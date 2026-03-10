Mỹ nhân chỉ cao 1m50 nhưng mặc đẹp không trượt phát nào, xuất hiện ở đâu thì nơi đó là Paris Fashion Week

Không phải ai cũng sở hữu đôi chân dài miên man, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể mặc đẹp. Cứ nhìn Kaity Nguyễn là biết ngay câu trả lời. Dù chỉ cao khoảng 1m50, nữ diễn viên vẫn luôn khiến người ta phải ngoái nhìn mỗi lần xuất hiện nhờ gu thời trang tinh tế và cực kỳ biết cách hack dáng. Từ street style đời thường đến những lần dự sự kiện, Kaity đều mang đến cảm giác chỉn chu và thời thượng, đến mức nhiều người còn đùa rằng nơi nào cô xuất hiện thì nơi đó chẳng khác gì một Paris Fashion Week thu nhỏ.

Thay vì chạy theo xu hướng rườm rà, Kaity ưu tiên những cách phối đồ thông minh giúp vóc dáng trông cao ráo và cân đối hơn. Với các nàng "nấm lùn", đây chắc chắn là kho bí kíp mặc đẹp rất đáng học hỏi.

Phong cách monochrome - tức mặc nguyên set đồ cùng tông màu - cũng là "chân ái" của Kaity. Cách phối này giúp cơ thể trông liền mạch, tránh cảm giác bị chia khúc bởi quá nhiều màu sắc. Nhờ vậy, vóc dáng trở nên cao ráo và thanh thoát hơn, dù chiều cao thật sự không quá nổi bật.

Thay vì layering nhiều lớp, Kaity thường ưu tiên các thiết kế váy liền dáng ngắn gọn gàng. Những chiếc váy có phom đứng, chất liệu nhẹ nhàng giúp tổng thể trông thanh thoát và không bị "nuốt dáng". Đây cũng là lựa chọn cực kỳ lý tưởng cho những cô nàng có chiều cao khiêm tốn.

Nếu thường xuyên theo dõi phong cách của Kaity, bạn sẽ dễ dàng nhận ra cô nàng cực kỳ yêu thích công thức áo điệu, croptop kết hợp chân váy ngắn hoặc quần shorts cạp cao. Kiểu mix này vừa khoe khéo vòng eo thon gọn, vừa tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân một cách tự nhiên. Nhờ vậy, tổng thể outfit trông năng động và cao ráo hơn hẳn.

Kaity hiếm khi chọn họa tiết quá lớn hoặc thiết kế rườm rà. Thay vào đó, cô nàng ưu tiên các chi tiết tinh tế như hoa nhí, ca rô nhẹ hay kẻ ngang. Những họa tiết này vừa tạo điểm nhấn trẻ trung vừa không làm vóc dáng bị "dìm".

Tủ đồ của Kaity thường xoay quanh các gam màu trung tính như trắng, be, đen hay xám. Những màu sắc này không chỉ dễ phối mà còn mang lại cảm giác thanh lịch, hiện đại. Nhờ bảng màu tối giản, outfit của cô nàng luôn trông tinh tế và không hề rối mắt.

Có thể thấy, bí quyết mặc đẹp của Kaity Nguyễn không nằm ở chiều cao mà ở cách hiểu rõ cơ thể và lựa chọn trang phục phù hợp. Chỉ cần vài công thức phối đồ thông minh, các nàng "bé hạt tiêu" vẫn hoàn toàn có thể mặc đẹp mỗi ngày - thậm chí còn nổi bật chẳng kém gì đang bước trên sàn diễn thời trang.

