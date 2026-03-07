Chiến sự đẩy giá hoa nhập khẩu dịp 8-3 tăng mạnh

Theo cửa hàng hoa, một bó hoa hồng từ 10 - 20 bông dao động từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng - Ảnh: H.Y.T.

Nhiều chuyến bay vận chuyển hoa từ các thị trường truyền thống như Hà Lan hay Ecuador không thể về đúng kế hoạch, khiến nguồn cung hoa nhập khẩu trở nên khan hiếm.

Hoa nhập khẩu thiếu hàng

Ông Phạm Hoàng Thái Dương, chủ shop Hoa Yêu Thương (TP.HCM), cho biết một trong những loại hoa được chuộng dịp 8-3 là hoa hồng đang trở nên đắt đỏ. Hiện các nguồn hoa nhập từ châu Mỹ, châu Âu thường tập kết trung chuyển ở Doha, Dubai, nhưng do tình hình chiến sự hiện nay nên việc vận chuyển các nguồn hoa này có phần tắc nghẽn.

Không chỉ hoa nhập châu Âu, nguồn hoa từ Trung Quốc và Đà Lạt năm nay cũng tăng giá vì dịp 8-3 và các nguồn cung hoa khác cũng gặp khó, không còn dồi dào.

Giá hoa nhập từ Trung Quốc có thể tăng cao từ 3 - 4 lần, giá hoa Đà Lạt tăng từ 5 lần. "So với mọi năm, dịp lễ lần này giá hoa tăng thêm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái", ông chủ Hoa Yêu Thương nói.

Chị Thanh Vân, đại diện hệ thống hoa Liti Florist, chia sẻ tình hình các nguồn cung hoa tắc nghẽn hiện nay khiến các shop hoa bị ảnh hưởng. Phía cửa hàng may mắn hơn khi lô hàng từ Ecuador được nhập về tới trước khi tình hình căng thẳng xảy ra. Một số lô hàng nhập từ Hà Lan có hơi trễ chuyến, nhưng cũng không bị hủy.

"Giá hoa tăng nhưng cũng không có bên nào có thể đảm bảo là mình ổn định được, đây là tình hình chung. Vì có nhiều khách hàng thân thiết nên cửa hàng cũng cố gắng ổn định giá nhất có thể. Bình thường ngày lễ giá hoa đã cao hơn ngày thường, năm nay thách thức lớn hơn nữa", chị Vân nêu, đồng thời cho hay Liti Florist dự kiến sẽ tăng giá từ 10 - 20% tùy từng loại hoa, nhất là hoa nhập khẩu.

"Với hoa từ các nguồn khác hiện hạn chế, shop hoa phải tăng cường nhập hoa từ Trung Quốc và lấy thêm nguồn hoa từ Đà Lạt, giá hai nguồn này cũng tăng, khoảng 30%", chị Vân nói thêm.

Chi phí tăng nhưng vẫn lo chất lượng

Bà Nguyễn Thanh Vy, chủ một tiệm hoa ở TP.HCM, cho hay hoa tươi là mặt hàng có vòng đời rất ngắn nên việc vận chuyển chậm dễ ảnh hưởng đến chất lượng. Thực tế đã có những lô hàng nhập khẩu, đặc biệt từ châu Âu, khi về đến nơi đã nở sớm hơn dự kiến. Trường hợp người quen "dính" một lô hàng khi về đến nơi đã nở khá nhiều do thời gian quá cảnh kéo dài.

Theo các nhà kinh doanh, các dòng hoa nhập khẩu như tulip, hồng cần bảo quản lạnh là nhóm chịu ảnh hưởng rõ nhất từ việc vận chuyển kéo dài. Những loại hoa này thường được bảo quản ở nhiệt độ thấp để kiểm soát quá trình nở, nhưng khi quá cảnh lâu, hoa dễ nở trước, thân tiếp tục phát triển dài hơn và dễ bị cong, làm giảm tính thẩm mỹ khi cắm hoặc bó.

"Năm nay cửa hàng đặt trước khoảng 20 ngày mới có được lô hoa nhập về ngày 6-3. Những năm trước thường nhập từ đầu tháng 3 là đã có hàng rồi", bà Vy chia sẻ.

Bên cạnh rủi ro về chất lượng, chi phí nhập khẩu cũng tăng mạnh. Theo ông Nguyễn Minh - chủ thương hiệu Happy Flower, giá hoa nhập khẩu năm nay tăng đáng kể, có loại tăng 45% so với trước đây. "Giá nhập tăng nên giá bán cũng phải điều chỉnh theo", ông Minh cho hay.

Theo các cửa hàng hoa, những loại hoa chịu tác động rõ nhất thường là các dòng cao cấp như hoa hồng giống Ecuador hoặc tulip. Đây vốn là các loại hoa có giá trị cao, nên khi chi phí nhập khẩu tăng, giá bán ra thị trường cũng tăng theo.

Hoa nội địa có "té nước theo mưa"? Trong bối cảnh hoa nhập khẩu khan hiếm và giá tăng cao, nhiều cửa hàng chuyển sang sử dụng nguồn hoa nội địa, đặc biệt là hoa từ Đà Lạt. Tuy nhiên, việc nhu cầu dồn về một nguồn cung nội địa cũng khiến giá hoa trong nước cũng tăng mạnh. Theo ghi nhận, hiện nhà vườn và thương lái Đà Lạt đã đẩy giá hoa lên mức kỷ lục, như giá hoa hồng đỏ khoảng 800.000 - 900.000 đồng/bó, trong khi các loại hoa hồng màu khác dao động 500.000 - 700.000 đồng/bó. Đơn cử như hoa hồng đỏ giống Ecuador trồng tại Đà Lạt, nếu dịp lễ 20-10 năm ngoái giá khoảng 450.000 đồng thì hiện nay đã tăng lên khoảng 700.000 đồng. Giá hoa tăng cao, tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua trên thị trường hoa lại có dấu hiệu chững lại. Theo ghi nhận từ các cửa hàng, lượng đơn hàng dịp 8-3 năm nay có thể giảm sâu so với các năm trước. Nguyên nhân không chỉ đến từ giá hoa tăng mà còn do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Không những vậy, việc giá hoa tăng cao khiến nhiều khách hàng chuyển sang lựa chọn các món quà khác thay thế. "Khách vẫn muốn mua hoa, nhưng khi giá tăng quá thì họ sẽ chuyển sang quà khác như bánh kem, quà lưu niệm hoặc những món quà thiết thực hơn", một chủ shop hoa chia sẻ.