Mỹ nữ đi giày bệt khiến cả cõi mạng ồn ào: Bạn gái "đỉnh lưu Vbiz", từ nhan sắc đến style đều 0 điểm chê

Babyboo (Tăng Mỹ Hàn, sinh năm 2003) - bạn gái HIEUTHUHAI vừa có màn xuất hiện thu hút đông đảo sự chú ý của netizen khi tham dự buổi tiệc của một thương hiệu thời trang tại TP.HCM. Vốn được biết đến là mỹ nữ sở hữu gương mặt xinh xắn cùng thần thái nổi bật, lần lộ diện này của cô nàng tiếp tục chiếm trọn spotlight. Chiều cao 1m70 cùng vóc dáng thanh thoát càng giúp cô nàng nổi bật giữa đám đông.

Với tạo hình mang phong cách ngọt ngào quen thuộc, cô nnafg xuất hiện trong một chiếc váy đơn giản, kết hợp giày bệt nhưng vẫn toát lên sức hút rất riêng. Đáng chú ý, trong loạt khoảnh khắc được ghi lại qua camera thường, nhan sắc của mỹ nữ 2003 vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo, sang xịn cùng thần thái tự nhiên khiến nhiều người khó rời mắt.

Babyboo với tạo hình cực xinh khi diện đầm dài thướt tha, dù đi giày bệt thì cô nàng vẫn chiếm trọn spotlight mặc đẹp (nguồn: Multi Media)

Babyboo: Mặt xinh dáng cao, "sách mẫu" mặc đẹp cho chị em tham khảo

Trong màn xuất hiện đang viral gần đây, Tăng Mỹ Hàn lựa chọn một chiếc đầm hồng mang tông sang trọng nhưng không sến, kết hợp cùng giày bệt để tăng thêm nét nữ tính và nhẹ nhàng. Nhờ chiều cao 1m70 cùng vóc dáng thanh thoát, cô nàng dễ dàng "cân" đẹp tổng thể trang phục, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa cuốn hút dù outfit khá tối giản.

Vốn yêu thích phong cách nữ tính, nhẹ nhàng, Babyboo thường ưu ái những chiếc đầm ngắn để tôn trọn vóc dáng thanh thoát. Những thiết kế trễ vai giúp cô khoe khéo bờ vai và phần xương quai xanh, tạo cảm giác mềm mại, cuốn hút. Dù không cần phụ kiện cầu kỳ, tổng thể vẫn nổi bật nhờ khí chất dịu dàng cùng thần thái tự nhiên của cô nàng.

Trong một outfit hè năng động, Babyboo chọn diện set đồ hồng cách điệu gồm áo tay phồng mix cùng quần short. Thiết kế mang đậm vibe ngọt ngào, trẻ trung, cực hợp cho những buổi đi chơi hay dạo phố.

Tủ đồ của Babyboo có kha khá thiết kế váy trễ vai xinh xắn. Kiểu dáng này giúp cô nàng khoe khéo bờ vai thanh mảnh, đồng thời mang lại vibe nữ tính, ngọt ngào đúng gu. Chỉ cần chọn những gam màu nhẹ nhàng hoặc thiết kế đơn giản là tổng thể đã đủ nổi bật và cuốn hút.

Khi chuyển sang style năng động, cá tính hơn, Babyboo chọn áo cổ đổ mix cùng quần short, hoàn thiện outfit với một đôi sneaker. Cách phối đơn giản nhưng vẫn đủ nổi bật, vừa thoải mái lại giữ được vibe trẻ trung, hiện đại. Nhờ vóc dáng thanh thoát, cô nàng dễ dàng "cân" đẹp set đồ, nhìn vừa cool vừa xinh.



