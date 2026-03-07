"Bad girl" khiến màn ảnh Hàn chao đảo: Thở thôi cũng khí chất, visual lẫn style 10 điểm không có nhưng

Han So Hee vừa có màn tái xuất màn ảnh rộng với phim Project Y: Gái Ngoan Đổi Đời. Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1993 vào vai Mi Seon, cùng cô bạn thân Do Kyung nương tựa vào nhau để tồn tại giữa cuộc sống thiếu thốn, không tài sản cũng chẳng có chỗ dựa. Bị dồn vào hoàn cảnh bế tắc, cả hai quyết định thực hiện một kế hoạch liều lĩnh: đánh cắp số vàng thỏi trị giá 8 tỷ won thuộc về một nhân vật quyền lực đứng sau những dòng tiền mờ ám.
Với hình tượng nhân vật bụi bặm, gai góc và đầy cá tính, Han So Hee mang đến màn hóa thân đậm chất "bad girl" cực kỳ cuốn hút. Ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm dứt khoát cùng thần thái diễn tự nhiên giúp cô lột tả rõ nét nội tâm phức tạp của Mi Seon. Những hình ảnh hay đoạn video về Han So Hee trong tạo hình "bad girl" Mi Seon đều nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, khiến netizen không khỏi thích thú trước diễn xuất lạnh lùng và thần thái cuốn hút của cô.
Thần thái đậm chất "bad girl" của Han So Hee trong phim mới
Visual lẫn style của Han So Hee không có điểm nào chê
Không chỉ gây ấn tượng trong phim Project Y: Gái Ngoan Đổi Đời với tạo hình đầy ma mị và cuốn hút, Han So Hee ngoài đời cũng ghi điểm nhờ style cá tính, sành điệu. Từ nhan sắc đến gu thời trang của cô nàng đều nổi bật và có dấu ấn riêng. Ngắm vài outfit của Han So Hee, chị em chắc chắn sẽ bỏ túi được không ít cách mix đồ thú vị, giúp làm mới phong cách thường ngày mà vẫn giữ được vẻ thời thượng.
