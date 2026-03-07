Chiếc lá cây cảnh "độc lạ" có giá nửa tỷ đồng, đại gia bí ẩn chốt ngay

Trong vài năm qua, cây cảnh trồng trong nhà sớm trở thành mặt hàng thời thượng. Giá cả ngày càng leo thang khi nhiều người bắt đầu theo đuổi xu hướng mới này.

Một cây trầu bà đột biến màu trắng rất hiếm, có 9 lá vừa được bán với giá kỷ lục trên một trang đấu giá ở New Zealand vào năm 2021. Được biết đây là cây trồng trong nhà đắt nhất từng được bán trên trang đấu giá này.

Cây cảnh trầu bà đột biến được bán với giá khoảng 500 triệu đồng.

Theo CNN, mức giá trên được chốt sau 248 lượt đấu giá và màn so kè quyết liệt giữa tài khoản "foliage_patch" - "meridianlamb". Cuối cùng, "meridianlamb" đã giành chiến thắng với số tiền 27.100 đô la New Zealand.

Điều thú vị theo chủ nhân "Hurley88", cây trầu bà lá xẻ này có 8 lá, và lá thứ 9 sắp bung ra. "Mỗi chiếc lá và thân cây đều có độ uốn lượn tuyệt vời. Cây bám rễ tốt trong chậu 14cm".

Đặc biệt phần lá cây có màu trắng và nhiều sắc độ xanh lá cây khác nhau, nên được coi là đột biến hiếm thấy. Sau cuộc đấu giá cây cảnh có "1-0-2" này đã thu hút khoảng hơn 102.000 lượt xem và 1.600 người theo dõi.

Một số loại cây đột biến được rao với cái giá "trên trời".

Không chỉ riêng trên thế giới mà ở Việt Nam một số người cũng đam mê chơi loại cây này. Chỉ với một từ khóa trầu bà Nam Mỹ (Monstera) trên mạng xã hội, người dùng có thể truy cập vào hàng chục hội nhóm, diễn đàn về loài cây này.

Như mới đây, trên một trang Facebook có chia sẻ thông tin về loại cây Monstera Mint trị giá hơn 1 tỷ đồng khiến cư dân mạng choáng váng.

Không dừng ở những thú chơi độc, lạ có thể lý giải bằng sự quý hiếm hoặc ngoại lai, gần đây những thú chơi bình dân đã được thổi phồng lên đến giá trị tiền tỷ.

Một số người chơi giống cây ngoại nhập độc, lạ này là các loại cây quý nói trên rất hiếm trong tự nhiên và vô cùng đắt đỏ. Muốn mua cây này tại nước ngoài về phải qua thủ tục phức tạp, cộng thêm với quy trình chăm sóc cực kỳ khó khăn nên mới có mức giá như vậy.

Thoạt nhìn, những chiếc cây trầu bà lá khuyến, có sọc xanh trắng nhìn cũng khác lạ, song không quá đặc biệt hoặc toát lên vẻ đẹp rực rỡ tương xứng với mức giá chục triệu, hoặc tiền trăm triệu như đồn thổi. Rất nhiều người thắc mắc vì sao chỉ là những chiếc lá mà có giá "trên trời" đến vậy. Đến nay cũng chưa thể lý giải công thức vì sao những mẫu cây này được định giá cao ngất như vậy. Nhiều người nghi ngờ đây chỉ là lời nói của các nhà vườn đưa ra hoặc được giới chơi cây, sưu tầm cây này dựng lên nhằm thu hút sự chú ý của nhiều người.



