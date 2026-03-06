Theo quan niệm của nhiều người, việc xem tuổi trước khi thựuc hiện những việc trọng đại luôn được coi trọng. Từ cưới hỏi, khai trương cho đến xây dựng nhà cửa , yếu tố tuổi tác và sự phù hợp theo quan niệm truyền thống thường được cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt, xây nhà được xem là một trong những đại sự của đời người, bởi quan niệm “an cư lạc nghiệp” đã trở thành một giá trị văn hóa lâu đời.

Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là không gian sinh hoạt, nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình, nơi các thế hệ cùng gắn bó và phát triển. Chính vì vậy, trước khi động thổ, nhiều gia đình thường tìm hiểu kỹ về tuổi làm nhà để lựa chọn thời điểm phù hợp, tạo tâm lý yên tâm cho gia chủ trong quá trình xây dựng và ổn định cuộc sống sau này.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, thiết kế hay vị trí đất đai, việc chọn tuổi xây nhà theo phong thủy truyền thống vẫn được nhiều người xem như một bước tham khảo quan trọng. Theo quan niệm phổ biến, một ngôi nhà được khởi công vào thời điểm thuận lợi về tuổi tác và phong thủy được cho là sẽ mang lại cảm giác an tâm, góp phần tạo nền tảng ổn định cho công việc, cuộc sống và tương lai lâu dài của gia đình.

Năm 2026 tuổi nào làm nhà đẹp nhất?

Trong phong thủy truyền thống, việc xem tuổi làm nhà thường dựa trên ba yếu tố chính gồm: Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Theo quan niệm này, nếu tuổi của gia chủ không phạm các hạn trên trong năm dự định xây dựng thì được xem là thuận lợi để xây nha.

Kim lâu được tính bằng cách lấy tuổi mụ của gia chủ chia cho 9. Nếu số dư rơi vào các số 1, 3, 6 hoặc 8 thì được cho là phạm Kim lâu.

Hoang ốc liên quan đến vận khí của ngôi nhà, được xác định theo chu kỳ 6 cung gồm: Nhất cát, Nhì nghi, Tam Địa sát, Tứ Tấn tài, Ngũ Thọ tử và Lục Hoang ốc.

Trong khi đó, Tam tai là hạn kéo dài ba năm liên tiếp, áp dụng cho từng nhóm tuổi nhất định theo chu kỳ của địa chi.

Theo sách "Tìm hiểu văn hóa phương Đông âm dương đối lịch Bính Ngọ 2026" (NXB Thanh Hóa) của tác giả Trần Đình Tuấn, trong năm 2026, một số tuổi được xem là phù hợp để xây dựng nhà cửa khi không rơi đồng thời vào các hạn nêu trên.

Cụ thể, các tuổi được đánh giá là thuận lợi gồm: người sinh năm 1957 (Đinh Dậu, 70 tuổi), 1960 (Canh Tý, 67 tuổi), 1966 (Bính Ngọ, 61 tuổi), 1968 (Mậu Thân, 59 tuổi), 1969 (Kỷ Dậu, 58 tuổi), 1978 (Mậu Ngọ, 49 tuổi), 1984 (Giáp Tý, 43 tuổi), 1993 (Quý Dậu, 34 tuổi), 1996 (Bính Tý, 31 tuổi), 2002 (Nhâm Ngọ, 25 tuổi) và 2005 (Ất Dậu, 22 tuổi).

Danh sách này được tổng hợp dựa trên việc đối chiếu các yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai trong năm Bính Ngọ 2026. Đây được xem là nguồn tham khảo để những gia đình đang có kế hoạch xây dựng nhà cửa cân nhắc khi lựa chọn thời điểm khởi công.

Năm 2026 tuổi nào làm nhà đẹp nhất? (Ảnh: Nhật Thùy)

Những tuổi cần cân nhắc khi làm nhà trong năm 2026

Bên cạnh các tuổi được cho là thuận lợi, phong thủy truyền thống cũng liệt kê một số trường hợp được khuyến nghị nên cân nhắc kỹ trước khi xây nhà, do có thể rơi vào các hạn Kim lâu, Hoang ốc hoặc Tam tai trong năm.

Các tuổi phạm Kim lâu

Kim lâu được chia thành bốn dạng, mỗi dạng gắn với một đối tượng chịu ảnh hưởng theo quan niệm dân gian.

Kim lâu thân (dư 1) được cho là ảnh hưởng đến chính gia chủ. Kim lâu thê (dư 3) được cho là có thể gây bất lợi cho người vợ. Kim lâu tử (dư 6) được cho là liên quan đến con cái. Kim lâu lục súc (dư 8) được cho là ảnh hưởng đến kinh tế, chăn nuôi hoặc hoạt động làm ăn.

Trong năm 2026, các tuổi được xác định phạm Kim lâu gồm: 1956 (Bính Thân), 1958 (Mậu Tuất), 1961 (Tân Sửu), 1963 (Quý Mão), 1965 (Ất Tỵ), 1967 (Đinh Mùi), 1970 (Canh Tuất), 1972 (Nhâm Tý), 1974 (Giáp Dần), 1976 (Bính Thìn), 1979 (Kỷ Mùi), 1981 (Tân Dậu), 1983 (Quý Hợi), 1985 (Ất Sửu), 1988 (Mậu Thìn), 1990 (Canh Ngọ), 1992 (Nhâm Thân), 1994 (Giáp Tuất), 1997 (Đinh Sửu), 1999 (Kỷ Mão), 2001 (Tân Tỵ) và 2003 (Quý Mùi).

Các tuổi phạm Hoang ốc

Hoang ốc trong phong thủy mang ý nghĩa “nhà hoang”, hàm ý không thuận lợi cho việc tạo dựng nơi ở mới theo quan niệm truyền thống.

Trong năm 2026, những tuổi được xác định rơi vào hạn Hoang ốc gồm: 1958 (Mậu Tuất), 1961 (Tân Sửu), 1962 (Nhâm Dần), 1964 (Giáp Thìn), 1967 (Đinh Mùi), 1970 (Canh Tuất), 1971 (Tân Hợi), 1973 (Quý Sửu), 1976 (Bính Thìn), 1977 (Đinh Tỵ), 1979 (Kỷ Mùi), 1980 (Canh Thân), 1982 (Nhâm Tuất), 1985 (Ất Sửu), 1986 (Bính Dần), 1988 (Mậu Thìn), 1989 (Kỷ Tỵ), 1991 (Tân Mùi), 1994 (Giáp Tuất), 1995 (Ất Hợi), 1997 (Đinh Sửu), 1998 (Mậu Dần), 2000 (Canh Thìn), 2003 (Quý Mùi) và 2004 (Giáp Thân).

Các tuổi phạm Tam tai

Tam tai là hạn kéo dài ba năm liên tiếp đối với từng nhóm tuổi theo địa chi. Trong chu kỳ này, năm thứ hai thường được coi là năm có ảnh hưởng mạnh nhất theo quan niệm dân gian.

Trong năm 2026 Bính Ngọ, các tuổi thuộc nhóm Hợi – Mão – Mùi được cho là rơi vào hạn Tam tai. Cụ thể gồm: 1955 (Ất Mùi), 1959 (Kỷ Hợi), 1963 (Quý Mão), 1967 (Đinh Mùi), 1971 (Tân Hợi), 1975 (Ất Mão), 1979 (Kỷ Mùi), 1983 (Quý Hợi), 1987 (Đinh Mão), 1991 (Tân Mùi), 1995 (Ất Hợi), 1999 (Kỷ Mão), 2003 (Quý Mùi) và 2007 (Đinh Hợi).

Những tuổi cần cân nhắc khi làm nhà trong năm 2026. (Ảnh: Canva)

Giải pháp mượn tuổi khi cần xây nhà

Trong thực tế, không phải lúc nào gia chủ cũng có thể chờ đợi đến đúng năm được xem là “hợp tuổi” để xây dựng nhà cửa. Nhu cầu nhà ở, điều kiện kinh tế hoặc kế hoạch gia đình đôi khi khiến việc khởi công phải diễn ra ngay trong năm nhất định.

Trong những trường hợp như vậy, theo tập quán dân gian, nhiều gia đình lựa chọn giải pháp mượn tuổi làm nhà. Đây là cách nhờ một người khác đứng tên thực hiện các nghi thức liên quan đến việc động thổ, xây dựng theo quan niệm phong thủy.

Người được mượn tuổi thường được lựa chọn theo một số tiêu chí nhất định. Thông thường đó là người lớn tuổi hơn gia chủ, có sức khỏe tốt, gia đình ổn định, công việc thuận lợi và được đánh giá là có uy tín trong dòng họ hoặc cộng đồng.

Theo nguyên tắc phổ biến trong phong thủy, việc mượn tuổi cũng nên ưu tiên những người thuộc nhóm Tam hợp hoặc Nhị hợp với tuổi của gia chủ để tạo sự tương hợp theo quan niệm truyền thống.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cũng cho rằng các yếu tố phong thủy chủ yếu mang tính tham khảo văn hóa. Khi xây dựng nhà cửa, các yếu tố quan trọng hơn vẫn là quy hoạch, chất lượng xây dựng, điều kiện tài chính và nhu cầu thực tế của gia đình. Việc tham khảo tuổi làm nhà vì thế thường được xem như một yếu tố tinh thần, giúp gia chủ thêm yên tâm khi bắt đầu một dấu mốc lớn trong cuộc sống.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.