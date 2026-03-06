3 shop quần áo hot nhất SHEIN: Bán rẻ phát hờn, mẫu mã đa dạng, bắt trend không trượt phát nào!

Nếu thường xuyên lướt SHEIN để săn đồ xinh giá hời, hẳn nhiều chị em cũng từng rơi vào cảnh hoa mắt vì quá nhiều shop: mẫu thì đẹp nhưng không biết chất lượng thực tế ra sao, đặt về lại sợ khác xa ảnh. Thực tế, trên nền tảng này vẫn có không ít shop vừa bán giá cực mềm, vừa có mẫu mã đa dạng và bắt trend rất nhanh, được hội mê mua sắm truyền tai nhau vì tỉ lệ "khui hàng không thất vọng" khá cao. Nếu đang tìm vài địa chỉ đáng tin để ghim lại mỗi khi cần sắm đồ mới, dưới đây là 3 shop trên SHEIN mà bạn rất nên lưu ngay vào danh sách.

1. Dazy Less: thiên đường đồ basic giá mềm trên SHEIN

Nếu thường xuyên mua đồ trên SHEIN, cái tên Dazy Less chắc chắn không còn xa lạ với nhiều tín đồ mua sắm. Đây là một trong những shop được yêu thích vì tập trung vào phong cách basic và casual dễ mặc, từ áo phông, áo len, cardigan đến váy, quần jeans… gần như món đồ nào trong tủ quần áo cũng có thể tìm thấy ở đây. Điểm cộng lớn là thiết kế thường khá tối giản, màu sắc trung tính, nên rất dễ mix & match - mặc đi học, đi làm hay đi chơi đều hợp.

Về giá cả, Dazy Less đúng chuẩn tinh thần fast-fashion của SHEIN: nhiều món chỉ từ khoảng 100.000 đồng là đã có thể chốt đơn, đặc biệt là áo phông, áo crop top hay cardigan basic.

Một điểm khiến Dazy Less được nhiều người tin tưởng là đánh giá khá cao từ người mua, đạt tới 4,93/5*. Điều này phần nào cho thấy shop giữ được sự ổn định về mẫu mã và chất lượng so với mặt bằng chung của các shop fast-fashion online. Không chỉ vậy, hình ảnh sản phẩm cũng thường dùng model có vóc dáng khá gần với người châu Á, giúp người mua dễ hình dung khi mặc thực tế.

Nhờ sự kết hợp giữa giá rẻ, thiết kế dễ mặc và mẫu mã cập nhật nhanh theo xu hướng, Dazy Less hiện được xem là một trong những shop quốc dân trên SHEIN dành cho những ai muốn mua đồ đẹp mà không phải chi quá nhiều tiền.

2. Friful: phong cách thời trang Nhật Bản

Nếu thích phong cách thời trang kiểu Nhật Bản đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn có điểm nhấn thì FRIFUL chắc chắn là cái tên rất đáng để thử trên SHEIN. Shop này nổi bật với những thiết kế mang hơi hướng tối giản (minimalist), form dáng rộng rãi, dễ mặc hằng ngày nhưng vẫn tạo cảm giác tinh tế và nữ tính.

Danh mục sản phẩm của Friful khá đa dạng: từ áo sơ mi, áo thun, chân váy cho đến váy midi, set đồ casual… Nhiều item có thiết kế oversized hoặc dáng suông đặc trưng của phong cách Nhật vừa thoải mái, vừa dễ phối với nhiều kiểu outfit khác nhau.

Điểm cộng của shop là màu sắc thường khá nhã nhặn như be, trắng, xám, nâu, đen... rất hợp với những ai theo đuổi style basic, vintage nhẹ nhàng hoặc “clean girl”. Giá cũng khá mềm so với mặt bằng chung trên SHEIN, nhiều item chỉ vài trăm nghìn nhưng vẫn cho cảm giác thanh lịch và dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Nếu Dazy Less hợp với phong cách basic năng động thì Friful lại giống thiên đường cho những nàng mê style Nhật Bản: nhẹ nhàng, tinh tế, mặc đi làm, đi học hay đi chơi đều hợp.

3. ROMWE: Y2K cá tính, sành điệu dành cho hội mê style nổi bật

Nếu bạn theo đuổi phong cách Y2K cá tính, nổi bật và hơi hướng vintage, thì ROMWE là một trong những shop rất đáng thử trên SHEIN. Đây là thương hiệu thời trang được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ những thiết kế bắt trend nhanh, màu sắc táo bạo và kiểu dáng khá cool.

Trên nền tảng SHEIN, ROMWE hiện được đánh giá khoảng 4,92 sao, cho thấy mức độ hài lòng khá cao từ người mua. Các sản phẩm của shop khá đa dạng: từ áo thun graphic, áo crop top, chân váy, quần cargo cho đến các set đồ mang đậm vibe Y2K, streetwear hoặc vintage. Đây là kiểu thời trang rất hợp với những bạn thích outfit nổi bật, cá tính và có chút phá cách.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ nhiều người mua, form đồ của ROMWE thường khá rộng so với vóc dáng người châu Á, đặc biệt là các item theo style oversized. Vì vậy, một lưu ý nhỏ là nên cân nhắc chọn lùi xuống một size hoặc xem kỹ bảng size và review hình ảnh của khách hàng trước khi đặt mua để chọn được kích cỡ phù hợp.

Nhìn chung, ROMWE là lựa chọn đáng thử nếu bạn muốn tìm những item Y2K cá tính, sành điệu và bắt trend với mức giá khá dễ thở.







