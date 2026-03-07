Thợ điện nói: 7 sai lầm khi dùng tủ lạnh khiến tiền điện tăng vọt, nhà nào cũng mắc ít nhất 3 lỗi

Tủ lạnh là một trong những thiết bị điện gần như hoạt động 24/24 trong mọi gia đình, đặc biệt vào mùa nóng khi nhu cầu bảo quản thực phẩm và làm mát tăng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng cách sử dụng sai có thể khiến tủ lạnh tiêu tốn điện năng nhiều hơn bình thường, thậm chí làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Theo nhiều thợ điện và kỹ thuật viên điện lạnh lâu năm, có những thói quen tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại khiến hóa đơn tiền điện tăng đáng kể mỗi tháng. Đáng nói, phần lớn gia đình đều mắc phải ít nhất vài lỗi dưới đây.

1. Đặt tủ lạnh sát tường

Nhiều người thường kê tủ lạnh sát tường để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên đây lại là sai lầm rất phổ biến. Tủ lạnh hoạt động bằng cách tản nhiệt qua dàn nóng phía sau hoặc hai bên thân máy. Nếu đặt quá sát tường, luồng khí nóng không thoát ra được khiến máy nén phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ bên trong. Về lâu dài, điều này không chỉ làm tăng điện năng tiêu thụ mà còn khiến tủ lạnh nhanh xuống cấp.

Các thợ điện thường khuyên nên để khoảng cách tối thiểu 10-15cm giữa tủ lạnh và tường để đảm bảo khả năng tản nhiệt.

2. Nhồi nhét quá nhiều thực phẩm

Nhiều gia đình có thói quen tận dụng tối đa không gian tủ lạnh, đặc biệt sau khi đi siêu thị hoặc mua đồ tích trữ.

Tuy nhiên khi thực phẩm được nhét quá chặt sẽ dẫn đến những vấn đề như:

Luồng khí lạnh khó lưu thông

Các khu vực trong tủ làm lạnh không đồng đều

Máy nén phải hoạt động lâu hơn

Kết quả là tủ lạnh tiêu thụ nhiều điện hơn nhưng hiệu quả làm lạnh lại giảm. Lời khuyên dành cho các gia đình: Tốt nhất nên để tủ lạnh đầy khoảng 70–80% dung tích, vừa giúp khí lạnh lưu thông tốt vừa tiết kiệm điện.

3. Mở tủ lạnh quá thường xuyên

Một thói quen rất phổ biến là mở tủ lạnh liên tục để tìm đồ hoặc đứng suy nghĩ xem nên ăn gì. Mỗi lần mở cửa, không khí lạnh bên trong sẽ thoát ra ngoài và không khí nóng từ môi trường tràn vào. Sau đó tủ lạnh phải hoạt động mạnh để hạ nhiệt trở lại mức ban đầu. Nếu việc này diễn ra nhiều lần trong ngày, lượng điện tiêu thụ có thể tăng đáng kể.

Cách tốt hơn là:

Xác định món cần lấy trước khi mở tủ

Đóng cửa nhanh sau khi sử dụng

4. Cho thức ăn còn nóng vào tủ

Không ít người có thói quen cho thức ăn vừa nấu xong vào tủ lạnh ngay để bảo quản. Thực tế, nhiệt lượng từ đồ ăn nóng sẽ làm nhiệt độ bên trong tủ tăng lên đột ngột. Khi đó hệ thống làm lạnh phải hoạt động mạnh hơn để đưa nhiệt độ trở lại mức cài đặt.

Điều này không chỉ khiến tủ lạnh tốn điện hơn mà còn dễ làm ảnh hưởng đến các thực phẩm khác. Vì vậy, tốt nhất nên để thức ăn nguội hẳn rồi mới cho vào tủ.

5. Không vệ sinh gioăng cao su cửa tủ

Gioăng cao su (ron cửa) có nhiệm vụ giữ kín hơi lạnh bên trong tủ lạnh.

Sau thời gian sử dụng, phần gioăng này có thể:

Bám bụi bẩn

Bị cong vênh

Mất độ đàn hồi

Khi đó cửa tủ không còn kín hoàn toàn, hơi lạnh bị rò rỉ ra ngoài khiến tủ phải hoạt động nhiều hơn. Các thợ điện khuyên nên vệ sinh gioăng cửa định kỳ mỗi tháng và thay mới nếu phát hiện hư hỏng.

gioang

6. Cài đặt nhiệt độ không hợp lý

Nhiều người có thói quen chỉnh nhiệt độ tủ lạnh xuống mức thấp nhất với suy nghĩ rằng càng lạnh thì thực phẩm càng được bảo quản tốt. Tuy nhiên, việc để tủ lạnh quá lạnh trong thời gian dài lại khiến thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng hơn mức cần thiết. Khi nhiệt độ được cài đặt quá thấp, máy nén (block tủ lạnh) sẽ phải hoạt động liên tục để duy trì mức lạnh đó. Điều này không chỉ làm hóa đơn tiền điện tăng lên, mà còn khiến tủ lạnh dễ bị quá tải và nhanh hao mòn hơn.

Trong thực tế, tủ lạnh không cần phải quá lạnh mới bảo quản thực phẩm tốt. Các chuyên gia điện lạnh khuyến nghị mức nhiệt phù hợp nhất là khoảng 3–5°C cho ngăn mát và khoảng -18°C cho ngăn đá. Đây là mức nhiệt đủ để giữ thực phẩm tươi lâu, đồng thời giúp tủ lạnh vận hành ổn định và tiết kiệm điện hơn.

Vì vậy, thay vì chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất, người dùng nên cài đặt ở mức vừa phải và phù hợp với lượng thực phẩm trong tủ, vừa đảm bảo hiệu quả bảo quản, vừa tránh lãng phí điện năng.

7. Không xả tuyết hoặc vệ sinh định kỳ

Với những tủ lạnh đời cũ hoặc loại không có chế độ tự xả tuyết, lớp tuyết bám dày trong ngăn đá sẽ làm giảm hiệu quả làm lạnh. Lớp tuyết này hoạt động như một lớp cách nhiệt, khiến tủ phải tiêu tốn nhiều điện hơn để duy trì nhiệt độ. Ngoài ra, bụi bẩn bám ở dàn nóng phía sau tủ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt.

Vì vậy, việc vệ sinh tủ lạnh định kỳ 3-6 tháng là rất cần thiết.