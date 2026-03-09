Nồi chiên không dầu sạch như mới khi được vệ sinh bằng cách này: Chỉ mất 5 phút, không cần chà xát

Nồi chiên không dầu rất tiện lợi để nấu bữa tối nhanh chóng, nhưng nhiều người ngại việc vệ sinh vì có khi phải mất rất lâu chà rửa những vết bẩn cháy bám cứng không chịu bong ra.

Việc làm sạch nồi chiên không dầu khá khó vì mỡ và dầu có thể bắn ra khi thức ăn đang được nấu, sau đó nhanh chóng đông cứng lại do nhiệt độ cao, để lại lớp cặn cực kỳ dính.

Phần lớn các chất tẩy rửa thông thường không được thiết kế để xử lý mỡ cháy khét, còn những chất tẩy mạnh hơn thì có thể để lại dư lượng hóa chất không an toàn cho những khu vực dùng để nấu ăn.

Katherine McPhillips, một biên tập viên tại Anh, cho biết cô đã “quá chán việc phải vệ sinh” nồi chiên không dầu. Thế nhưng gần đây, Katherine đã phát hiện ra rằng việc làm tan các vết dầu mỡ lại dễ dàng đến bất ngờ chỉ với viên rửa bát dùng cho máy rửa bát.

Viên rửa bát được thiết kế để xử lý những vết bẩn thức ăn cứng đầu bám trên bát đĩa, và nó cũng có thể được dùng để loại bỏ cặn bẩn trong nồi chiên không dầu mà không cần phải chà rửa.

Katherine từng rất ngại dùng nồi chiên không dầu vì không biết phải vệ sinh như thế nào cho hiệu quả. (Ảnh: Katherine McPhillips)

Theo Katherine, cách này hiệu quả vì viên rửa bát chứa chất hoạt động bề mặt, là những hợp chất hóa học giúp dầu và nước hòa trộn với nhau.

Katherine cho biết: “Khi dùng viên rửa bát để làm sạch nồi chiên không dầu, lớp mỡ và dầu sẽ được các chất hoạt động bề mặt bao quanh, giúp chúng dễ dàng bị rửa trôi bằng nước.”

“Việc sử dụng viên rửa bát sẽ làm mềm các vết cháy bám cứng, khiến chúng dễ làm sạch hơn nhiều, nhờ đó bạn không cần phải mất hàng giờ loay hoay với chiếc nồi chiên của mình.”

Katherine cho biết việc sử dụng viên rửa bát sẽ làm mềm các vết cháy bám cứng.

Cách làm sạch nồi chiên không dầu bằng viên rửa bát

Trước tiên, hãy rút điện nồi chiên không dầu và nếu bạn vừa sử dụng nó, hãy chờ cho đến khi thiết bị nguội hoàn toàn.

Đặt giỏ chiên vào nước ấm. Sau đó lấy một viên rửa bát, bẻ đôi rồi thả vào nước.

Tốt nhất không nên dùng cả viên rửa bát vì đây là chất tẩy dầu mỡ khá mạnh và có thể để lại dư lượng nếu dùng quá nhiều. “Thực tế, bạn chỉ cần nửa viên, thậm chí một phần tư viên là đủ để làm sạch nồi chiên không dầu.” theo Katherine.

Để viên rửa bát tan trong nước khoảng 5 đến 10 phút, sau đó đổ nước đi.

Dùng khăn lau nhẹ giỏ hoặc khay của nồi chiên không dầu, và các vết bẩn sẽ dễ dàng bong ra mà bạn gần như không cần tốn sức.

Hướng dẫn cách vệ sinh nồi chiên không dầu bằng viên rửa bát.

Katherine viết: “Sau đó tôi chỉ cần rửa kỹ giỏ nồi chiên dưới vòi nước, lau khô bằng khăn giấy rồi lắp lại vào nồi.”

“Phương pháp vệ sinh này đã hoàn toàn thay đổi cách tôi làm việc nhà, vì tôi không còn ngại việc làm sạch nồi chiên không dầu nữa, và toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.”