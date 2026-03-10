4 bí kíp dùng kem chống nắng được chính bác sĩ bật mí, chị em cần biết để tận dụng tối đa hiệu quả

Kem chống nắng không còn là sản phẩm "chỉ dành cho ngày nắng gắt" mà đã trở thành bước chăm sóc da quan trọng mỗi ngày. Tuy nhiên, dùng thế nào cho đúng, chọn SPF bao nhiêu và bôi bao nhiêu mới đủ thì không phải ai cũng nắm rõ. Dưới đây là 4 bí kíp được các bác sĩ da liễu khuyên áp dụng, rất quan trọng để chị em tham khảo:

Luôn bôi kem chống nắng mỗi ngày, dù ở trong nhà hay ngoài trời

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là: ở trong nhà thì không cần bôi kem chống nắng. Thực tế, các chuyên gia cho biết bạn vẫn nên sử dụng SPF hằng ngày, bất kể đang ở đâu.

Bác sĩ da liễu Ava Shamban tại Los Angeles giải thích: "Việc tiếp xúc với tia UV có thể xảy ra từ các tia cực tím xuyên qua kính, đó chính là tia UVA. Tia UVA được phát ra với cường độ tương đương suốt cả ngày, trong khi tia UVB — loại bị kính chặn lại — đạt đỉnh vào giữa trưa."

Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn làm việc trong văn phòng hay ngồi cạnh cửa sổ ở nhà, tia UVA vẫn có thể xuyên qua kính và tác động lên da, gây lão hóa sớm, sạm da và tổn thương tích lũy.

Không chỉ vậy, thời gian ra ngoài ngắn mỗi ngày cũng không hề "vô hại". Bác sĩ da liễu Elizabeth Tanzi tại Washington DC cho biết: "Nhiều người trong chúng ta xem nhẹ lượng ánh nắng tiếp xúc hằng ngày chỉ từ việc chạy việc vặt, nhưng tất cả những tổn thương do nắng tích lũy lại theo thời gian. Đó là lý do chúng tôi khuyến nghị thoa kem chống nắng mỗi ngày, để bạn luôn được bảo vệ mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều."

Áp dụng quy tắc "hai ngón tay" để đảm bảo đủ lượng

Bôi kem chống nắng nhưng không đủ lượng là lỗi rất phổ biến. Khi đó, làn da của bạn sẽ khó nhận được sự bảo vệ tối ưu từ kem chống nắng.

Carmen Castilla, bác sĩ da liễu tại New York, khuyên nên áp dụng quy tắc "hai ngón tay" cho vùng mặt và cổ: bơm kem chống nắng dọc theo chiều dài ngón trỏ và ngón giữa. Lượng này được xem là đủ để che phủ và bảo vệ toàn bộ khuôn mặt cùng cổ.

Bác sĩ nhấn mạnh: "Thực sự không có hại gì khi thoa thêm kem chống nắng, vì vậy nếu bạn không chắc mình đã được bảo vệ đầy đủ, hãy thoa thêm một chút nữa."

Nhiều người lo ngại da sẽ bí hoặc bóng nhờn nếu bôi đủ lượng. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, kiềm dầu tốt, giúp bạn thoải mái ngay cả khi dùng đúng chuẩn.

SPF 30 là mức bảo vệ tối thiểu nên có

Bác sĩ da liễu David Colbert tại New York cho biết: "Viện Da liễu Hoa Kỳ luôn khuyến nghị SPF 30 vì đã được chứng minh lâm sàng là mức bảo vệ đủ để giảm thiểu hoặc hạn chế các tác động bất lợi của ánh nắng mặt trời."

SPF 30 có thể chặn khoảng 97% tia UVB khi được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, trong đời sống thực tế, nhiều người không bôi đủ lượng hoặc quên thoa lại sau vài giờ.

Joshua Zeichner, giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng trong da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai, cho biết:

"Trong thực tế, chúng ta không thoa đủ lượng kem chống nắng như nên làm và cũng không thoa lại. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ số SPF thực tế bị giảm đi. Bắt đầu với một SPF cao hơn sẽ đóng vai trò như một 'lưới an toàn', giúp đảm bảo mức bảo vệ tối ưu trong thời gian dài hơn."

Nói cách khác, nếu bạn thường xuyên quên thoa lại, lựa chọn SPF cao hơn 30 có thể giúp bù đắp phần nào sự thiếu sót đó.

Ưu tiên kem chống nắng vật lý cho làn da nhạy cảm

Nhiều bác sĩ da liễu đồng thuận rằng kem chống nắng vật lý là lựa chọn đáng tin cậy, đặc biệt với da nhạy cảm.

Bác sĩ Elizabeth Tanzi chia sẻ: "Tôi thực sự thích các công thức kem chống nắng khoáng chất có kẽm và titanium vì đó là những thành phần tự nhiên. Những loại kem chống nắng vật lý này nằm trên bề mặt da để phản xạ lại tia UV."

Khác với kem chống nắng hóa học hoạt động bằng cách hấp thụ tia UV, kem chống nắng vật lý tạo lớp màng trên da để phản xạ tia nắng. Nhờ cơ chế này, chúng thường ít gây kích ứng hơn và phù hợp với những làn da dễ mẩn đỏ.

Khi chọn kem chống nắng, bạn nên tìm các sản phẩm chứa zinc oxide hoặc titanium dioxide, đồng thời ưu tiên kết cấu phù hợp với loại da của mình để có thể duy trì thói quen sử dụng mỗi ngày một cách lâu dài và thoải mái.

*Gợi ý sản phẩm:

1. Cetaphil Daily Defence Cream SPF 50

Nơi mua: Watsons

2. Beauty Of Joseon Daily Tinted Fluid Sunscreen SPF 30

Nơi mua: Beauty Of Joseon

3. Obagi Mineral Sunshield Broad Spectrum SPF 50

Nơi mua: Obagi

Ảnh: Sưu tầm