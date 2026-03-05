Ngoại lệ của 1,4 tỷ dân Trung: Nữ thần đẹp "bất khả chiến bại", ngũ quan đúc từ vàng, U50 mà visual vẫn sáng chói như kim cương

Nhắc đến tượng đài nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ, cái tên được gọi đầu tiên suốt gần 4 thập kỷ qua gần như luôn là Thư Kỳ . Từ những năm đầu vào nghề cho đến hiện tại ở tuổi 49, cô vẫn giữ được thứ khí chất vừa gợi cảm, vừa sang trọng, vừa rất đời - một kiểu đẹp thần thái, bền bỉ đến mức khó tin. Có thể khẳng định, Thư Kỳ đi qua đủ mọi giai đoạn của điện ảnh Hoa ngữ mà chưa từng rơi khỏi đường đua nhan sắc.

Mới đây tại, Paris Fashion Week 2026, Thư Kỳ tiếp tục khiến truyền thông quốc tế choáng váng vì nhan sắc ở tuổi U50. Xuất hiện giữa dàn fashion icon trẻ trung, cô vẫn nổi bật với thần thái điềm tĩnh, sang trọng đúng chất Á Đông, được các ống kính săn đón không ngừng. Mỗi lần bước xuống xe hay sải bước vào show diễn, khán giả hai bên đều trầm trồ, còn truyền thông thì liên tục gọi tên cô như một biểu tượng nhan sắc không thể thay thế.

Viusal đỉnh cao của Thư Kỳ tại Paris Fashion Week 2026

Vậy điều gì giúp “nữ thần bất khả chiến bại” này duy trì visual bền bỉ suốt gần 40 năm? Câu trả lời không nằm ở phép màu, mà ở những nguyên tắc làm đẹp cô kiên trì giữ vững từ trong ra ngoài. Cùng khám phá ngay nhé!

1. Son đỏ: vũ khí tối giản nhưng quyền lực

Thư Kỳ từng chia sẻ chỉ cần một lớp son đỏ là đủ để cô lấy lại khí sắc. Từ đỏ cà chua đến đỏ gạch, cô không ngại thử nghiệm và thậm chí trộn nhiều màu để tạo sắc độ riêng. Với cô, son môi không chỉ để đẹp mà còn là cách "bật công tắc" tự tin. Đôi môi gợi cảm từng được truyền thông Mỹ bình chọn vào nhóm quyến rũ nhất không phải tự nhiên mà có - đó là sự chăm chút và hiểu rõ gương mặt mình.

2. Đánh nền có chiến lược

Thay vì phủ kín toàn bộ khuôn mặt, chuyên gia trang điểm của Thư Kỳ chỉ tập trung lớp nền sáng hơn một tông ở trung tâm gương mặt rồi tán dần ra ngoài. Cách làm này giúp che khuyết điểm đúng chỗ nhưng vẫn giữ được lớp nền mỏng nhẹ như “làn da thứ hai”. Ở tuổi U50, việc giữ độ trong trẻo tự nhiên quan trọng hơn nhiều so với che phủ dày cộm.

3. Chăm sóc da nhạy cảm đúng cách

Thư Kỳ thừa nhận cô dễ bị dị ứng và có làn da khá nhạy cảm. Vì vậy, cô luôn thử sản phẩm ở một vùng nhỏ trước khi dùng toàn mặt và tránh các thành phần dễ gây kích ứng như hương liệu nặng. Khi da “biểu tình”, cô quay về với chu trình cơ bản: sữa rửa mặt dịu nhẹ, kem dưỡng ẩm và chống nắng.

Trong số những sản phẩm gắn bó lâu năm với cô có Clarins Double Serum - dòng tinh chất hai pha nước và dầu chiết xuất từ thực vật. Công thức của sản phẩm này kết hợp hơn 20 loại chiết xuất thiên nhiên, hướng đến cải thiện nhiều dấu hiệu lão hóa như da kém săn chắc, thiếu sức sống và xỉn màu. Nhờ kết cấu hai pha mô phỏng lớp màng hydrolipid tự nhiên của da, tinh chất thẩm thấu khá nhanh, mang lại cảm giác ẩm mượt nhưng không bí bách - điều đặc biệt quan trọng với làn da nhạy cảm như cô. Việc kiên trì dùng một sản phẩm phù hợp trong thời gian dài, thay vì liên tục chạy theo xu hướng, cũng chính là một trong những bí quyết giúp làn da Thư Kỳ duy trì được độ ổn định và rạng rỡ suốt nhiều năm.

4. Tẩy trang là nguyên tắc bất di bất dịch

Thư Kỳ từng thú nhận hồi trẻ cô có lúc ngủ quên với lớp makeup sau những buổi quay đêm, và cái giá phải trả là làn da xuống cấp. Từ đó về sau, dù mệt đến đâu cô cũng tẩy trang kỹ trước khi ngủ. Cô còn tin dùng thiết bị rửa mặt để làm sạch sâu, đồng thời tẩy tế bào chết 2–3 lần mỗi tuần để da luôn thông thoáng.

5. Dưỡng ẩm “không tiếc tay”

Nếu thiếu ngủ hoặc lịch trình dày đặc, Thư Kỳ sẽ “cấp cứu” làn da bằng mặt nạ giấy và kem phục hồi ban đêm. Thư Kỳ từng chia sẻ cô thích thoa một lớp dày kem dưỡng phục hồi như mặt nạ ngủ để sáng hôm sau da đủ ẩm và căng mịn. Son môi dưỡng và mặt nạ môi cũng là thứ cô không bao giờ thiếu, bởi với cô, đôi môi chính là điểm nhấn thương hiệu.

6. Ăn uống kỷ luật nhưng không cực đoan

Cô tin vào câu “bạn là những gì bạn ăn”. Thư Kỳ hạn chế đồ chiên, đồ ngọt, thịt đỏ và các món cay, ưu tiên rau củ, trái cây, hạt và thực phẩm tươi sạch. Mỗi ngày cô uống ít nhất 2 lít nước, đôi khi bổ sung nước cỏ lúa mì. Tuy vậy, cô không ép bản thân tuyệt đối kiêng khem - thỉnh thoảng vẫn tự thưởng đồ ngọt để giữ tinh thần thoải mái.

7. Ngủ đủ và vận động đều đặn

Ngủ 8 tiếng là mục tiêu lý tưởng của cô, còn nếu quá bận vẫn cố gắng đảm bảo tối thiểu 5–6 tiếng. Thư Kỳ thừa nhận cô không phải người quá mê tập luyện, nhưng vẫn duy trì vận động khoảng 3 buổi mỗi tuần, từng chia sẻ mình thích cầu lông. Với cô, giữ vóc dáng không chỉ vì đẹp mà còn là sự tôn trọng nghề nghiệp.

8. Không sợ già - chỉ sợ sống không khỏe

Khi từng đăng ảnh tóc bạc và bị bình luận tiêu cực, Thư Kỳ chỉ nhẹ nhàng đáp: “Hãy tiếp tục dõi theo tôi già đi từng chút một.” Chính thái độ đó khiến công chúng càng yêu mến cô hơn. Ở tuổi 49, mặt mộc của cô không còn hoàn hảo như thời đôi mươi, nhưng làn da vẫn mịn và đều màu hơn rất nhiều phụ nữ cùng tuổi. Quan trọng hơn, cô chấp nhận tuổi tác như một phần tự nhiên của cuộc sống.

