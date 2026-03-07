"Bad girl" khiến màn ảnh Hàn chao đảo: Thở thôi cũng khí chất, visual lẫn style 10 điểm không có nhưng

Han So Hee vừa có màn tái xuất màn ảnh rộng với phim Project Y: Gái Ngoan Đổi Đời. Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1993 vào vai Mi Seon, cùng cô bạn thân Do Kyung nương tựa vào nhau để tồn tại giữa cuộc sống thiếu thốn, không tài sản cũng chẳng có chỗ dựa. Bị dồn vào hoàn cảnh bế tắc, cả hai quyết định thực hiện một kế hoạch liều lĩnh: đánh cắp số vàng thỏi trị giá 8 tỷ won thuộc về một nhân vật quyền lực đứng sau những dòng tiền mờ ám.

Với hình tượng nhân vật bụi bặm, gai góc và đầy cá tính, Han So Hee mang đến màn hóa thân đậm chất "bad girl" cực kỳ cuốn hút. Ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm dứt khoát cùng thần thái diễn tự nhiên giúp cô lột tả rõ nét nội tâm phức tạp của Mi Seon. Những hình ảnh hay đoạn video về Han So Hee trong tạo hình "bad girl" Mi Seon đều nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, khiến netizen không khỏi thích thú trước diễn xuất lạnh lùng và thần thái cuốn hút của cô.

Thần thái đậm chất "bad girl" của Han So Hee trong phim mới

Visual lẫn style của Han So Hee không có điểm nào chê

"Bad girl" Han So Hee cuốn hút từ trong phim đến ngoài đời

Không chỉ gây ấn tượng trong phim Project Y: Gái Ngoan Đổi Đời với tạo hình đầy ma mị và cuốn hút, Han So Hee ngoài đời cũng ghi điểm nhờ style cá tính, sành điệu. Từ nhan sắc đến gu thời trang của cô nàng đều nổi bật và có dấu ấn riêng. Ngắm vài outfit của Han So Hee, chị em chắc chắn sẽ bỏ túi được không ít cách mix đồ thú vị, giúp làm mới phong cách thường ngày mà vẫn giữ được vẻ thời thượng.

Diện váy dáng dài, Han So Hee mix ngoài với áo khoác mũ lông cùng tất cao cổ, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa nnawg động. Outfit này hợp diện đi chơi, thoải mái lại rất sành điệu

Han So Hee ăn vận đơn giản với áo khoác dáng lửng cùng quần short. Thay vì túi xách điệu đà, cô chọn đeo túi tote để tăng cảm giác hài hòa với set đồ

1 sự kết hợp hoàn hảo của Han So Hee khi diện đầm ngắn cùng áo khoác lông, khăn mảnh họa tiết kẻ và túi da báo. Set đồ này mang đến giao diện sành điệu, kiêu kỳ, càng góp phần làm nổi bật khí chất của Han So Hee

Dễ nhận ra tủ giày dép của Han So Hee có đa dạng các mẫu boots khác nhau. Style đời thường thiên về sự năng động nên rất hợp để Han So Hee diện boots. Cô mix match cùng chân váy jeans, áo ống và khoác hờ cùng áo mỏng, mang đến vẻ ngoài cool ngầu, xinh sang khó chê

Gợi ý mua sắm: Chân váy jeans , boots

Vào mùa đông, phái đẹp thường chuộng diện áo măng tô và dĩ nhiên Han So Hee cũng không ngoại lệ. Kiểu áo dáng dài càng giúp tôn chiều cao cho mỹ nhân 1993. Đây cũng là item xứng đáng có mặt trong tủ đồ thu đông của mọi cô gái

Gợi ý mua sắm: Áo măng tô

Cao 1m65 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, Han So Hee dễ dàng "cân đẹp" nhiều style và nhiều kiểu trang phục. Diện đơn giản áo len ôm cùng quần ống loe, Han So Hee ẵm trọn điểm 10 với vẻ ngoài yêu kiều, sành điệu ngút ngàn

Diện mốt áo khăn turban, Han So Hee mix cùng quần jeans, khoe trọn vẻ cá tính, vừa điệu đà vừa thời thượng



