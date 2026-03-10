Bó hoa 1 triệu gây tranh cãi nhất 8/3

Bài đăng về bó hoa 1 triệu đồng gây tranh cãi

Trên Threads, một cô gái chia sẻ câu chuyện về bó hoa hồng được chồng mua tặng nhân dịp 8/3. Dù vui vì nhận được món quà trong ngày đặc biệt, cô vẫn không tránh khỏi băn khoăn khi bó hoa có giá 1 triệu đồng nhưng lại trông khá đơn giản, chưa thực sự bắt mắt như kỳ vọng. Ngoài thắc mắc về số lượng bông hoa, cô còn cho rằng cách bó hoa có phần hơi "quê".

Sau đó, cô gái cũng để lại đánh giá và phản hồi với shop hoa về trải nghiệm của mình. Bài đăng của cô trên Threads nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen, hút cả trăm nghìn lượt xem cùng nhiều ý kiến bàn luận từ cư dân mạng.

Bài đăng thắc mắc về bó hoa hồng giá 1 triệu đồng

Cận cảnh bó hoa hồng gây tranh cãi

Phản hồi của shop hoa

Sau khi nhận được những thắc mắc từ phía cô gái về bó hoa trị giá 1 triệu đồng, phía shop hoa cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Theo chia sẻ từ cửa hàng, người trực tiếp đến mua hoa là chồng của cô gái và hai bên đã thống nhất mức giá trước đó. Shop cho biết nếu sau khi hoàn thiện bó hoa mà khách hàng cảm thấy chưa ưng ý, cửa hàng vẫn sẵn sàng chỉnh sửa lại để phù hợp hơn với mong muốn.

Về vấn đề giá cả và chất lượng, shop cho biết loại hoa hồng được sử dụng là hoa hồng nhập khẩu từ Ecuador, nổi tiếng với phom bông lớn, cánh dày và thân hoa cứng cáp. Chính vì vậy, giá thành của bó hoa cũng cao hơn so với các loại hoa hồng thông thường trên thị trường.

Ý kiến của cộng đồng mạng

Sau khi bài đăng lan truyền, nhiều cư dân mạng cũng để lại ý kiến bàn luận. Phần lớn cho rằng loại hoa mà shop sử dụng đúng là hoa hồng nhập khẩu, vốn có giá khá cao, chưa kể dịp lễ 8/3 nhu cầu tăng nên giá bán ở mỗi cửa hàng cũng có thể chênh lệch. Vì vậy, mức giá khoảng 1 triệu đồng cho bó hoa này không phải là điều quá bất thường hay có sự "ngáo giá".

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nhìn nhận khá công tâm rằng phần gói hoa của cửa hàng chưa thực sự khéo léo. Cụ thể, giấy gói và phần nơ trang trí có phần đơn giản, chưa tạo được cảm giác chỉn chu. Điều này vô tình khiến tổng thể bó hoa trông kém bắt mắt hơn so với kỳ vọng, dù chất lượng hoa bên trong được cho là vẫn ổn.

Hoa tươi vốn là mặt hàng khá đặc thù, đặc biệt với các loại hoa nhập khẩu thường có giá thành cao nên dễ phát sinh những ý kiến trái chiều. Khi nhận được một bó hoa, người mua hay người nhận hoàn toàn có quyền chia sẻ cảm nhận của mình để cửa hàng có thêm góc nhìn và điều chỉnh nếu cần. Trong câu chuyện trên, cả phía người nhận hoa và người làm hoa đều đã đưa ra những chia sẻ thẳng thắn. Câu chuyện không có ai đúng ai sai, bởi mỗi bên đều có góc nhìn và kỳ vọng riêng. Một bên bày tỏ ý kiến cá nhân về bó hoa giá 1 triệu, một bên lắng nghe trên tinh thần lịch sự, tôn trọng khách hàng và đưa ra lời giải thích rõ ràng về chất lượng cũng như giá thành sản phẩm.



