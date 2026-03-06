"Chiếc má hồng" khiến gái xinh từ châu Á đến trời Tây mê không lối thoát, tông màu lạ lẫm nhưng đỉnh thôi rồi

Thế giới makeup luôn xuất hiện nhiều xu hướng khiến người ta bất ngờ. Nếu trước đây các gam má hồng tươi tắn như cam đào, hồng baby hay đỏ berry là lựa chọn quen thuộc, thì gần đây cộng đồng làm đẹp lại rộ lên một cái tên khá lạ: grey blush, hay còn gọi là má hồng tông màu xám.

Nghe qua có vẻ khó dùng, thậm chí hơi "kỳ lạ", nhưng thực tế sản phẩm này lại được nhiều beauty blogger và makeup artist ưa chuộng. Thay vì sử dụng riêng lẻ, má hồng xám thường được dùng như một màu nền để pha trộn, giúp điều chỉnh sắc độ của các màu má khác, từ đó tạo ra những tông màu trầm, dịu và mang cảm giác thời thượng hơn.

Má hồng xám là gì mà khiến cộng đồng làm đẹp tò mò?

Khác với các màu má truyền thống, má hồng xám có màu gần như xám tro hoặc xám lạnh, đôi khi pha chút sắc tím hoặc taupe. Khi nhìn trong bảng màu, sắc xám này có thể khiến nhiều người nghĩ rằng rất khó sử dụng.

Tuy nhiên trong makeup chuyên nghiệp, đây lại là một màu điều chỉnh sắc độ. Khi trộn cùng các màu má khác như hồng, cam hay đỏ, sắc xám sẽ giúp giảm độ rực, khiến màu trở nên trầm hơn, mềm mại hơn.

Chính nhờ hiệu ứng này mà nhiều người dùng má hồng xám để tạo ra các tông màu đang rất được ưa chuộng như hồng khói, dusty rose, mauve hay cam nude trầm. Những màu má này thường mang lại cảm giác tinh tế, hiện đại hơn so với các gam màu tươi sáng.

Nguồn: TikTok @adryrose104

Bí quyết tạo nên những tông má muted tone đang rất thịnh hành

Trong vài năm gần đây, phong cách makeup thiên về muted tone - tức các màu trầm, hơi xám hoặc khói - ngày càng phổ biến. Kiểu màu này giúp gương mặt trông nhẹ nhàng, sang hơn và không quá rực rỡ.

Má hồng xám chính là công cụ giúp tạo ra hiệu ứng đó. Chỉ cần trộn một lượng nhỏ màu xám với má hồng thường dùng, sắc độ của màu sẽ thay đổi rõ rệt.

Ví dụ:

- Hồng baby trộn với xám sẽ tạo thành hồng khói dịu nhẹ

- Cam đào pha xám sẽ cho ra cam nude trầm

- Đỏ berry kết hợp xám có thể tạo thành đỏ rượu vang sang trọng

Nhờ vậy, nhiều người ví má hồng xám giống như một "bộ lọc màu", giúp biến những màu má quen thuộc trở nên mới lạ và thời thượng hơn.

Nên chọn má hồng dạng lỏng hoặc dạng kem để dễ mix màu

Một lưu ý quan trọng nếu muốn thử xu hướng này là chất liệu của má hồng. Những loại má hồng dạng bột thường khó pha trộn đều, trong khi má hồng dạng lỏng hoặc dạng kem lại linh hoạt hơn nhiều.

Các beauty blogger thường khuyên nên dùng liquid blush hoặc cream blush để mix màu trực tiếp trên mu bàn tay hoặc bảng khay nhựa, sau đó mới tán lên má. Kết cấu mềm giúp các màu hòa vào nhau tự nhiên, tránh tình trạng loang lổ.

Ngoài ra, má hồng dạng kem hoặc lỏng còn tạo hiệu ứng glowy nhẹ, trong trẻo, rất phù hợp với các layout makeup hiện đại.

Gợi ý mua má hồng xám: Nuse Mousse Care Cheek (màu 99)



