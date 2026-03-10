Hội mặc đẹp nhất thế giới bình chọn: Đây là chiếc áo sành điệu nhất để mặc cùng quần jeans

Quần jeans là món đồ gần như cô gái nào cũng có trong tủ. Nhưng để mặc jeans trông thật sành điệu thì chiếc áo đi cùng mới là yếu tố quyết định. Và theo những cô gái mặc đẹp từ Paris đến London hay New York, có một kiểu áo đang được ưu ái hơn hẳn khi phối cùng quần jeans, đặc biệt lại rất hot trong mùa xuân hè 2026 này, đó là áo blouse.

Blouse mang đủ những yếu tố để nâng tầm một chiếc quần jeans cơ bản. Vẫn thoải mái, vẫn dễ mặc nhưng có thêm chi tiết tinh tế, độ bay và cảm giác nữ tính. Chỉ cần vài phút phối đồ nhưng tổng thể lại trông có chủ ý và thời trang hơn hẳn. Không phải xu hướng hoàn toàn mới nhưng trong năm nay các fashionista đang quay lại kiểu mặc tự nhiên và dễ dàng này nhiều hơn bao giờ hết.

Quan sát street style từ Paris đến London hay New York sẽ thấy mỗi nơi lại có một kiểu blouse được yêu thích riêng. Dưới đây là những công thức blouse và jeans đang được các cô gái mặc đẹp trên thế giới diện nhiều nhất.

Blouse buộc dây nữ tính kiểu Mỹ

Tại Mỹ, những chiếc blouse có chi tiết buộc dây phía trước đang xuất hiện khắp nơi. Kiểu áo này tạo cảm giác mềm mại và hơi lãng mạn nhưng vẫn đủ thoải mái để mặc hằng ngày. Các cô gái sành điệu thường phối cùng quần jeans dáng rộng hoặc ống suông để tạo vẻ ngoài phóng khoáng. Một đôi sandal đế dày hoặc túi cói là đủ hoàn thiện outfit mang vibe mùa hè.

Blouse tay phồng thanh lịch kiểu Pháp

Phụ nữ Pháp luôn biết cách khiến những món đồ đơn giản trở nên nổi bật. Blouse tay phồng là ví dụ điển hình. Phần tay áo bồng nhẹ tạo điểm nhấn cho tổng thể, trong khi quần jeans dáng gọn giữ cho outfit không bị quá cầu kỳ. Chỉ cần thêm một đôi giày bệt hoặc sandal là đã có ngay set đồ rất đúng tinh thần Paris.

Blouse vintage lãng mạn kiểu Anh

Các cô gái Anh lại có xu hướng mê những chiếc blouse mang cảm hứng vintage. Ren nhẹ, thêu tay hoặc họa tiết cổ điển khiến chiếc áo trông giống như món đồ được tìm thấy trong một cửa hàng đồ cũ. Khi phối với jeans cạp cao hoặc jeans ống loe, tổng thể outfit vừa hoài cổ vừa thời trang.

Blouse cổ lớn ngọt ngào chuẩn Paris

Một kiểu blouse khác cũng được phụ nữ Paris diện rất nhiều là áo có cổ lớn kiểu cổ tròn hoặc cổ peter pan. Nhìn qua có chút cảm giác retro nhưng khi phối với jeans và giày bệt lại trở nên cực kỳ chic. Thêm cardigan mỏng, túi mini hoặc giày ballet là đã hoàn thiện một set đồ chuẩn phong cách Pháp.

Công thức đơn giản nhưng luôn hiệu quả

Điều khiến blouse và jeans trở thành combo được yêu thích là sự cân bằng hoàn hảo giữa đơn giản và tinh tế. Quần jeans giữ cho outfit thoải mái và dễ mặc, trong khi blouse mang lại nét nữ tính và điểm nhấn thời trang.

Đó cũng là lý do vì sao từ các fashionista trên mạng xã hội cho tới những cô gái sành điệu ngoài đời đều đang quay lại công thức này trong mùa xuân hè năm nay. Đôi khi chỉ cần thay chiếc áo phông quen thuộc bằng một chiếc blouse đẹp là cả set đồ jeans lập tức trông thời trang hơn hẳn.