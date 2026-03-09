Bạch nguyệt quang Cbiz chào camera 1 giây mà lụy 9 tháng 10 ngày: Visual "chặt đẹp" Getty Images, style basic mà xinh điên

Các chủ đề xoay quanh Tuần lễ thời trang Paris đang khuấy đảo MXH những ngày này, từ phong cách ăn mặc đến visual của các ngôi sao nổi tiếng xuất hiện đều được bàn tán rầm rộ. Mới đây, làng giải trí Cbiz lại có thêm một mỹ nhân được khen vì tạo hình xuất sắc, thậm chí dễ dàng "vượt ải" Getty Images nữa, đó là Chương Nhược Nam khi tham dự show thời trang nữ Thu/Đông 2026-2027 của Givenchy.

Chương Nhược Nam xuất hiện tại show Givenchy diện thiết kế váy babydoll màu vàng bơ nịnh mắt, tóc để xõa đơn giản nhưng vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Getty Images.

Trong những khung hình cận mặt gần như không qua chỉnh sửa, nữ diễn viên vẫn khiến netizen trầm trồ với làn da mịn màng, đường nét gương mặt thanh tú và thần thái dịu dàng đúng chuẩn "bạch nguyệt quang". Không ít người còn nhận xét rằng đây là một trong những lần hiếm hoi một mỹ nhân Cbiz có thể "chặt đẹp" được ống kính Getty vốn nổi tiếng khó tính.

Các khung hình cận đến không thể cận hơn cũng không làm khó được mỹ nhân 9x. Ảnh: Getty Images.

Sở dĩ loạt ảnh này gây chú ý đến vậy là bởi trong giới thời trang, Getty Images từ lâu đã nổi tiếng bởi các bức ảnh chụp cận mặt và hầu như không qua chỉnh sửa hậu kỳ, không ít ngôi sao nổi tiếng là nạn nhân của ống kính "hung thần" này. Chính vì vậy, nhan sắc của Chương Nhược Nam càng được khẳng định chỉ qua 1 lần viral cùng Getty.

Chương Nhược Nam hiện là một trong những tiểu hoa đán nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Trung Quốc cũng như quốc tế. Bên cạnh khả năng diễn xuất ổn định, mỹ nhân sinh năm 1996 còn ghi điểm nhờ nhan sắc trong trẻo với đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng và gương mặt nhỏ nhắn. Visual ngây thơ, dịu dàng của cô thậm chí còn giúp Chương Nhược Nam được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "bạch nguyệt quang" của làng giải trí xứ tỷ dân.

Điều thú vị là ngoài đời, gu thời trang của nữ diễn viên lại khá basic. Trong một lần xuất hiện gần đây, Chương Nhược Nam diện set jeans dáng rộng mang cảm giác thoải mái và năng động, đồng thời khéo léo che đi những khuyết điểm vóc dáng. Kiểu trang phục này cũng rất dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Chỉ cần phối thêm một chiếc kính râm cùng chiếc túi có màu sắc tươi sáng, tổng thể outfit lập tức được "level up", vừa trẻ trung vừa nổi bật mà vẫn giữ được vẻ tối giản đặc trưng của cô nàng.

Trước đó, nàng tiểu hoa cũng từng viral với tạo hình diện quần âu kết hợp áo sơ mi thả vài cúc và sơ vin gọn gàng. Cách phối tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp cô nàng trông trưởng thành hơn, toát lên khí chất thanh lịch và tự tin, xứng đáng vào "sách mẫu" cho nàng công sở.

Chương Nhược Nam cũng là "tín đồ" của những chiếc váy hai dây dáng dài basic. Kiểu váy này mang lại cảm giác tiểu thư, điệu đà vừa đủ nhưng không quá cầu kỳ, giúp tổng thể trông nữ tính, nhẹ nhàng mà vẫn giữ được vẻ sang trọng ngầm, tinh giản đúng với phong cách quen thuộc của cô nàng.

"Trùm" đồ basic chính là mỹ nhân 9x này. Trong ngày không phải đi sự kiện, Chương Nhược Nam chọn combo áo ngắn tay màu be phối cùng quần nỉ xám - set đồ vừa đơn giản, thoải mái lại dễ vận động. Để tránh cảm giác như đang mặc đồ ở nhà, cô khéo léo mix thêm một chiếc túi xách làm điểm nhấn, giúp tổng thể outfit trông gọn gàng và có gu hơn hẳn.

Tủ đồ của Chương Nhược Nam chủ yếu xoay quanh những item quen thuộc như áo sơ mi, áo phông hay quần jeans. Tuy nhiên, nhờ cách mix&match khéo léo, hình ảnh của cô vẫn luôn giữ được vibe trẻ trung, thanh lịch chứ không hề nhạt nhòa. Có lẽ cũng chính sự tối giản này càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên mỗi khi xuất hiện trước ống kính.