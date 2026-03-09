Tuyệt đối KHÔNG làm hành động này sau khi mua xăng dầu, vì có thể ảnh hưởng tính mạng

Trong bối cảnh giá nhiên liệu có lúc biến động hoặc khi lo ngại nguồn cung gián đoạn, không ít người có thói quen mua dư xăng, dầu. Sau đó mang về tích trữ trong nhà để sử dụng dần. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng tiện lợi này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng về an toàn cháy nổ. Theo các chuyên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, việc bảo quản xăng dầu không đúng cách trong không gian sinh hoạt có thể gây ra hậu quả rất nguy hiểm cho cả gia đình và khu dân cư xung quanh.

Những hiểm họa nguy hiểm khi tích trữ xăng dầu

1. Nguy cơ cháy lan nhanh trong nhà

Một khi xăng bốc cháy, ngọn lửa có thể lan rất nhanh do đặc tính dễ cháy của nhiên liệu này. Trong không gian kín như nhà ở, lửa có thể bùng phát mạnh chỉ trong vài giây, gây khó khăn cho việc khống chế ban đầu. Nếu xăng được chứa trong nhiều chai hoặc can khác nhau, khi cháy có thể tạo thành nhiều điểm lửa, khiến việc dập tắt trở nên phức tạp hơn.

2. Nguy cơ nổ do hơi xăng tích tụ

Không chỉ cháy, hơi xăng tích tụ trong phòng kín còn có thể gây nổ khi gặp nguồn lửa. Trong nhiều trường hợp, người trong nhà không nhận ra mùi xăng đã lan khắp không gian cho đến khi sự cố xảy ra. Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả những thiết bị điện quen thuộc như công tắc đèn, quạt, tủ lạnh cũng có thể tạo ra tia lửa điện rất nhỏ nhưng đủ kích hoạt hỗn hợp hơi xăng trong không khí.

3. Ảnh hưởng đến sức khỏe

Ngoài nguy cơ cháy nổ, việc để xăng dầu trong nhà còn gây hại cho sức khỏe. Hơi xăng chứa nhiều hợp chất hóa học dễ bay hơi có thể gây đau đầu, chóng mặt, kích ứng mắt và đường hô hấp nếu hít phải trong thời gian dài. Đối với trẻ nhỏ và người già, việc tiếp xúc với mùi xăng thường xuyên có thể gây khó chịu hoặc ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

4. Gây nguy hiểm cho cả khu dân cư

Nếu xảy ra cháy nổ từ xăng dầu trong nhà, ngọn lửa có thể lan sang các khu vực lân cận, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc hoặc nhà ở san sát. Khi đó, sự cố không chỉ ảnh hưởng đến một gia đình mà còn đe dọa an toàn của nhiều hộ xung quanh.

Ngoài xăng dầu, những thứ nguy hiểm không nên tích trữ trong nhà

Bên cạnh xăng dầu, nhiều loại vật dụng khác cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu được tích trữ với số lượng lớn trong không gian sinh hoạt.

Bình gas dự phòng

Gas là nguồn nhiên liệu phổ biến trong gia đình nhưng cũng rất dễ cháy. Việc để nhiều bình gas dự phòng trong nhà có thể làm tăng rủi ro nếu xảy ra rò rỉ hoặc hỏa hoạn. Trong trường hợp xảy ra cháy, bình gas có thể phát nổ do áp suất tăng cao, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hóa chất dễ cháy

Một số hóa chất như dung môi sơn, cồn, dung dịch tẩy rửa mạnh hoặc chất pha loãng sơn đều có khả năng bắt lửa. Nếu được lưu trữ trong không gian kín hoặc gần nguồn nhiệt, chúng có thể gây cháy bất cứ lúc nào.

Pin và thiết bị điện tử cũ

Pin lithium trong điện thoại, laptop, pin sạc dự phòng hoặc pin xe điện có thể phát sinh nhiệt hoặc cháy nếu bị hư hỏng, phồng hoặc bảo quản không đúng cách. Việc tích trữ nhiều pin cũ trong nhà có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Pháo, pháo hoa tự chế

Một số người có thói quen giữ pháo hoặc pháo hoa tự chế sau các dịp lễ. Đây là vật liệu chứa thuốc nổ, nếu bảo quản không đúng cách có thể phát nổ hoặc gây cháy.

Lời khuyên để đảm bảo an toàn trong gia đình

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong nhà, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên lưu ý một số nguyên tắc sau: