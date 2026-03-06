6 cách lên đồ cùng quần ống rộng: Giấu nhẹm mọi khuyết điểm, mặc hàng ngày sang xịn hết nấc

Mỗi độ chuyển mùa, tủ đồ của chị em lại đón nhận một cuộc "thay máu" nho nhỏ. Thật ra, chúng ta không cần sắm sửa quá nhiều món đồ đắt đỏ hay cầu kỳ để trông có gu hơn. Đôi khi, bí quyết của sự thanh lịch và trẻ trung chỉ nằm ở việc bạn biết cách "chơi đùa" với những món đồ cơ bản nhất.

Mùa xuân năm nay, quần ống rộng tiếp tục làm bá chủ cõi mạng, từ thời trang công sở đến dạo phố. Thế nhưng, làm sao để diện chiếc quần quốc dân này không bị lùng bùng, luộm thuộm mà lại toát lên khí chất sang trọng, phóng khoáng? Hãy lưu ngay 6 công thức mix-match mộc mạc mà cực kỳ tôn dáng dưới đây nhé.

1. Quần ống rộng + áo nỉ (Sweatshirt): Lười biếng mà vẫn có gu

Những ngày đầu xuân se lạnh, sự kết hợp giữa quần ống rộng và áo nỉ dài tay chính là công thức "mặc nhanh ra đường" chuẩn không cần chỉnh. Cả hai món đồ này đều mang hơi hướng casual, đề cao sự thoải mái và năng động. Khi đặt cạnh nhau, chúng tạo ra một tổng thể mang đậm nét lười biếng một cách có chủ đích - sự phóng khoáng mà giới thời trang đang theo đuổi.

Dù bạn chọn một chiếc áo nỉ trơn màu trung tính như đen, trắng, xám hay điểm xuyết chút màu sắc tươi tắn của mùa xuân, chỉ cần sơ vin nhẹ nhàng vạt trước vào chiếc quần ống rộng cạp cao là đã đủ để kéo dài đôi chân và giấu đi phần mỡ thừa ở vòng hai hay bắp đùi một cách tinh tế.

2. Quần ống rộng + áo len: Mảnh ghép hoàn hảo cho phụ nữ tuổi 30+

Bước qua tuổi băm, cơ thể chị em chúng mình đôi khi không còn giữ được sự thon gọn như thời con gái, đặc biệt là vùng eo và bụng dưới rất dễ tích mỡ. Lúc này, một chiếc áo len với chất liệu mềm mại, độ rủ vừa phải kết hợp cùng quần ống rộng cạp cao chính là "vũ khí bí mật" giúp định hình lại vóc dáng.

Thiết kế cạp cao sẽ ôm trọn và làm phẳng vùng bụng, trong khi phần ống quần suông rộng sẽ lo liệu nốt phần bắp chân thô. Đối với những cô nàng nấm lùn lo sợ quần ống rộng sẽ nuốt chửng chiều cao, hãy ưu tiên những chiếc quần ống rộng dáng lửng (độ dài trên mắt cá chân một chút) hoặc quần culottes, đi kèm một đôi giày bệt mũi nhọn hoặc giày loafer. Chừng đó thôi là đủ để bạn trông cao ráo, thanh mảnh và sang trọng hơn bội phần.

3. Quần ống rộng + áo sơ mi: Sự thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Mùa hoa nở cũng là mùa rực rỡ nhất để diện sơ mi. Đặc tính của sơ mi là sự chỉn chu, tri thức, còn quần ống rộng lại mang vẻ lãng tử, tự do. Sự kết hợp này mang đến một phản ứng hóa học vô cùng thú vị. Tại sao có người mặc set đồ này trông rất sành điệu, có người lại trông luộm thuộm? Chìa khóa nằm ở chi tiết.

Đừng mặc một chiếc sơ mi đóng cúc kín cổng cao tường cứng ngắc, hãy xắn nhẹ cổ tay áo vài vòng một cách ngẫu nhiên, để lộ xương quai xanh quyến rũ, kết hợp cùng quần suông ống rộng sơ vin hờ hững... Đó mới là sự đẳng cấp của dân chơi thời trang. Một bộ đồ giản đơn nhưng vẫn giúp bạn ghi điểm tuyệt đối nơi công sở mà chẳng hề nhàm chán.

4. Quần ống rộng + áo trench coat dáng dài: Giấu trọn khuyết điểm vòng 3 và đôi chân

Thời tiết đầu xuân ẩm ương, sáng lạnh tối mát mẻ khiến chiếc áo khoác gió (trench coat) dáng dài trở thành món đồ không thể thiếu. Lớp layer này không chỉ giữ ấm mà còn là "chiếc khiên" lợi hại giấu hết mọi điểm yếu hình thể, đặc biệt với những chị em có vòng đùi thô xỉn, bắp chân to hay chân vòng kiềng (chữ O, chữ X).

Chiếc áo khoác phom rộng có sẵn cầu vai cứng cáp sẽ nâng đỡ và định hình lại vóc dáng, giải quyết cả vấn đề vai xuôi hay lưng tôm hóp ngực. Điểm then chốt ở đây là quần ống rộng cạp cao được mặc bên trong sẽ chia lại tỉ lệ cơ thể chuẩn mực "lưng ngắn chân dài". Tưởng chừng lôi thôi nhưng đây lại là set đồ "nữ thần" làm mê hoặc giới mộ điệu thời trang mỗi khi xuất hiện trên phố.

5. Quần ống rộng + áo blazer: Cuộc dạo chơi công sở đầy phóng khoáng

Blazer và quần âu ống suông không còn bị đóng khung trong những cuộc họp căng thẳng. Xu hướng thời trang hiện đại đã "mềm hóa" sự nghiêm túc của blazer để trở nên tự do, thanh thoát hơn rất nhiều. Các tín đồ thời trang ưa chuộng sự kết hợp giữa chiếc blazer dáng rộng trơn màu cùng một chiếc quần ống suông đồng điệu.

Thay vì ôm sát khó chịu, set đồ này đề cao cảm giác bay bổng mỗi khi di chuyển, lại vừa vặn đem đến cho bạn nét thanh lịch tự tin. Vào tiết trời xuân rực rỡ, hãy ưu tiên những tông màu dịu nhẹ như be, trắng sữa, kem, xanh nhạt pastel hoặc hồng phấn. Gam màu này không chỉ khiến làn da bạn bừng sáng mà còn tạo ấn tượng nền nã, ngọt ngào và cực kỳ "hợp cảnh" với mùa mới.

6. Quần ống rộng + áo Cardigan: Hack dáng cực đỉnh cho hội chị em thân hình quả lê

Với hội chị em mang dáng quả lê (trên nhỏ dưới to, hông rộng, đùi thô), công thức "trên ôm, dưới rộng" (áo len mỏng bó sát mix cùng quần cạp cao ống loe rộng) là cứu tinh số một. Còn nếu bạn có phần trên tròn trịa hoặc hơi nhiều mỡ bụng, hãy khoác một chiếc áo cardigan phom dáng rộng mở cúc để chia dọc cơ thể, bên trong phối cùng chiếc áo mỏng ôm nhẹ.

Chính nhờ đặc tính cạp cao ôm vào vòng eo nhỏ nhất của cơ thể, đôi chân bạn sẽ được kéo dài miên man, đồng thời đánh lừa thị giác người nhìn nhờ vào khoảng hở phần ngực áo khoác ngoài rộng rãi. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo "trên ngắn, dưới dài" được tái lập, giúp bạn tự tin xuất hiện trước mọi ánh nhìn mà vẫn thoải mái vô cùng.

Gợi ý mua sắm: