLL Watery Lip Gloss

Một cái tên khác đang được cộng đồng làm đẹp nhắc tới nhiều là JUDYDOLL Watery Lip Gloss đến từ thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc Judydoll. Sản phẩm thu hút sự chú ý nhờ thiết kế trẻ trung và bảng màu trong trẻo. Thỏi son sở hữu đầu kim loại dạng giọt nước, giúp việc tán son trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Bề mặt kim loại mịn giúp son được phân tán đều trên môi, tạo lớp phủ bóng nhẹ mà không gây cảm giác nặng môi. Cảm giác mát lạnh khi chạm lên môi cũng là điểm khiến nhiều người thích thú khi sử dụng sản phẩm này.

Về chất son, Watery Lip Gloss có kết cấu bóng trong và ẩm mượt, giúp đôi môi trông căng mọng tự nhiên. Một số màu son còn tạo hiệu ứng trong trẻo, phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Nhờ mức giá khá dễ tiếp cận, sản phẩm này trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều bạn trẻ yêu thích son bóng.

Nơi mua: JUDYDOLL

3. JOOCYEE Crystal Gloss

Nếu yêu thích những thiết kế mang phong cách sang trọng và hiện đại, JOOCYEE Crystal Gloss của thương hiệu Joocyee là cái tên đáng chú ý. Sản phẩm được nhiều người yêu thích nhờ vẻ ngoài bắt mắt và chất son bóng trong trẻo. Thỏi son nổi bật với đầu kim loại ánh bạc kết hợp cùng thân son trong suốt, tạo cảm giác tinh tế và cao cấp. Phần đầu kim loại được thiết kế trơn mịn, giúp son lướt nhẹ trên môi và tạo lớp bóng đều. Nhiều người cho rằng cảm giác mát nhẹ khi sử dụng giúp việc thoa son trở nên thư giãn hơn.

Chất son của Crystal Gloss khá trong, tạo hiệu ứng môi căng mọng và phản chiếu ánh sáng. Khi đánh một lớp mỏng, son mang lại vẻ tự nhiên; còn khi chồng nhiều lớp, màu sắc sẽ đậm và bóng hơn. Sản phẩm phù hợp với những ai yêu thích phong cách trang điểm trong trẻo và hiện đại.

Nơi mua: JOOCYEE

Sự phổ biến của son đầu kim loại không chỉ đến từ thiết kế đẹp mắt mà còn nhờ trải nghiệm sử dụng khác biệt. So với đầu cọ truyền thống, đầu kim loại mang lại cảm giác mát và mịn khi tiếp xúc với môi. Ngoài ra, thiết kế này cũng giúp việc tán son trở nên gọn gàng hơn.

Bên cạnh đó, các dòng son bóng đang trở lại mạnh mẽ trong xu hướng trang điểm những năm gần đây. Hiệu ứng môi căng mọng, trong trẻo được nhiều người yêu thích vì mang lại vẻ ngoài tươi tắn và trẻ trung. Khi kết hợp với thiết kế đầu kim loại sang trọng, những thỏi son này càng trở nên thu hút hơn.

Có thể nói, với sự kết hợp giữa thiết kế độc đáo và hiệu ứng son bóng căng mọng, các thỏi son đầu kim loại đang trở thành lựa chọn thú vị cho những ai yêu thích trải nghiệm làm đẹp mới mẻ. Nếu muốn thử một phong cách son khác biệt, những sản phẩm trên có thể là gợi ý đáng để tham khảo.