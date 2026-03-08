5 món thời trang đẹp "bất tử", nàng nào cũng nên có trong tủ đồ

Thời trang luôn thay đổi theo từng mùa, từng năm với vô số xu hướng mới xuất hiện. Tuy nhiên, giữa dòng chảy liên tục đó vẫn có những món đồ gần như không bao giờ lỗi mốt. Chúng đơn giản, dễ mặc và có thể kết hợp với rất nhiều phong cách khác nhau. Chính vì vậy, dù xu hướng có thay đổi ra sao thì những item này vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong tủ đồ của nhiều cô gái.

Sở hữu vài món đồ cơ bản nhưng bền vững về mặt phong cách cũng giúp việc phối đồ mỗi ngày trở nên dễ dàng hơn. Bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều mà vẫn có thể tạo nên một outfit gọn gàng, hợp thời. Dưới đây là 5 món thời trang được xem như những item kinh điển mà gần như cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ.

Áo sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng là một trong những món đồ cơ bản nhưng chưa bao giờ trở nên nhàm chán. Thiết kế đơn giản cùng gam màu trung tính giúp chiếc áo này dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch, nhẹ nhàng cho đến năng động, trẻ trung.

Một chiếc áo sơ mi trắng có thể kết hợp với rất nhiều kiểu trang phục. Khi phối cùng quần jeans xanh, tổng thể outfit trở nên gọn gàng và thoải mái, phù hợp để đi học, đi làm hay dạo phố cuối tuần. Nếu muốn tạo cảm giác nữ tính hơn, bạn có thể mặc cùng chân váy ngắn hoặc chân váy midi. Trong những dịp cần sự chỉn chu, áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu cũng là lựa chọn quen thuộc của nhiều cô gái.

Ngoài ra, áo sơ mi trắng còn có thể biến tấu theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể sơ vin gọn gàng để tạo cảm giác thanh lịch, hoặc buộc vạt áo nhẹ nhàng để outfit trông trẻ trung hơn. Chính sự linh hoạt này khiến chiếc áo sơ mi trắng luôn được xem là món đồ “kinh điển” trong tủ đồ.

Quần jeans xanh

Nếu phải chọn một món đồ có khả năng xuất hiện trong hầu hết các outfit thường ngày, quần jeans xanh chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Từ nhiều năm nay, jeans vẫn luôn là lựa chọn quen thuộc nhờ sự bền bỉ, thoải mái và dễ phối đồ. Hiện nay, quần jeans có rất nhiều kiểu dáng khác nhau như skinny, straight, mom jeans hay ống rộng. Mỗi kiểu mang lại một phong cách riêng, nhưng điểm chung là đều rất dễ mặc. Chỉ cần một chiếc áo thun đơn giản hoặc áo sơ mi là bạn đã có ngay một set đồ năng động.

Quần jeans cũng phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Bạn có thể mặc khi đi học, đi làm trong môi trường thoải mái, đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. Đây là kiểu trang phục vừa tiện lợi vừa có tính ứng dụng cao, vì vậy gần như ai cũng có ít nhất một chiếc trong tủ đồ.

Váy đen đơn giản

Một chiếc váy đen dáng basic luôn được xem là “vị cứu tinh” cho những ngày bạn không biết nên mặc gì. Màu đen mang lại cảm giác thanh lịch và dễ phối, đồng thời giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng hơn. Váy đen có thể xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Với những buổi dạo phố hoặc gặp gỡ bạn bè, bạn chỉ cần kết hợp váy đen cùng sandal hoặc giày búp bê là đã có một outfit nhẹ nhàng. Khi cần sự chỉn chu hơn, một đôi giày cao gót hoặc túi xách nhỏ sẽ giúp tổng thể trông thanh lịch và nổi bật hơn.

Một ưu điểm khác của váy đen là khả năng tôn dáng khá tốt. Màu sắc trung tính giúp tổng thể trông thon gọn hơn, đồng thời dễ kết hợp với nhiều phụ kiện. Vì vậy, dù xu hướng thời trang thay đổi thế nào thì váy đen vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt trong tủ đồ của nhiều cô gái.

Áo thun

Áo thun là món đồ đơn giản nhưng gần như không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày. Sự thoải mái và tính linh hoạt khiến chiếc áo này luôn được yêu thích, đặc biệt trong những ngày cần một outfit nhanh gọn nhưng vẫn đẹp mắt.

Một chiếc áo thun trơn màu như trắng, đen hoặc be có thể kết hợp với rất nhiều kiểu trang phục khác nhau. Khi mặc cùng quần jeans, bạn sẽ có ngay một set đồ năng động và trẻ trung. Nếu phối cùng chân váy ngắn hoặc chân váy midi, tổng thể sẽ trở nên nữ tính hơn nhưng vẫn giữ được sự thoải mái. Áo thun cũng dễ biến tấu theo nhiều phong cách. Bạn có thể sơ vin để tạo cảm giác gọn gàng, hoặc chọn form oversize để outfit trông cá tính hơn. Chính nhờ sự linh hoạt này mà áo thun luôn là món đồ được nhiều cô gái ưu tiên trong tủ đồ cơ bản.

Giày thể thao trắng

Bên cạnh quần áo, một đôi giày thể thao trắng cũng được xem là item “bất tử” trong thế giới thời trang. Kiểu giày này vừa mang lại cảm giác năng động vừa rất dễ kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Giày trắng có thể đi cùng quần jeans, váy ngắn, váy maxi hay thậm chí là những bộ đồ mang phong cách thanh lịch. Sự đơn giản của màu trắng giúp tổng thể outfit trông nhẹ nhàng và hài hòa hơn. Đây cũng là lý do nhiều cô gái thường chọn giày thể thao trắng cho các outfit hằng ngày.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, giày thể thao còn mang lại sự thoải mái khi di chuyển. Bạn có thể mang trong nhiều hoạt động khác nhau như đi học, đi làm, đi chơi hay du lịch. Chỉ cần chọn một đôi giày có thiết kế tối giản và form dáng gọn gàng, bạn có thể sử dụng trong thời gian dài mà vẫn hợp thời.



